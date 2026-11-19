Λίγο μετά τις 10 το πρωί, ώρα Ελλάδος, ξεκίνησε σήμερα η ιστορική τριμερής συνάντηση των Σι Τζινπίνγκ, Ντόναλντ Τραμπ και Βλάντιμιρ Πούτιν. Η συνάντηση πραγματοποιείται στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) και φιλοξενείται στην κρατική κατοικία του Κινέζου προέδρου, γνωστή ως Kylin Villa. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται σημαντικά διεθνή ζητήματα, όπως η κατάσταση στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς και θέματα εμπορίου και πυρηνικών όπλων.

Η έναρξη της ιστορικής συνάντησης

Η τριμερής σύνοδος κορυφής, στην οποία συμμετέχουν οι πρόεδροι της Κίνας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, ξεκίνησε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί, σύμφωνα με την ώρα Ελλάδος. Η επιλογή της κρατικής κατοικίας του Κινέζου προέδρου, της Kylin Villa, ως τόπου διεξαγωγής, προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στις συνομιλίες.

Οι τρεις ηγέτες συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της ευρύτερης συνόδου κορυφής του APEC, ενός οργανισμού που προωθεί την οικονομική συνεργασία στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Η παρουσία τους σε αυτή τη συνάντηση σηματοδοτεί την πρόθεση για διάλογο σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που επηρεάζουν την παγκόσμια σταθερότητα και τις διεθνείς σχέσεις.

Οι δηλώσεις του Σι Τζινπίνγκ

Ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, ήταν ο πρώτος που έκανε δηλώσεις κατά την έναρξη της συνάντησης. Τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Κίνας, ΗΠΑ και Ρωσίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των «παγκόσμιων προκλήσεων» που αναδύονται στο διεθνές σκηνικό.

Επιπλέον, ο Σι προσέθεσε ότι οι τρεις χώρες φέρουν την ευθύνη να «διαφυλάξουν την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα». Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε σε μεγαλύτερη συμβολή από μέρους τους στην «πρόοδο της ανθρωπότητας», υπογραμμίζοντας τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι χώρες τους στις διεθνείς εξελίξεις.

Η τοποθέτηση του Βλαντίμιρ Πούτιν

Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, υπογράμμισε την «κοινή ευθύνη των τριών χωρών για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας». Στην τοποθέτησή του, αναφέρθηκε στον ιστορικό ρόλο της Κίνας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ ως «νικήτριες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πούτιν τόνισε την ανάγκη οι τρεις δυνάμεις να «διαφυλάξουν και να ενισχύσουν το σύστημα του διεθνούς δικαίου». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η Ρωσία στην τήρηση των διεθνών κανόνων και συμφωνιών.

Ο Ρώσος πρόεδρος ισχυρίστηκε επίσης ότι οι τρεις χώρες έχουν «πολλά κοινά συμφέροντα όσον αφορά την επίλυση περιφερειακών συγκρούσεων». Συγκεκριμένα, συμπεριέλαβε ρητά σε αυτές τις συγκρούσεις και τη «σύγκρουση στην Ουκρανία». Κατέληξε λέγοντας ότι η Ρωσία, οι ΗΠΑ και η Κίνα είναι «σε θέση να συμβάλουν σημαντικά στην ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας» παγκοσμίως.

Τα λόγια του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ίδιος, ο Σι Τζινπίνγκ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν «γράφουν πραγματικά ιστορία» με την πραγματοποίηση των σημερινών τριμερών συνομιλιών. Τόνισε τη σημασία της συνάντησης, δεδομένου ότι πρόκειται για τους προέδρους τριών από τις μεγαλύτερες χώρες του κόσμου.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι τρεις ηγέτες έχουν «πολλά να συζητήσουν» και έχουν ήδη συζητήσει αρκετά. Επισήμανε την «ιδιαίτερη ευθύνη» που φέρουν να διατηρούν έναν «ανοιχτό, εποικοδομητικό διάλογο, με αμοιβαίο σεβασμό, για ζητήματα που επηρεάζουν όχι μόνο τους λαούς μας, αλλά ολόκληρο τον πλανήτη».

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ άσκησε επίσης κριτική στους προηγούμενους ηγέτες, αναφέροντας ότι αυτοί απέφευγαν τις συζητήσεις μεταξύ κρατών «με τα οποία είχαν διαφωνίες». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει την πεποίθησή του ότι ο διάλογος, ακόμη και μεταξύ χωρών με διαφορετικές απόψεις, είναι απαραίτητος.

Τα βασικά θέματα στην ατζέντα των συνομιλιών

Η ατζέντα της ιστορικής τριμερούς συνάντησης περιλαμβάνει μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα. Τα βασικά θέματα συζήτησης, όπως ανακοινώθηκε, είναι η κατάσταση στην Ουκρανία και η κρίση στη Μέση Ανατολή, δύο περιοχές με έντονες γεωπολιτικές προκλήσεις.

Εκτός από τις περιφερειακές συγκρούσεις, οι ηγέτες αναμένεται να εξετάσουν και θέματα που αφορούν το παγκόσμιο εμπόριο, καθώς και το ευαίσθητο ζήτημα των πυρηνικών όπλων. Η συζήτηση για αυτά τα θέματα αναδεικνύει την πολυπλοκότητα των σχέσεων μεταξύ των τριών μεγάλων δυνάμεων και την ανάγκη συντονισμένων ενεργειών για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki