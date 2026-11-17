Η ελληνική οικονομία βρίσκεται πλέον σταθερά στην εποχή των υπερπλεονασμάτων, με το Δημόσιο να εισπράττει συστηματικά περισσότερα έσοδα από όσα αρχικά προϋπολογίζει. Τα πρωτογενή πλεονάσματα ξεπερνούν με μεγάλη άνεση τους αρχικούς στόχους, αναδεικνύοντας μια ισχυρή δημοσιονομική επίδοση. Ωστόσο, αυτή η υπεραπόδοση έρχεται σε αντίθεση με την καθημερινότητα εκατομμυρίων νοικοκυριών, τα οποία εξακολουθούν να μετρούν το βαρύ κόστος της ακρίβειας, των ενοικίων και της φορολογίας.

Η εποχή των υπερπλεονασμάτων και η πίεση στα νοικοκυριά

Η πορεία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται από την είσοδό της σε μια περίοδο όπου τα πρωτογενή πλεονάσματα αποτελούν τον κανόνα. Το Δημόσιο καταγράφει χρόνο με τον χρόνο εισπράξεις που υπερβαίνουν τις αρχικές του προβλέψεις, με αποτέλεσμα οι δημοσιονομικοί στόχοι να επιτυγχάνονται και να ξεπερνιούνται με ευκολία.

Παρά την εντυπωσιακή αυτή δημοσιονομική εικόνα, η πραγματικότητα για μεγάλο μέρος των Ελλήνων πολιτών παραμένει δύσκολη. Εκατομμύρια νοικοκυριά βρίσκονται αντιμέτωπα με τις αυξημένες τιμές της ακρίβειας, το υψηλό κόστος των ενοικίων και τη συνεχή επιβάρυνση από τη φορολογία. Η αγοραστική τους δύναμη παραμένει υπό συνεχή πίεση, δημιουργώντας ένα χάσμα ανάμεσα στην οικονομική επίδοση του κράτους και την καθημερινότητα των πολιτών.

Δημοσιονομική υπεραπόδοση 16 δισ. ευρώ

Τα στοιχεία της τελευταίας τριετίας, από το 2023 έως και το 2025, αποκαλύπτουν το μέγεθος της δημοσιονομικής υπεραπόδοσης. Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η Ελλάδα συγκέντρωσε συνολικά πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 28,62 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο δεν είναι μόνο το συνολικό ύψος των πλεονασμάτων, αλλά το γεγονός ότι περίπου 16 δισ. ευρώ από αυτά αντιστοιχούν σε υπέρβαση των αρχικών δημοσιονομικών στόχων. Αυτό προκύπτει από τη σύγκριση των τελικών αποτελεσμάτων με τον αρχικό σχεδιασμό που είχε τεθεί για την εν λόγω περίοδο. Η δημοσιονομική επίδοση αποδείχθηκε, δηλαδή, πολύ ισχυρότερη από τις αρχικές προβλέψεις.

Σημαντικές αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους

Η απόσταση ανάμεσα στις αρχικές προβλέψεις και τα τελικά αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική και καταδεικνύει το εύρος της υπεραπόδοσης. Το 2023, ο αρχικός στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα είχε οριστεί στο 0,7% του ΑΕΠ, ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 1,9% του ΑΕΠ.

Αντίστοιχα, το 2024, ενώ ο αρχικός στόχος προέβλεπε πλεόνασμα 2,1% του ΑΕΠ, η πραγματική επίδοση έφτασε στο 4,9%. Η μεγαλύτερη απόκλιση καταγράφηκε το 2025, όπου το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στο 5,1% του ΑΕΠ, έναντι αρχικού στόχου 2,4%. Πρόκειται για τρία διαδοχικά έτη όπου η δημοσιονομική υπεραπόδοση δεν περιορίστηκε σε μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, αλλά απέκτησε διαστάσεις πολλών δισεκατομμυρίων.

Παράγοντες ενίσχυσης των εσόδων και προβληματισμοί

Η αξιοσημείωτη αύξηση των φορολογικών εσόδων που παρατηρήθηκε δεν οφείλεται σε μια γενικευμένη αύξηση των βασικών φορολογικών συντελεστών. Πίσω από την ενίσχυση των εισπράξεων βρίσκονται τρεις βασικοί παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτό το αποτέλεσμα.

Οι παράγοντες αυτοί είναι η ακρίβεια που επιβαρύνει τα νοικοκυριά, η ανάπτυξη της οικονομίας, καθώς και ο περιορισμός της φοροδιαφυγής. Η τεράστια απόσταση ανάμεσα στους αρχικούς στόχους και στα πραγματικά αποτελέσματα εγείρει εύλογα ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού της φορολογικής πολιτικής και την κατανομή των πρόσθετων εσόδων που προκύπτουν.

Περιορισμοί και το δημόσιο χρέος

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι τα περίπου 16 δισ. ευρώ που αποτελούν την υπέρβαση των στόχων δεν συνιστούν αυτομάτως ένα αδιάθετο ταμειακό απόθεμα. Η δημοσιονομική πολιτική της χώρας υπόκειται σε συγκεκριμένους ευρωπαϊκούς περιορισμούς, οι οποίοι καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου μπορεί να κινηθεί.

Επιπλέον, η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το ζήτημα ενός υψηλού δημόσιου χρέους, το οποίο απαιτεί συνεχή διαχείριση και περιορίζει την ευελιξία στη χρήση των υπερπλεονασμάτων. Αυτοί οι παράγοντες διαμορφώνουν ένα σύνθετο πλαίσιο για τη διαχείριση των πρόσθετων εσόδων που προκύπτουν.

Με πληροφορίες από: Topontiki