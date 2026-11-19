Μια ιστορική τριμερής συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, του Κινέζου Προέδρου, Σι Τζινπίνγκ, και του Ρώσου Προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν. Η συνάντηση διήρκεσε περίπου 1,5 ώρα και χαρακτηρίστηκε από τον Κινέζο οικοδεσπότη ως ιστορικής σημασίας, αν και δεν προέκυψε κάτι ουσιαστικό πέρα από τις προειδοποιήσεις του για τα πυρηνικά όπλα. Οι τρεις ηγέτες αναφέρθηκαν σε πολέμους, σε αντίθεση με τη Διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής της APEC που υιοθετήθηκε παράλληλα.

Η ιστορική συνάντηση κορυφής

Η τριμερής συνάντηση των Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ ξεκίνησε ως ένα σημαντικό γεγονός στην παγκόσμ διπλωματία. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ χαρακτήρισε τη συνάντηση ως ιστορικής σημασίας, υπογραμμίζοντας τον ιδιαίτερο ρόλο και την ευθύνη που φέρουν οι τρεις χώρες ως μεγάλες δυνάμεις και μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ απέναντι στη διεθνή κοινότητα.

Ο Σι Τζινπίνγκ τόνισε την ανάγκη για συνεργασία μεταξύ Κίνας, ΗΠΑ και Ρωσίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι παγκόσμιες προκλήσεις, να διαφυλαχθεί η διεθνής ειρήνη και σταθερότητα, και να προωθηθεί η ανθρώπινη πρόοδος. Επεσήμανε επίσης τη σημασία της ειρηνικής συνύπαρξης των μεγάλων δυνάμεων, δηλώνοντας ότι όταν οι ισχυρές χώρες διατηρούν ειρηνικές σχέσεις, ο κόσμος είναι πιο ασφαλής, ενώ όταν συγκρούονται, επικρατεί αστάθεια.

Οι προειδοποιήσεις για τον πυρηνικό κίνδυνο

Ένα από τα βασικά σημεία που αναδείχθηκαν από τη συνάντηση ήταν οι προειδοποιήσεις του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ σχετικά με τον πυρηνικό κίνδυνο. Ο Σι υποστήριξε ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτροπή ενός πυρηνικού πολέμου, τονίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Χαρακτήρισε τα πυρηνικά όπλα ως απειλή για την ανθρωπότητα και ζήτησε τον σεβασμό της Συνθήκης Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για διατήρηση της παγκόσμιας στρατηγικής σταθερότητας, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο των τριών χωρών σε αυτό το ζήτημα.

Η Διακήρυξη της APEC και οι διαφορές της

Παράλληλα με την τριμερή συνάντηση, υιοθετήθηκε η Διακήρυξη των ηγετών της Συνόδου Κορυφής της APEC (Ασία-Ειρηνικός). Η διακήρυξη αυτή είχε ως επίκεντρο την ενίσχυση του εμπορίου, των επενδύσεων, της τεχνολογικής καινοτομίας και της περιφερειακής συνδεσιμότητας. Ωστόσο, αξιοσημείωτο είναι ότι η διακήρυξη των APEC δεν περιείχε πουθενά αναφορές σε πολέμους, κάτι που διαφοροποιείται από τις δηλώσεις των Σι, Τραμπ και Πούτιν στην τριμερή συνάντηση, όπου οι ηγέτες αναφέρθηκαν σε αυτά τα ζητήματα.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων του συνεδρίου της APEC, βρέθηκαν στο επίκεντρο θέματα όπως η προοπτική δημιουργίας Ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου Ασίας-Ειρηνικού (FTAAP), η ψηφιακή οικονομία, η τεχνητή νοημοσύνη, η ενεργειακή ασφάλεια και η ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ως μοχλού παραγωγικότητας και οικονομικής ανάπτυξης για την περιοχή.

Άλυτα ζητήματα παρά τις διακηρύξεις

Παρά τις διακηρύξεις περί συνεργασίας και τις συζητήσεις για την ενίσχυση του εμπορίου και της τεχνολογικής καινοτομίας, παραμένουν άλυτα μεγάλα ζητήματα της διεθνούς οικονομίας και των γεωπολιτικών σχέσεων. Ο εμπορικός και τεχνολογικός ανταγωνισμός μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα.

Επιπλέον, οι δασμοί, οι περιορισμοί στις εξαγωγές κρίσιμων τεχνολογιών και οι γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις συνεχίζουν να υφίστανται. Αυτά τα ζητήματα υπογραμμίζουν τις βαθύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα, παρά τις προσπάθειες για διάλογο και συνεργασία μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki