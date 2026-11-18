Οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν την τελευταία έδρα στη Γερουσία των ΗΠΑ με νίκη στην Αλάσκα

Οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν και την τελευταία έδρα που παρέμενε ανοιχτή στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, επικρατώντας στην εκλογική αναμέτρηση της Αλάσκας. Η Μέρι Πελτόλα, αυτόχθονη υποψήφια, θα καταλάβει την έδρα, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα της καταμέτρησης των ψήφων των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έγινε την Τρίτη, διαμορφώνοντας τον νέο συσχετισμό δυνάμεων στην αμερικανική άνω Βουλή και ενισχύοντας τη θέση των Δημοκρατικών.

Η επικράτηση της Μέρι Πελτόλα στην Αλάσκα

Η Μέρι Πελτόλα αναδείχθηκε νικήτρια στην κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση της Αλάσκας, εξασφαλίζοντας την τελευταία έδρα που εκκρεμούσε για τη Γερουσία των ΗΠΑ. Η αυτόχθονη υποψήφια των Δημοκρατικών συγκέντρωσε το 50,12% των ψήφων, ένα ποσοστό που της επέτρεψε να επικρατήσει έναντι του αντιπάλου της, του απερχόμενου Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν.

Η αναμέτρηση στην Αλάσκα χαρακτηρίστηκε από αμφίρροπο κλίμα, με την Πελτόλα να αντιμετωπίζει έναν έμπειρο Ρεπουμπλικανό πολιτικό. Η επικράτηση της Πελτόλα σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη για το Δημοκρατικό Κόμμα στην πολιτική σκηνή των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς της δίνει τη δυνατότητα να εκπροσωπήσει την πολιτεία στην άνω Βουλή.

Η διαδικασία καταμέτρησης και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Οι ενδιάμεσες εκλογές διεξήχθησαν στις 3 Νοεμβρίου, ωστόσο η διαδικασία της καταμέτρησης των ψήφων για την έδρα της Αλάσκας ολοκληρώθηκε αρκετά αργότερα από την αρχική εκλογική ημερομηνία. Τα επίσημα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν την Τρίτη, δύο ολόκληρες εβδομάδες μετά την ημέρα της εκλογικής διαδικασίας, προσδίδοντας μια περίοδο αναμονής για την τελική έκβαση.

Η ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων ήταν απαραίτητη για την οριστικοποίηση του νικητή σε αυτή την ιδιαίτερα κρίσιμη αναμέτρηση, η οποία κρατούσε σε αγωνία τους ενδιαφερόμενους. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων την Τρίτη έθεσε τέλος στην αγωνία για την τελική έκβαση της έδρας της Αλάσκας στη Γερουσία, επιβεβαιώνοντας τη νίκη της Δημοκρατικής υποψήφιας.

Ο νέος συσχετισμός δυνάμεων στην αμερικανική Γερουσία

Μετά την οριστικοποίηση του αποτελέσματος στην Αλάσκα και την επικράτηση της Μέρι Πελτόλα, οι Δημοκρατικοί θα διαθέτουν πλέον συνολικά 56 έδρες στη Γερουσία των ΗΠΑ. Αυτό το αποτέλεσμα διαμορφώνει ένα σαφές προβάδισμα για το κόμμα στην άνω Βουλή, εξασφαλίζοντας την πλειοψηφία.

Αντίστοιχα, οι Ρεπουμπλικανοί θα κατέχουν 44 έδρες στη Γερουσία, σύμφωνα με τον νέο συσχετισμό δυνάμεων που προέκυψε από τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο νέος αυτός συσχετισμός θα τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο, οπότε και οι νεοεκλεγέντες γερουσιαστές θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους, αλλάζοντας την πολιτική ισορροπία.

Η σημασία της τελευταίας έδρας για τους Δημοκρατικούς

Η εξασφάλιση της τελευταίας έδρας που παρέμενε ανοιχτή στη Γερουσία ήταν καθοριστικής σημασίας για τους Δημοκρατικούς, καθώς ολοκλήρωσε την εικόνα των αποτελεσμάτων των ενδιάμεσων εκλογών. Η νίκη στην Αλάσκα προσέδωσε στους Δημοκρατικούς την πλειοψηφία των εδρών, ενισχύοντας τη θέση τους στην αμερικανική πολιτική σκηνή.

Η επικράτηση της Μέρι Πελτόλα στην Αλάσκα, με το 50,12% των ψήφων, όχι μόνο της εξασφάλισε την προσωπική της εκλογή ως αυτόχθονης υποψήφιας, αλλά συνέβαλε και στην τελική διαμόρφωση του αριθμού των εδρών για το κόμμα της. Αυτή η νίκη οριστικοποίησε την πλειοψηφία των Δημοκρατικών στη Γερουσία, ξεκινώντας από τον Ιανουάριο, και καθόρισε τον συνολικό αριθμό των εδρών για κάθε κόμμα.

Με πληροφορίες από: Enikos