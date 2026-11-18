Περίπου 15.000 άνθρωποι συνελήφθησαν στη Γαλλία κατά τη διάρκεια των πρόσφατων μαζικών κινητοποιήσεων, οι οποίες αφορούσαν τόσο το υψηλό κόστος ζωής όσο και τις ξεχωριστές μαθητικές διαδηλώσεις. Τα αναλυτικά στοιχεία για τις συλλήψεις παρουσιάστηκαν επίσημα στο κοινοβούλιο από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν, σκιαγραφώντας την έκταση των μέτρων που ελήφθησαν από τις αρχές εν μέσω των διαμαρτυριών που συγκλόνισαν τη χώρα.

Οι συλλήψεις στις διαδηλώσεις για την ακρίβεια

Στο πλαίσιο των διαδηλώσεων που πραγματοποιούνται τα Σαββατοκύριακα, με έναρξη από τις 17 Οκτωβρίου, και στρέφονται κατά του υψηλού κόστους ζωής, συνολικά 7.184 άτομα τέθηκαν υπό κράτηση. Από αυτόν τον αριθμό, ένα σημαντικό μέρος, συγκεκριμένα 2.661 άτομα, ήταν ανήλικοι, γεγονός που υπογραμμίζει τη συμμετοχή και νεαρών πολιτών στις κινητοποιήσεις αυτές που εκφράζουν την κοινωνική δυσαρέσκεια.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ορισμένες από τις συγκεκριμένες κινητοποιήσεις δεν εξελίχθηκαν ειρηνικά, καθώς συνοδεύτηκαν από διάφορα επεισόδια και συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αρχών. Αυτά τα περιστατικά οδήγησαν σε περαιτέρω ενέργειες από τις αρμόδιες αρχές, με τον υπουργό Δικαιοσύνης να παρέχει λεπτομέρειες για τις νομικές συνέπειες που ακολούθησαν.

Ποινικές υποθέσεις και ποινές φυλάκισης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γάλλος υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν, οι συλλήψεις που έγιναν στις διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας οδήγησαν στη δημιουργία 3.053 ποινικών υποθέσεων. Οι υποθέσεις αυτές, μετά την εξέτασή τους, είχαν ως αποτέλεσμα την επιβολή συνολικά 466 ποινών φυλάκισης, αναδεικνύοντας την αυστηρότητα των μέτρων που εφαρμόστηκαν από το δικαστικό σύστημα της χώρας.

Ο κ. Νταρμανέν διευκρίνισε επίσης ότι περίπου τα δύο τρίτα των περιστατικών που καταγράφηκαν σε αυτές τις διαδηλώσεις συνδέονται άμεσα με τα γεγονότα της 17ης Οκτωβρίου. Εκείνη την ημέρα, σημειώθηκαν εκτεταμένα βίαια επεισόδια, τα οποία συνέβαλαν σημαντικά στον αριθμό των συλλήψεων και των ποινικών διώξεων, διαμορφώνοντας ένα κλίμα έντασης.

Οι μαθητικές κινητοποιήσεις και οι συλλήψεις

Παράλληλα με τις διαδηλώσεις που αφορούσαν το κόστος ζωής, ο υπουργός αναφέρθηκε και στις μαθητικές κινητοποιήσεις που έλαβαν χώρα σε διάφορες περιοχές της Γαλλίας. Κατά τη διάρκεια αυτών των μαθητικών κινητοποιήσεων, πραγματοποιήθηκαν περίπου 8.000 συλλήψεις, ένας αριθμός που δείχνει την εκτεταμένη συμμετοχή και του μαθητικού κόσμου σε αυτή τη σειρά διαμαρτυριών.

Ωστόσο, σε αντίθεση με τις διαδηλώσεις για την ακρίβεια, στις μαθητικές κινητοποιήσεις μόλις τρεις περιπτώσεις οδήγησαν σε προσωρινή κράτηση. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούσαν ενήλικους που κατηγορούνται για επιθέσεις εναντίον αστυνομικών ή εργαζομένων στο εκπαιδευτικό σύστημα, υποδηλώνοντας μια πιο στοχευμένη προσέγγιση στις προσωρινές κρατήσεις, εστιάζοντας σε συγκεκριμένα αδικήματα.

Δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης

Ο Ζεράλντ Νταρμανέν υπογράμμισε κατά την παρουσίασή του ενώπιον του κοινοβουλίου ότι ο αριθμός των συλλήψεων που καταγράφηκε στις μαθητικές διαδηλώσεις ήταν περίπου αντίστοιχος με εκείνον που σημειώθηκε στις κινητοποιήσεις κατά του υψηλού κόστους ζωής. Αυτή η δήλωση παρέχει μια συγκριτική εικόνα της συνολικής κατάστασης των διαμαρτυριών στη Γαλλία και του εύρους της αστυνομικής παρέμβασης.

Τα στοιχεία αυτά, όπως παρουσιάστηκαν από τον υπουργό Δικαιοσύνης, δίνουν μια σαφή εικόνα του εύρους των αντιδράσεων και των μέτρων που ελήφθησαν από τις γαλλικές αρχές απέναντι στις μαζικές κινητοποιήσεις που απασχόλησαν τη χώρα το τελευταίο διάστημα, αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα της κατάστασης.

Με πληροφορίες από: Enikos