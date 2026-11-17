Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν την Τρίτη (17.11.2026) νέα επίθεση στο ιρανικό νησί Κεσμ, πλήττοντας τοποθεσία εκτόξευσης πυραύλων. Η ενέργεια αυτή, σύμφωνα με Αμερικανό στρατιωτικό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters, αποτελεί αντίποινα για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον αμερικανικών δυνάμεων και εγκαταστάσεων.

Η επίθεση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, οδηγώντας την κατάσταση στο στάδιο της άμεσης αντιπαράθεσης. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν τις δυνατές εκρήξεις που έπληξαν το στρατηγικό νησί.

Η αμερικανική επιδρομή και τα αντίποινα

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, μαχητικό αεροσκάφος των ΗΠΑ έπληξε τοποθεσία εκτόξευσης πυραύλων στο ιρανικό νησί Κεσμ. Αυτή η επίθεση πραγματοποιήθηκε ως αντίποινα για τις προηγούμενες ενέργειες του Ιράν, οι οποίες στρέφονταν εναντίον αμερικανικών δυνάμεων και εγκαταστάσεων στην περιοχή.

Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος, μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, διευκρίνισε τη φύση της επιχείρησης, υπογραμμίζοντας τον χαρακτήρα των αντιποίνων. Η ενέργεια αυτή σηματοδοτεί μια κλιμάκωση στην ήδη τεταμένη σχέση μεταξύ των δύο χωρών.

Ανταπόκριση από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι δυνατές εκρήξεις που σημειώθηκαν στο στρατηγικό νησί Κεσμ, το οποίο βρίσκεται στα Στενά του Ορμούζ, στα νότια της χώρας, προκλήθηκαν από στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ. Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε πως δεν αναφέρθηκαν ζημιές σε κατοικημένες περιοχές ή σε υποδομές του νησιού.

Ενώ ιρανικές πηγές των μέσων ενημέρωσης επιβεβαίωσαν την αμερικανική επιδρομή κοντά στο νησί, το οποίο φιλοξενεί ζωτικές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές βάσεις των Φρουρών της Επανάστασης, η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη εκδώσει λεπτομερή δήλωση. Η δήλωση αυτή θα διευκρίνιζε τη φύση των στόχων ή την έκταση των ανθρώπινων και υλικών απωλειών.

Η στάση Ουάσινγκτον και Τεχεράνης

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ δεν έχει εκδώσει άμεσο σχόλιο για να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει την επιχείρηση στο Κεσμ. Η απουσία επίσημης τοποθέτησης από την Ουάσινγκτον παρατηρείται εν μέσω αυξημένης ασφάλειας και στρατιωτικού συναγερμού στην ευρύτερη περιοχή του Αραβικού Κόλπου.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη διατηρεί σιγή ιχθύος σχετικά με τις λεπτομέρειες της επίθεσης. Δεν έχει δοθεί καμία επίσημη ενημέρωση για το τι ακριβώς επλήγη ή αν υπήρξαν απώλειες σε προσωπικό ή υλικές ζημιές στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Κύμα αμοιβαίων απειλών προηγήθηκε της επίθεσης

Η πρόσφατη εξέλιξη με την επίθεση στο Κεσμ έρχεται μετά από ένα πρωτοφανές κύμα αμοιβαίων απειλών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Αυτό το κύμα περιλάμβανε έντονα διατυπωμένες προειδοποιήσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφερθεί στην πιθανότητα έναρξης σκληρών επιθέσεων κατά του Ιράν. Οι προειδοποιήσεις αυτές δόθηκαν ως απάντηση στις περιφερειακές δραστηριότητες του Ιράν, στις απειλές για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, καθώς και στην ευρωπαϊκή και αμερικανική κλιμάκωση κατά των πρόσφατων ιρανικών κυβερνοεπιθέσεων.

Η γεωπολιτική σημασία του νησιού Κεσμ

Το νησί Κεσμ διαθέτει εξαιρετική γεωπολιτική και οικονομική σημασία, λόγω της στρατηγικής του θέσης. Βρίσκεται στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα πιο κρίσιμα σημεία στον παγκόσμιο χάρτη.

Μέσω των Στενών του Ορμούζ διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, γεγονός που καθιστά την περιοχή ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis