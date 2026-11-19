Κόβουν την ανάσα οι εικόνες που έρχονται από την Τανζανία και δείχνουν ένα κρουαζιερόπλοιο να πέφτει πάνω σε βράχια. Το περιστατικό συνέβη το πρωί της 18ης Νοεμβρίου, όταν το κρουαζιερόπλοιο MV Mwanza προσέκρουσε στον βράχο Μπίσμαρκ στη λίμνη Βικτώρια, στην προσπάθειά του να αποφύγει ένα άλλο σκάφος. Από την πρόσκρουση δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για το συμβάν.

Ο ελιγμός αποτροπής σύγκρουσης

Το κρουαζιερόπλοιο MV Mwanza βρισκόταν στη λίμνη Βικτώρια της Τανζανίας, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη τροπική λίμνη του κόσμου, όταν ο κυβερνήτης του πραγματοποίησε έναν κρίσιμο ελιγμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο είχε καταφέρει λίγο νωρίτερα να αποφύγει μια επικείμενη σύγκρουση με ένα επιβατηγό σκάφος. Το άλλο σκάφος κατευθυνόταν από το Σενγκερέμα, μια περιοχή που βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά της χώρας.

Οι γρήγορες κινήσεις του κυβερνήτη ήταν καθοριστικές για την αποτροπή σοβαρότερων φθορών στο πλοίο, όπως υποστήριξε αυτόπτης μάρτυρας. Ο χειριστής του MV Mwanza έκανε όπισθεν προκειμένου να αποφύγει την επαφή με το επιβατηγό πλοίο, μια ενέργεια που οδήγησε στην πρόσκρουση του κρουαζιερόπλοιου στον βράχο Μπίσμαρκ.

Το χρονικό της πρόσκρουσης

Το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της 18ης Νοεμβρίου, όταν το MV New Mwanza, ένα νεοαποκτηθέν επιβατηγό πλοίο της Τανζανίας, προσέκρουσε στους βράχους Μπίσμαρκ στη λίμνη Βικτώρια. Η πρόσκρουση έγινε μετά από έναν ελιγμό του καπετάνιου, ο οποίος προσπάθησε να αποφύγει τη σύγκρουση με ένα επιβατηγό φέρι που ερχόταν από το Σενγκερέμα.

Το πλοίο, το οποίο έχει τη δυνατότητα μεταφοράς έως και 1.200 επιβατών, ακινητοποιήθηκε ξαφνικά μετά την πρόσκρουση. Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν δείχνουν την ένταση του συμβάντος, καθώς το κρουαζιερόπλοιο βρέθηκε πάνω στα βράχια.

Η μαρτυρία αυτόπτη

Ο αυτόπτης μάρτυρας Μπακάρι Μουιγκέλι, μιλώντας στο τοπικό μέσο «The Citizen Reporter», περιέγραψε τη στιγμή της πρόσκρουσης. «Το πλοίο ήταν έτοιμο να συγκρουστεί με ένα επιβατηγό πλοίο που ερχόταν από το Σενγκερέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε πως ο χειριστής έκανε όπισθεν και τότε ήταν που το MV Mwanza προσέκρουσε σε έναν βράχο.

Ο Μουιγκέλι τόνισε τη σημασία της γρήγορης αντίδρασης του κυβερνήτη. «Αν δεν είχε αντιδράσει τόσο γρήγορα και δεν είχε κάνει όπισθεν, το MV Mwanza θα είχε προσκρούσει στους δύο βράχους, προκαλώντας την πτώση τους», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την αποτροπή ενός πιθανώς σοβαρότερου ατυχήματος.

Το κρουαζιερόπλοιο MV Mwanza

Το MV Mwanza, γνωστό και ως MV New Mwanza, είναι το μεγαλύτερο πλοίο στη λίμνη Βικτώρια. Πρόκειται για ένα επιβατηγό και φορτηγό πλοίο με μήκος 93,6 μέτρα και πλάτος 17 μέτρα. Η χωρητικότητά του φτάνει τους 1.200 επιβάτες, 400 τόνους φορτίου και 23 οχήματα. Το πλοίο διαθέτει τέσσερα καταστρώματα.

Η κατασκευή του ξεκίνησε το 2019, ενώ καθελκύστηκε τον Φεβρουάριο του 2023. Το MV Mwanza τέθηκε σε λειτουργία μόλις φέτος, τον Ιανουάριο του 2026, με το κόστος του να ανέρχεται σε 120,56 δισεκατομμύρια σελίνια Τανζανίας, ή περίπου 46 εκατομμύρια δολάρια.

Η έρευνα για το περιστατικό

Αμέσως μετά το συμβάν, διατάχθηκε κυβερνητική έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της πρόσκρουσης. Η επιτροπή που έχει αναλάβει την έρευνα έχει προθεσμία 14 ημερών για να υποβάλει την έκθεσή της. Οι αρχικές εκτιμήσεις έδειξαν ότι το πλοίο, παρά την πρόσκρουση, είναι ασφαλές.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των επιβαινόντων ή του πληρώματος, γεγονός που επιβεβαιώνει την επιτυχία του ελιγμού του κυβερνήτη στην αποτροπή μιας σοβαρότερης κατάληξης. Η έρευνα αναμένεται να ρίξει φως σε όλες τις πτυχές του περιστατικού στη λίμνη Βικτώρια.

Με πληροφορίες από: Newsit