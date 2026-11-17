Ο νορβηγικός ενεργειακός κολοσσός Equinor, ο οποίος αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή φυσικού αερίου στην Ευρώπη, ανακοίνωσε ότι εντόπισε μια εν εξελίξει κυβερνοεπίθεση που στοχεύει ορισμένα από τα συστήματα πληροφορικής του. Η εταιρεία, με έδρα τη Νορβηγία, επιβεβαίωσε ότι ανταποκρίνεται στο περιστατικό, κινητοποιώντας τους απαραίτητους πόρους για την εξουδετέρωση της επίθεσης. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ενημερωθεί για το συμβάν, το οποίο εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Τρίτης, 17 Νοεμβρίου 2026. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις κλοπής δεδομένων ούτε επηρεασμού των λειτουργιών ή της παραγωγής της Equinor.

Η επίθεση στην Equinor και οι άμεσες ενέργειες

Ο νορβηγικός πετρελαϊκός και ενεργειακός όμιλος Equinor ανακοίνωσε την Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2026, ότι εντόπισε μια συνεχιζόμενη κυβερνοεπίθεση που έβαλε στο στόχαστρο ορισμένα από τα πληροφοριακά του συστήματα (IT). Η εταιρεία, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης, έχει ήδη κινητοποιήσει όλους τους σχετικούς πόρους προκειμένου να εξουδετερώσει την επίθεση και να ανακτήσει την πλήρη ακεραιότητα των συστημάτων της.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε η Equinor, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν υποκλαπεί δεδομένα από τα συστήματά της. Επιπλέον, η κυβερνοεπίθεση δεν έχει επηρεάσει τις λειτουργίες ή την παραγωγή του ενεργειακού κολοσσού. Η εταιρεία έχει ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές για το περιστατικό και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιορίσει την επίθεση και να αποκαταστήσει πλήρως τη λειτουργικότητα των υποδομών της.

Διαταραχές στα εσωτερικά συστήματα και η συνδρομή των αρχών

Παρόλο που η παραγωγή δεν έχει επηρεαστεί, οι διαταραχές που προκλήθηκαν από την κυβερνοεπίθεση επηρέασαν τη χρήση εφαρμογών πληροφορικής και εσωτερικών συστημάτων της εταιρείας. Ενδεικτικά, το εσωτερικό σύστημα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) της Equinor τέθηκε εκτός λειτουργίας, όπως δήλωσε πρόσωπο που εργάζεται στην εταιρεία και μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού, η Equinor συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές της Νορβηγίας. Η Νορβηγική Αρχή Εθνικής Ασφάλειας (NSM) δήλωσε ότι είναι πλήρως ενήμερη για το συμβάν και παρέχει συνδρομή όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη. Αντίστοιχα, η νορβηγική υπηρεσία ασφαλείας της αστυνομίας, PST, έχει ενημερωθεί για την κατάσταση και προσφέρει τη βοήθειά της όπως απαιτείται, συντονίζοντας τις ενέργειες με την εταιρεία.

Μέχρι στιγμής, η Equinor δεν έχει ανακοινώσει ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση, ούτε πόσο χρονικό διάστημα οι χάκερς είχαν πρόσβαση στα συστήματά της. Η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η στρατηγική σημασία της Equinor για την Ευρώπη

Η Equinor κατέχει μια εξαιρετικά σημαντική θέση στην ενεργειακή αγορά της Ευρώπης, καθώς αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή φυσικού αερίου στην ήπειρο. Ο νορβηγικός όμιλος, μαζί με το φυσικό αέριο του νορβηγικού κράτους, καλύπτουν ένα σημαντικό μερίδιο της ευρωπαϊκής αγοράς, ξεπερνώντας το 20%. Αυτό υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της απρόσκοπτης λειτουργίας των συστημάτων της εταιρείας για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Το ευρύτερο πλαίσιο των κυβερνοαπειλών

Το περιστατικό κυβερνοεπίθεσης στην Equinor δεν είναι μεμονωμένο, αλλά έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από τεχνικές διαταραχές που έχουν πλήξει μεγάλες εταιρείες και κυβερνητικούς φορείς, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η αυξανόμενη τάση αναδεικνύει την κλιμακούμενη απειλή που αντιπροσωπεύουν οι κυβερνοεπιθέσεις για τις κρίσιμες υποδομές παγκοσμίως.

Στο πλαίσιο της εντεινόμενης απειλής, η Νορβηγική Αρχή Εθνικής Ασφάλειας (NSM) είχε ήδη προχωρήσει τον περασμένο μήνα στην αύξηση της αξιολόγησης του κινδύνου κυβερνοεπιθέσεων στο επίπεδο τέσσερα, σε μια κλίμακα πέντε βαθμίδων. Η NSM είχε τότε επισημάνει την ανάγκη το κοινό να είναι προετοιμασμένο για τις πιθανές συνέπειες κυβερνοεπιθέσεων σε ζωτικής σημασίας υποδομές, όπως τα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτροδότησης, τονίζοντας την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit