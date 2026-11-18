Μια ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, 18 Νοεμβρίου, στη Ρουμανία. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε εκτεταμένες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, του Βουκουρεστίου, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Μέχρι στιγμής, οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν αναφέρουν την καταγραφή θυμάτων ή υλικών ζημιών.

Τα χαρακτηριστικά της σεισμικής δόνησης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τα σεισμολογικά ινστιτούτα, η δόνηση καταγράφηκε γύρω στις 02:48, ώρα Ελλάδας. Το μέγεθός της προσδιορίστηκε στα 5,3 Ρίχτερ, καθιστώντας την αρκετά ισχυρή ώστε να γίνει αντιληπτή σε μεγάλη απόσταση από το επίκεντρο.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε αρχικά στα 120 χιλιόμετρα. Ωστόσο, το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (EMSC) αναθεώρησε την καταγραφή, προσδιορίζοντας το βάθος στα 130,8 χιλιόμετρα. Αυτό το βάθος κατατάσσει το γεγονός ως ενδιάμεσου βάθους, χαρακτηριστικό που συχνά μετριάζει τις επιπτώσεις στην επιφάνεια, παρά την ευρεία αίσθηση της δόνησης.

Εντοπισμός του επίκεντρου

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε μια περιοχή της Ρουμανίας, με τις αρχικές αναφορές να το τοποθετούν 64 χιλιόμετρα βορειοβορειοδυτικά της πόλης Μπουζάου. Η πόλη αυτή αριθμεί περίπου 130.000 κατοίκους και βρίσκεται σε σημαντική απόσταση από το σημείο της δόνησης.

Περαιτέρω λεπτομέρειες από την αναθεωρημένη καταγραφή του EMSC προσδιόρισαν το επίκεντρο και 25 χιλιόμετρα νότια της πόλης Τούλνιτσι. Επιπλέον, το EMSC ανέφερε την τοποθεσία ως 16 χιλιόμετρα δυτικά της περιοχής Nereju Mic, στην κομητεία Vrancea της Ρουμανίας, μια περιοχή γνωστή για τη σεισμική της δραστηριότητα.

Η αίσθηση του σεισμού σε όλη τη χώρα

Η ισχύς του σεισμού ήταν τέτοια που έγινε αισθητός σε πολλές και διαφορετικές περιοχές της Ρουμανίας. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αίσθηση στην πρωτεύουσα, το Βουκουρέστι, όπου οι κάτοικοι ξύπνησαν από τη δόνηση τις πρώτες πρωινές ώρες. Παρόλο που ο σεισμός ήταν αρκετά ισχυρός, οι μέχρι τώρα αναφορές δεν κάνουν λόγο για τραυματισμούς ή εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Η φύση του σεισμού, ως γεγονός ενδιάμεσου βάθους, συνέβαλε στο να γίνει αισθητός σε μια ευρεία γεωγραφική έκταση. Ωστόσο, το μεγάλο βάθος του εστιακού σημείου συνήθως συμβάλλει στον περιορισμό των επιπτώσεων στην επιφάνεια του εδάφους, παρά την έντονη αίσθηση που προκαλεί.

Προηγούμενη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η συγκεκριμένη σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 Ρίχτερ αποτελεί το μοναδικό καταγεγραμμένο γεγονός στην ευρύτερη περιοχή κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ημερών. Ταυτόχρονα, είναι και ο μεγαλύτερος σε μέγεθος σεισμός που έχει καταγραφεί στην περιοχή Vrancea μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν την ξεχωριστή φύση του πρόσφατου σεισμού σε σχέση με την άμεση προηγούμενη σεισμική δραστηριότητα της περιοχής. Η απουσία άλλων σημαντικών δονήσεων και το μέγεθος των 5,3 Ρίχτερ τον καθιστούν το πιο αξιοσημείωτο σεισμικό γεγονός της τελευταίας περιόδου.

Με πληροφορίες από: Topontiki