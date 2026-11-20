Οι Χούθι κατηγορούν τη Σαουδική Αραβία για επίθεση με 19 νεκρούς σε πλοίο με αμάχους

Οι αντάρτες Χούθι κατηγορούν τις ένοπλες δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας για μια φονική επίθεση που έλαβε χώρα σε πλοίο, το οποίο μετέφερε εκτοπισμένους αμάχους στην Υεμένη. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ. Ο απολογισμός της επίθεσης είναι τουλάχιστον 19 νεκροί και τέσσερις τραυματίες, με τα θύματα να περιλαμβάνουν οκτώ παιδιά και έξι γυναίκες.

Η φονική επίθεση σε πλοίο με αμάχους

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των Χούθι, η επίθεση στο πλοίο που μετέφερε εκτοπισμένους πολίτες είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 19 αμάχων και τον τραυματισμό τεσσάρων. Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται οκτώ παιδιά και έξι γυναίκες, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα, το οποίο πρόσκειται στους αντάρτες.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης των Χούθι, Ανίς Αλασμπάχι, καταδίκασε τη «φρικιαστική σφαγή», αποδίδοντάς την στην πολεμική αεροπορία του «σαουδάραβα εχθρού». Ο ίδιος διευκρίνισε πως το πολιτικό πλοίο μετέφερε πάνω από 25 εξαναγκαστικά εκτοπισμένους και ταξίδευε από τη Ρας αλ Άρα προς τη Χάις, στον νότο της χώρας. Ο Ανίς Αλασμπάχι υπογράμμισε ότι «η στοχοποίηση αμάχων και εκτοπισμένων αποτελεί αναμφίβολα έγκλημα πολέμου και κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Το πλαίσιο της σύγκρουσης στην Υεμένη

Οι αντάρτες Χούθι βρίσκονται σε πόλεμο με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης. Η κυβέρνηση αυτή στηρίζεται από έναν στρατιωτικό συνασπισμό, ο οποίος τελεί υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας.

Οι Χούθι καταγγέλλουν ότι το πλοίο, το οποίο μετέφερε αμάχους, χτυπήθηκε από αέρος. Η επίθεση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των συγκρούσεων που μαίνονται στην περιοχή, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν κατηγορίες και πλήγματα.

Νέοι βομβαρδισμοί και προηγούμενες αεροπορικές επιχειρήσεις

Τις πρώτες πρωινές ώρες, η υπηρεσία επικοινωνίας των Χούθι και το πρακτορείο ειδήσεων SABA ανέφεραν πως πραγματοποιήθηκαν νέοι βομβαρδισμοί από σαουδαραβικά αεροσκάφη στην πρωτεύουσα Σανάα. Επιπλέον, σύμφωνα με την υπηρεσία επικοινωνίας, επιδρομές σημειώθηκαν και στην περιοχή της Τάιζ, στα νοτιοδυτικά της χώρας.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία είχε ξεκινήσει μια μεγάλη αεροπορική επιχείρηση στις περιοχές που ελέγχουν οι Χούθι. Ο εκπρόσωπός του, Τούρκι αλ Μάλκι, είχε δηλώσει τότε ότι καταστράφηκαν «60 νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι» σε πόλεις όπως η Σανάα, η Αμράν, η Σαάντα και η Χοντέιντα. Αξιωματούχοι των Χούθι είχαν αναφέρει τουλάχιστον 17 νεκρούς από αυτή την επιχείρηση.

Οι ίδιοι αξιωματούχοι των Χούθι είχαν καταγγείλει επίσης ένα πλήγμα σε κατάλυμα στη Μόκα της Τάιζ, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 19 νεκρούς και τραυματίες. Ωστόσο, ο στρατιωτικός συνασπισμός δεν επιβεβαίωσε το συγκεκριμένο περιστατικό.

Αντίποινα των Χούθι στη σαουδαραβική πρωτεύουσα

Στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των συγκρούσεων, οι Χούθι έχουν απαντήσει με επιθέσεις στη σαουδαραβική πρωτεύουσα, Ριάντ. Ο εκπρόσωπός τους, Γιαχία Σαρί, υποστήριξε ότι πύραυλοι έπληξαν το Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ, καθώς και ένα οικονομικό κέντρο της πόλης.

Οι σαουδαραβικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι υπήρξαν ζημιές σε αρκετούς ορόφους ενός πύργου γραφείων στο οικονομικό κέντρο, καθώς και σε γειτονικά κτίρια, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματίες. Σύμφωνα με το AFP, ο συγκεκριμένος ουρανοξύστης έχει 80 ορόφους και φιλοξενεί την έδρα του κρατικού επενδυτικού ταμείου.

Με πληροφορίες από: Newsit