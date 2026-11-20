Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρος, η αποκαλούμενη «γαλάζια συμμαχία» της Ανατολικής Μεσογείου, ενισχύουν περαιτέρω τους στρατηγικούς και αμυντικούς τους δεσμούς. Οι τρεις χώρες πραγματοποιούν όλο και περισσότερες κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, σφυρηλατώντας στην πράξη μια συμμαχία ασφάλειας, σταθερότητας και αποτροπής. Αυτή η συνεργασία εκτείνεται από τον βυθό μέχρι τη στρατόσφαιρα, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων στην περιοχή.

Εμβάθυνση των στρατηγικών δεσμών της «γαλάζιας συμμαχίας»

Η Ελλάδα, το Ισραήλ και η Κύπρος, οι οποίες αποτελούν τη «γαλάζια συμμαχία» της Ανατολικής Μεσογείου, συνεχίζουν να εμβαθύνουν τους στρατηγικούς και αμυντικούς τους δεσμούς. Η συνεργασία αυτή εκδηλώνεται μέσα από την πραγματοποίηση ολοένα και περισσότερων κοινών στρατιωτικών ασκήσεων, οι οποίες ενισχύουν την πρακτική εφαρμογή της συμμαχίας.

Σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από έντονες γεωπολιτικές ανακατατάξεις, οι τρεις χώρες εργάζονται για να σφυρηλατήσουν στην πράξη μια ισχυρή συμμαχία. Στόχος είναι η διασφάλιση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και η ενίσχυση της αποτρεπτικής τους ικανότητας, καλύπτοντας ένα φάσμα επιχειρήσεων από τον βυθό μέχρι τη στρατόσφαιρα.

Η τριμερής άσκηση νότια της Κύπρου

Η αμυντική συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο έχει πλέον ξεπεράσει το στάδιο των διπλωματικών συμφωνιών και αποτυπώνεται καθημερινά στο πεδίο, με αμείωτη ένταση και ρεαλιστικά σενάρια. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ιδιαίτερα σημαντική τριμερής άσκηση ναυτικής συνεργασίας τύπου PASSEX, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026.

Η άσκηση έλαβε χώρα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κύπρου. Σε αυτήν συμμετείχαν οι αεροναυτικές δυνάμεις της Ελλάδας, η Διοίκηση Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ, επιβεβαιώνοντας την κοινή βούληση για ενίσχυση της συνεργασίας.

Οι επίλεκτες μονάδες που έλαβαν μέρος

Στην άσκηση συμμετείχαν επίλεκτες μονάδες και από τις τρεις χώρες, γεγονός που υπογραμμίζει την υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα του άξονα συνεργασίας. Από ελληνικής πλευράς, το «παρών» έδωσε η Φρεγάτα ΑΔΡΙΑΣ, ένα σημαντικό πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού. Η Φρεγάτα πλαισιώθηκε από ένα ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία πραγματοποίησαν πτήσεις σε μεγάλες αποστάσεις προκειμένου να συμμετάσχουν πλήρως στο σενάριο.

Την Κυπριακή Δημοκρατία εκπροσώπησε το Περιπολικό Ανοικτής Θαλάσσης ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, το οποίο ανήκει στη Διοίκηση Ναυτικού της Εθνικής Φρουράς, επιδεικνύοντας τις δυνατότητες των κυπριακών ναυτικών δυνάμεων. Από την πλευρά του Ισραήλ, το Πολεμικό Ναυτικό συμμετείπε με το υπερσύγχρονο Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνομένων Βλημάτων INS SUFA. Το INS SUFA, κλάσης Sa’ar 4.5, είναι ένα πλοίο που, παρά το μικρό του εκτόπισμα, διαθέτει τρομακτική ισχύ πυρός, καθιστώντας το έναν σημαντικό παράγοντα στην άσκηση.

Το απαιτητικό σενάριο και οι διαδικασίες εκπαίδευσης

Το σενάριο της άσκησης ήταν σχεδιασμένο να είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών αναγκών και δοκιμάζοντας τις ικανότητες των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, περιλάμβανε τη σύνθεση εικόνας επιφανείας, μια κρίσιμη διαδικασία για την επίγνωση της κατάστασης στη θαλάσσια περιοχή. Επίσης, διεξήχθη γυμνάσιο αντιμετώπισης εναέριων απειλών, καθώς και εξάσκηση σε διαδικασίες αντιαεροπορικής άμυνας, ενισχύοντας την προστασία από εναέριους κινδύνους.

Επιπρόσθετα, οι δυνάμεις των τριών χωρών εκτέλεσαν τακτικές κινήσεις και προχωρητικούς ελιγμούς, γεγονός που συνέβαλε στην περαιτέρω βελτίωση της συνεργασίας και του συντονισμού τους στο πεδίο. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο συνεκπαιδεύσεων που πραγματοποιούνται συστηματικά με δυνάμεις φίλιων χωρών, με στόχο την ενίσχυση των αμυντικών δεσμών.

Προαγωγή της επιχειρησιακής συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας

Ο βασικός στόχος όλων αυτών των συνεκπαιδεύσεων είναι η προαγωγή της επιχειρησιακής συνεργασίας και η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των στρατιωτικών δυνάμεων της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Κύπρου. Η ικανότητα των πληρωμάτων των πλοίων και των ιπταμένων των αεροσκαφών να επικοινωνούν αποτελεσματικά και να δρουν ως ένα ενιαίο σύνολο αποτελεί έναν κρίσιμο πολλαπλασιαστή ισχύος για την «γαλάζια συμμαχία».

Αυτή η ενισχυμένη συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας σε μια περιοχή όπως η Ανατολική Μεσόγειος, όπου οι προκλήσεις ασφαλείας είναι συνεχείς και ποικίλες. Οι προκλήσεις αυτές κυμαίνονται από τις υβριδικές απειλές, που απαιτούν σύνθετες απαντήσεις, μέχρι την προστασία των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, οι οποίες αποτελούν στρατηγικό στόχο. Η συστηματική εκπαίδευση συμβάλλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Με πληροφορίες από: Enikos