Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ισχυρίστηκε την Τετάρτη ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διακόψει τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία είχε ως αποτέλεσμα μια «ταπεινωτική» μείωση του βιοτικού επιπέδου στην Ευρώπη. Οι δηλώσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια ομιλίας του προς διευθύνοντες συμβούλους στη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού, που πραγματοποιήθηκε στη Σενζέν.

Οι δηλώσεις του Ρώσου προέδρου

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν υποστήριξε ότι οι φθηνές και σταθερές προμήθειες ρωσικών ενεργειακών πόρων είχαν διασφαλίσει την ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δεκαετίες. Σύμφωνα με τον ίδιο, το μπλοκ χάνει πλέον τη βιομηχανική του δυναμική και την ανταγωνιστική του θέση.

Ο Ρώσος πρόεδρος επεσήμανε τα δημοσιονομικά ελλείμματα, το υψηλό χρέος και τον πληθωρισμό ως παράγοντες που επιβαρύνουν σε μεγάλο βαθμό τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους πολίτες. «Όλα αυτά επιβαρύνουν σε μεγάλο βαθμό τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους πολίτες, των οποίων το βιοτικό επίπεδο μειώνεται σταθερά, με έναν ταπεινωτικό τρόπο», πρόσθεσε ο Πούτιν.

Η ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προχωρήσει σε σταδιακή κατάργηση της ρωσικής ενέργειας από το 2022, όταν η Μόσχα ξεκίνησε τον πόλεμό της στην Ουκρανία. Τα σχέδια της ΕΕ προβλέπουν τη διακοπή όλων των εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου μέχρι το τέλος του 2026, ενώ οι εισαγωγές φυσικού αερίου μέσω αγωγών αναμένεται να σταματήσουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2027.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό των ισχυρισμών που διατύπωσε η Ρωσία. Ωστόσο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΕ, η οικονομία της ευρωζώνης άντεξε καλύτερα από το αναμενόμενο φέτος, χάρη στην εξωτερική ζήτηση. Αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 1,2%, σε σύγκριση με την αναμενόμενη αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,6% στη Ρωσία.

Η γερμανική στάση και η έρευνα του Εμπορικού Επιμελητηρίου

Ενώ η κυβέρνηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς αντιτίθεται σε οποιαδήποτε επανέναρξη των ροών φυσικού αερίου από τη Ρωσία, μια έρευνα που διεξήχθη από το Γερμανορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο, μια ομάδα συμφερόντων, έδειξε διαφορετική τάση. Από τις 750 εταιρείες-μέλη που συνεργάζονται με τη Ρωσία, το 65% τάχθηκε υπέρ της επανέναρξης του ενεργειακού εφοδιασμού το συντομότερο δυνατό.

Η ίδια έρευνα αποκάλυψε ότι ένα επιπλέον 31% των εταιρειών τάχθηκε υπέρ της υιοθέτησης αυτής της προσέγγισης μετά το τέλος του πολέμου. Ο Thomas Baier, ειδικός σε θέματα ενέργειας στον όμιλο, ο οποίος δεν συνδέεται με τη γερμανική κυβέρνηση, δήλωσε ότι «το πρόσθετο φυσικό αέριο μέσω αγωγών θα μπορούσε να προσφέρει σημαντική ανακούφιση, ιδιαίτερα για την ενεργοβόρα βιομηχανία της Γερμανίας».

Διεθνείς συναντήσεις και το ευρύτερο πλαίσιο

Η έρευνα του Γερμανορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, την οποία είδε το Reuters, δημοσιεύτηκε ενόψει μιας συνάντησης μεταξύ εκπροσώπων των ΗΠΑ, της ΕΕ και της Ουκρανίας στο Βερολίνο αυτή την εβδομάδα. Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν έχει προγραμματίσει να συναντηθεί με τους προέδρους της Κίνας και των ΗΠΑ, στο πλαίσιο των διεθνών επαφών του.

Με πληροφορίες από: Topontiki