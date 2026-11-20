Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πρόκειται να συναντηθεί εντός της ημέρας στο Παρίσι με την πρώην αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Κάμαλα Χάρις. Η κυρία Χάρις θα συνοδεύεται στη συνάντηση από τον σύζυγό της, Νταγκ Έμχοφ. Η επικείμενη αυτή συνάντηση, η οποία ανακοινώθηκε την Πέμπτη το βράδυ από το Μέγαρο των Ηλυσίων, χαρακτηρίζεται ως σύντομη. Η γαλλική προεδρία έχει ήδη διευκρινίσει ότι δεν θα παρατεθεί δείπνο.

Η επικείμενη συνάντηση στο Μέγαρο των Ηλυσίων

Ο Εμανουέλ Μακρόν θα υποδεχθεί την πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, στο Παρίσι για μια σύντομη συνάντηση. Η ανακοίνωση της συνάντησης έγινε την Πέμπτη το βράδυ από το Μέγαρο των Ηλυσίων, ενώ η συνάντηση αναμένεται να λάβει χώρα εντός της σημερινής ημέρας. Στην συνάντηση αυτή, η Κάμαλα Χάρις θα συνοδεύεται από τον σύζυγό της, Νταγκ Έμχοφ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν από συνεργάτες του Γάλλου προέδρου στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η συνάντηση πραγματοποιείται έπειτα από αίτημα ορισμένων πρώην ηγετών. Αυτή η διευκρίνιση υπογραμμίζει τον χαρακτήρα της συνάντησης, η οποία δεν περιλαμβάνει επίσημο δείπνο, όπως είχε αρχικά αναφερθεί από κάποια μέσα ενημέρωσης.

Διευκρινίσεις για το δείπνο και τις πληροφορίες

Το Μέγαρο των Ηλυσίων ξεκαθάρισε πως ο αρχηγός του γαλλικού κράτους δεν θα παραθέσει δείπνο στην πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ. Η διευκρίνιση αυτή ήρθε ως απάντηση σε δημοσίευμα του μέσου ενημέρωσης La Lettre, το οποίο είχε αναφερθεί πρώτο στη συνάντηση και είχε κάνει λόγο για δείπνο. Συγκεκριμένα, το La Lettre είχε αναφέρει ότι ο Γάλλος πρόεδρος επρόκειτο να δειπνήσει την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου με την πιθανή υποψήφια των Δημοκρατικών για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2028.

Η γαλλική προεδρία, ωστόσο, απέκλεισε ρητά το ενδεχόμενο δείπνου, επιβεβαιώνοντας μόνο τη σύντομη συνάντηση. Αυτή η διευκρίνιση είναι σημαντική για την αποσαφήνιση του πλαισίου της επίσκεψης της Κάμαλα Χάρις στο Παρίσι και της φύσης των επαφών της με τον Εμανουέλ Μακρόν.

Το πολιτικό προφίλ της Κάμαλα Χάρις

Η Κάμαλα Χάρις διετέλεσε αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν, καλύπτοντας την περίοδο από το 2021 έως το 2025. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, είχε ενεργό ρόλο στην αμερικανική πολιτική σκηνή. Η πορεία της στην αμερικανική πολιτική περιλαμβάνει και την υποψηφιότητά της για τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Η υποψηφιότητά της για το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών για τις εκλογές του 2024 προέκυψε μετά την αιφνίδια απόφαση του Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί από την εκλογική αναμέτρηση. Η απόφαση αυτή του τότε προέδρου είχε ληφθεί εν μέσω ανησυχιών που είχαν εκφραστεί για την κατάσταση της υγείας του. Παρά την υποψηφιότητά της, η Κάμαλα Χάρις δεν κατάφερε να επικρατήσει στις εκλογές του Νοεμβρίου 2024, γνωρίζοντας την ήττα από τον Ρεπουμπλικανό Ντόναλντ Τραμπ.

Πιθανή υποψηφιότητα για τις εκλογές του 2028

Σήμερα, η Κάμαλα Χάρις συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που εξετάζονται ως πιθανοί διεκδικητές του προεδρικού χρίσματος των Δημοκρατικών ενόψει των εκλογών του 2028. Η παρουσία της στις δημοσκοπήσεις, ακόμη και αν δεν έχει ανακοινώσει επίσημα τις προθέσεις της, την τοποθετεί σε μια θέση ενδιαφέροντος για την επόμενη εσωκομματική αναμέτρηση.

Αν και δεν έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής τις προθέσεις της για νέα υποψηφιότητα, δημοσκοπικές μετρήσεις την κατατάσσουν μεταξύ των επικρατέστερων ονομάτων για την επόμενη προεδρική εκλογή. Η συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο όπου η Κάμαλα Χάρις καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις ως ένα από τα ισχυρά ονόματα για το μέλλον της αμερικανικής πολιτικής σκηνής.

Με πληροφορίες από: Enikos