Το Ισραήλ απειλεί με «αντίμετρα» τη Βρετανία για τις κυρώσεις στους οικισμούς της Δυτικής Όχθης

Το Ισραήλ εξέφρασε έντονη κριτική σήμερα απέναντι στην απόφαση της Βρετανίας να επιβάλει κυρώσεις σε οκτώ ισραηλινές κατασκευαστικές εταιρίες. Οι εταιρίες αυτές συμμετέχουν ενεργά στην ανέγερση εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, με την ισραηλινή πλευρά να απειλεί πλέον με τη λήψη «αντιμέτρων».

Η βρετανική κίνηση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στην περιοχή, με την Παλαιστινιακή Αρχή να χαιρετίζει τις κυρώσεις, θεωρώντας τες ένα «σαφές μήνυμα» προς τους παράγοντες που εμπλέκονται στο σχέδιο εποικισμού Ε1. Από την πλευρά τους, εκπρόσωποι των ισραηλινών οικισμών αντέδρασαν με σφοδρότητα, υποσχόμενοι την ανέγερση ακόμη περισσότερων οικισμών.

Η βρετανική απόφαση για κυρώσεις

Το Λονδίνο ανακοίνωσε τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και την απαγόρευση άσκησης διευθυντικών καθηκόντων σε βάρος οκτώ κατασκευαστικών εταιριών. Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας, αυτή η ενέργεια στοχεύει στο να διαταράξει τις ροές χρηματοδότησης των εταιριών και την ικανότητά τους να υποστηρίζουν νέες κατασκευές στη Δυτική Όχθη.

Η επιβολή των κυρώσεων ανακοινώθηκε λίγο πριν από τη λήξη των προθεσμιών για την υποβολή προσφορών, γεγονός που υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα της βρετανικής κυβέρνησης. Η Βρετανία ζητεί τη διακοπή ενός μεγάλου ισραηλινού εποικιστικού σχεδίου στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, του προγράμματος Ε1.

Η έντονη αντίδραση της ισραηλινής κυβέρνησης

Ο Γκιντεόν Σάαρ, υπουργός Εξωτερικών της απερχόμενης ισραηλινής κυβέρνησης, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια του Ισραήλ. Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, δήλωσε ότι το Ισραήλ «εξετάζει με τη μεγαλύτερη σοβαρότητα τις πρόσθετες κυρώσεις σε βάρος του, οι οποίες ανακοινώθηκαν σήμερα από την κυβέρνηση των Εργατικών της Βρετανίας».

Ο κ. Σάαρ πρόσθεσε ότι το Ισραήλ «θα λάβει αντίμετρα», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει το περιεχόμενό τους επί του παρόντος. Η δήλωση αυτή υποδηλώνει την πρόθεση της ισραηλινής πλευράς να απαντήσει στις βρετανικές ενέργειες, αν και οι λεπτομέρειες της απάντησης παραμένουν ασαφείς.

Οι δηλώσεις των εκπροσώπων των οικισμών

Η αντίδραση από τους εκπροσώπους των ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη ήταν άμεση και σφοδρή. Οι οικισμοί αυτοί, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, θεωρούνται παράνομοι. Ο Γιόσι Νταγκάν, πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου της Σαμάρειας, μιας από τις μεγαλύτερες δομές που εκπροσωπούν τους εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, αντέδρασε στην ανακοίνωση του Λονδίνου.

Ο κ. Νταγκάν δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει χώρα τόσο αποικιοκρατική και ληστρική όσο η Βρετανία ούτε κυβέρνηση τόσο υποκριτική». Επιπλέον, υποσχέθηκε πως θα κατασκευαστούν «ακόμη περισσότεροι» οικισμοί στην Ιουδαία-Σαμάρεια, την Ανατολική Ιερουσαλήμ, στο κέντρο της γης τους και της πατρίδας τους, στη γη της Βίβλου.

Η στήριξη της Παλαιστινιακής Αρχής και ο στόχος του Λονδίνου

Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρέτισε τις κυρώσεις που ανακοίνωσε το Λονδίνο, θεωρώντας τες «σαφές μήνυμα» προς τους παράγοντες του σχεδίου εποικισμού Ε1. Η βρετανική κυβέρνηση, μέσω του Φόρεϊν Όφις, ανακοίνωσε ότι είναι αποφασισμένη να «προστατέψει τη βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών».

Πέραν των κυρώσεων στις κατασκευαστικές εταιρίες, το Φόρεϊν Όφις επέβαλε επίσης κυρώσεις και κατά ισραηλινής οργάνωσης που εμποδίζει την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, υπογραμμίζοντας την ευρύτερη ανησυχία του Λονδίνου για την κατάσταση στην περιοχή.

Το σχέδιο Ε1 και η βιωσιμότητα των δύο κρατών

Το πρόγραμμα Ε1 αποτελεί ένα μεγάλο ισραηλινό εποικιστικό σχέδιο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η υλοποίησή του διχοτομεί τη Δυτική Όχθη και την αποκόπτει από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, ενταφιάζοντας ουσιαστικά την ιδέα της ίδρυσης ενός βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους.

Η Βρετανία, με την επιβολή αυτών των κυρώσεων, στέλνει ένα μήνυμα για την ανάγκη διακοπής τέτοιων σχεδίων, τα οποία θεωρεί ότι υπονομεύουν τις προοπτικές για μια ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης και τη δημιουργία δύο κρατών.

Με πληροφορίες από: Newsit