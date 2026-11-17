Προσωρινή αναστολή λειτουργίας για την ταξιδιωτική εταιρεία Ζορπίδης μετά από 51 χρόνια

Η Ζορπίδης Α.Ε., ένας από τους μεγαλύτερους και πιο γνωστούς ταξιδιωτικούς οργανισμούς της Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της. Η απόφαση αυτή έρχεται έπειτα από 51 χρόνια παρουσίας στον χώρο του τουρισμού και επιβεβαιώνει τις πληροφορίες των τελευταίων ημερών περί σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η εταιρεία.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχία τόσο για τους εργαζομένους και τους συνεργάτες της εταιρείας, όσο και για τους ταξιδιώτες που έχουν ήδη προγραμματίσει εκδρομές. Η ανησυχία είναι ιδιαίτερα έντονη ενόψει των επικείμενων εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Οι επίσημες ανακοινώσεις και οι πρώτες πληροφορίες

Η ανακοίνωση της εταιρείας εκδόθηκε το βράδυ της Δευτέρας. Αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά από δημοσίευμα των «Μακεδονικών Νέων», το οποίο έκανε λόγο για επικείμενη εκούσια κήρυξη πτώχευσης του ταξιδιωτικού οργανισμού.

Ωστόσο, η διοίκηση της Ζορπίδης Α.Ε. στην επίσημη τοποθέτησή της κάνει λόγο για προσωρινή παύση λειτουργίας. Διευκρινίζει επίσης ότι οι σχετικές διαδικασίες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, αφήνοντας ένα περιθώριο για τις περαιτέρω εξελίξεις σχετικά με την πορεία της.

Το μέλλον των προγραμματισμένων ταξιδιών

Το μεγαλύτερο ερώτημα που ανακύπτει αφορά τους πελάτες που έχουν ήδη καταβάλει χρήματα για οργανωμένες εκδρομές και ταξίδια. Η ανησυχία είναι ιδιαίτερα έντονη για όσους έχουν προγραμματίσει τις διακοπές τους για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Παρά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία, στην ιστοσελίδα της εξακολουθούν να είναι αναρτημένες ταξιδιωτικές προτάσεις για τις συγκεκριμένες εορτές. Αυτό το γεγονός δημιουργεί εύλογη ανησυχία στο ταξιδιωτικό κοινό σχετικά με την τύχη των κρατήσεών τους και την πιθανότητα απώλειας των προκαταβολών που έχουν δώσει.

Καθησυχαστικά μηνύματα από την τουριστική αγορά

Παρά την ανησυχία που επικρατεί, το ρεπορτάζ των «Μακεδονικών Νέων» μεταφέρει καθησυχαστικά μηνύματα από παράγοντες της τουριστικής αγοράς. Αυτά απευθύνονται σε όσους έχουν ήδη πληρώσει προκαταβολές για τις εκδρομές τους μέσω της Ζορπίδης Α.Ε.

Οι ίδιες πηγές εξηγούν ότι ένα σημαντικό μέρος των εκδρομών που πωλούνται από την εταιρεία Ζορπίδης έχει οργανωθεί από άλλους τουριστικούς παρόχους. Αυτό υποδηλώνει ότι τα συγκεκριμένα ταξίδια αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά, χωρίς οι πελάτες να χάσουν τα χρήματα που έχουν προκαταβάλει για τις υπηρεσίες.

Η παρέμβαση της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας – Θράκης

Το ζήτημα της προσωρινής αναστολής λειτουργίας της Ζορπίδης Α.Ε. έχει ήδη απασχολήσει τη διοίκηση της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας – Θράκης. Η Ένωση, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, αναμένεται να προβεί σε σχετική ανακοίνωση.

Στόχος της ανακοίνωσης αυτής είναι να καθησυχάσει το ταξιδιωτικό κοινό και να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Προς το παρόν, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την ίδια τη Ζορπίδης Α.Ε. για το σύνολο των προγραμματισμένων ταξιδιών και τον τρόπο διαχείρισης των προκαταβολών.

Τα αίτια της απόφασης

Πίσω από την απόφαση για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της εταιρείας κρύβεται, σύμφωνα με την ίδια τη Ζορπίδης Α.Ε., μια μακρά περίοδος εσωτερικών αντιπαραθέσεων. Αυτές οι αντιπαραθέσεις συνδυάστηκαν με σοβαρές οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο οργανισμός.

Η εταιρεία, που μετρούσε 51 χρόνια παρουσίας στον χώρο του τουρισμού, αντιμετώπιζε προβλήματα που οδήγησαν τελικά στην τρέχουσα εξέλιξη, επηρεάζοντας την πορεία ενός από τους πιο γνωστούς ταξιδιωτικού οργανισμούς της Θεσσαλονίκης και τους συνεργάτες της.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis