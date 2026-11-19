Ζητήθηκε από δημοσιογράφους να παραδώσουν τα κινητά τους κατά την επιστροφή Τραμπ από Κίνα

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό, το οποίο προκάλεσε ερωτήματα στους δημοσιογράφους που καλύπτουν τον Λευκό Οίκο, σημειώθηκε κατά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ από την Ασία. Το συμβάν έλαβε χώρα μετά την τριμερή συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ, μια συνάντηση που διήρκεσε περισσότερο από 90 λεπτά.

Συγκεκριμένα, ζητήθηκε από τα μέλη της δημοσιογραφικής ομάδας που συνόδευαν τον πρόεδρο Τραμπ να παραδώσουν τα κινητά τους τηλέφωνα, επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας. Αυτή η κίνηση χαρακτηρίστηκε ως «πολύ ασυνήθιστη» από τους παρόντες, καθώς δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η τριμερής συνάντηση στην Κίνα

Η ιστορική πρώτη τριμερής συνάντηση μεταξύ του Σι Τζινπίνγκ, του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποιήθηκε στη Σενζέν της Κίνας. Η συνάντηση αυτή διήρκεσε κάτι περισσότερο από ενενήντα λεπτά, σηματοδοτώντας μια σημαντική διπλωματική εξέλιξη.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, οι τρεις ηγέτες προχώρησαν σε μια κοινή διακήρυξη, υπογραμμίζοντας τη σημασία των συνομιλιών τους. Η παρουσία των τριών ισχυρών ηγετών σε ένα κοινό τραπέζι προσέλκυσε το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας και των μέσων ενημέρωσης.

Το ασυνήθιστο αίτημα ασφαλείας

Λίγο πριν από την αναχώρηση του Αμερικανού προέδρου από την Κίνα, και συγκεκριμένα πριν την επιβίβαση στο αεροσκάφος του, Αμερικανοί αξιωματούχοι προχώρησαν σε ένα αίτημα που προκάλεσε έκπληξη. Ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους που επέβαιναν στο προεδρικό αεροσκάφος να παραδώσουν τις κινητές τους συσκευές.

Το αίτημα αυτό διατυπώθηκε με σαφή αναφορά σε λόγους ασφαλείας, χωρίς ωστόσο να παρασχεθούν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση των κινδύνων ή τις ακριβείς αιτίες που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Η ενέργεια αυτή θεωρήθηκε ως ένα ασυνήθιστο μέτρο στο πλαίσιο των πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Οι δημοσιογράφοι που επηρεάστηκαν

Το αίτημα για την παράδοση των κινητών τηλεφώνων αφορούσε συγκεκριμένα τα μέλη της δημοσιογραφικής ομάδας που συνοδεύει τον πρόεδρο Τραμπ στις μετακινήσεις του. Αυτή η ομάδα είναι υπεύθυνη για την κάλυψη των δραστηριοτήτων του Αμερικανού προέδρου και την ενημέρωση του κοινού.

Ο Γκάρετ Χέικ, ο οποίος είναι ο επικεφαλής ανταποκριτής του NBC στον Λευκό Οίκο, περιέγραψε την κίνηση αυτή ως «πολύ ασυνήθιστη». Η δήλωσή του αντικατοπτρίζει την έκπληξη και τα ερωτήματα που δημιουργήθηκαν μεταξύ των δημοσιογράφων που βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτό το πρωτόκολλο.

Ερωτήματα χωρίς απάντηση

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση να ζητηθεί από τους δημοσιογράφους να παραδώσουν τα κινητά τους τηλέφωνα. Η απουσία επίσημης εξήγησης έχει αφήσει αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με την αναγκαιότητα και το σκεπτικό πίσω από αυτό το μέτρο.

Επίσης, δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς συνέβη με τις συσκευές των δημοσιογράφων μετά την παράδοσή τους, ούτε αν τους επεστράφησαν άμεσα ή υπό ποιες συνθήκες. Η έλλειψη πληροφόρησης γύρω από αυτά τα ζητήματα εντείνει την περιέργεια και τα ερωτήματα που προέκυψαν από το περιστατικό.

Με πληροφορίες από: Newsit