Η Αίγυπτος επανέλαβε την κατηγορηματική της απόρριψη του τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019, των συμφωνιών για τους υδρογονάνθρακες, καθώς και των μονομερών ορίων που κήρυξε η Λιβύη στην Ανατολική Μεσόγειο, με νέα ρηματική διακοίνωση που απέστειλε στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Το έγγραφο, με ημερομηνία 5 Νοεμβρίου 2026, υπογραμμίζει ότι οι ενέργειες αυτές παραβιάζουν τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας και θίγουν ευθέως την αιγυπτιακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και υφαλοκρηπίδα. Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στα Ηνωμένα Έθνη, στη Νέα Υόρκη, παρουσίασε τις προσρήσεις της στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα, καθιστώντας σαφή την αμετάβλητη θέση του Καΐρου.

Η νέα ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου στον ΟΗΕ

Η πρόσφατη διπλωματική παρέμβαση της Αιγύπτου στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών έρχεται με τη μορφή ρηματικής διακοίνωσης, η οποία φέρει την ημερομηνία 5 Νοεμβρίου 2026 και έχει κυκλοφορήσει ως επίσημο έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με κωδικό A/81/479. Μέσω αυτής, το Κάιρο επαναβεβαιώνει τη σαφή και πάγια θέση του έναντι των τουρκολιβυκών συμφωνιών και των μονομερών διεκδικήσεων της Λιβύης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο κείμενο της διακοίνωσης, η Αίγυπτος τονίζει ότι οι ενέργειες αυτές παραβιάζουν τις αρχές του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 (UNCLOS) και την καθιερωμένη πρακτική όσον αφορά την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων. Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι οι εν λόγω ενέργειες θίγουν ευθέως την αιγυπτιακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) και υφαλοκρηπίδα.

Η απόρριψη του τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019

Η Αίγυπτος επαναβεβαιώνει την κατηγορηματική της απόρριψη του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας και της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας του Κράτους της Λιβύης για την οριοθέτηση των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο, το οποίο υπεγράφη στις 27 Νοεμβρίου 2019. Το Κάιρο δεν αναγνωρίζει τη συμφωνία αυτή και τη θεωρεί απολύτως άκυρη και στερούμενη οποιασδήποτε έννομης ισχύος ή συνέπειας.

Η νέα παρέμβαση της Αιγύπτου έρχεται σε συνέχεια των ισχυρισμών ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης επικύρωσε το εν λόγω μνημόνιο στις 20 Οκτωβρίου. Ωστόσο, η αιγυπτιακή πλευρά επισημαίνει ότι η φερόμενη ως επικύρωση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης δεν μεταβάλλει το γεγονός ότι το μνημόνιο παραμένει άκυρο και εξακολουθεί να μην παράγει καμία έννομη συνέπεια έναντι της Αιγύπτου. Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση της λιβυκής Βουλής ανέτρεψε την προηγούμενη στάση της, καθώς το 2020 είχε απορρίψει την κύρωση των συμφωνιών με την Άγκυρα και είχε ζητήσει τη διακοπή των πολιτικών σχέσεων με την Τουρκία.

Αντιρρήσεις για τις λιβυκές θαλάσσιες ζώνες και τις συμφωνίες υδρογονανθράκων

Πέρα από το τουρκολιβυκό μνημόνιο, η Αίγυπτος διατυπώνει επίσης αντιρρήσεις για τις θαλάσσιες οριοθετήσεις που έχει ανακοινώσει μονομερώς η Λιβύη. Ειδικότερα, απορρίπτει τα εξωτερικά όρια που γνωστοποίησε η Τρίπολη τον Μάιο του 2025, υποστηρίζοντας ότι επικαλύπτονται με τα δυτικά θαλάσσια όριά της στη Μεσόγειο. Παράλληλα, εκφράζει αντιρρήσεις και για τα ανατολικά θαλάσσια όρια της Λιβύης, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών ορίων της λιβυκής υφαλοκρηπίδας, τα οποία, σύμφωνα με το Κάιρο, βρίσκονται εξ ολοκλήρου εντός των αιγυπτιακών θαλάσσιων ζωνών.

Στην ίδια παρέμβαση, η Αίγυπτος επαναλαμβάνει την απόρριψή της και για δύο ακόμη συμφωνίες στον τομέα των υδρογονανθράκων. Πρόκειται για το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη στις 3 Οκτωβρίου 2022 μεταξύ Τουρκίας και της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, καθώς και για το μνημόνιο της 25ης Ιουνίου 2025 μεταξύ της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της Λιβύης και της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίου.

Προηγούμενες αιγυπτιακές διπλωματικές παρεμβάσεις

Η θέση της Αιγύπτου έναντι του τουρκολιβυκού μνημονίου και των συναφών ενεργειών δεν είναι νέα. Η αιγυπτιακή πλευρά έχει διατυπώσει επανειλημμένα τις αντιρρήσεις της μέσω προηγούμενων ρηματικών διακοινώσεων προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Οι προηγούμενες αυτές διακοινώσεις φέρουν τις ημερομηνίες 23 Δεκεμβρίου 2019 (A/74/628), 10 Απριλίου 2023 (A/77/858), 9 Απριλίου 2024 (A/78/848) και 8 Σεπτεμβρίου 2025 (A/80/386).

Με αυτές τις συνεχείς διπλωματικές κινήσεις, το Κάιρο καθιστά σαφές ότι διατηρεί αμετάβλητη τη θέση του έναντι των εν λόγω συμφωνιών και διεκδικήσεων. Η Αίγυπτος επιφυλάσσεται ρητώς του δικαιώματός της να προστατεύσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα στη Μεσόγειο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της τήρησης του διεθνούς δικαίου για τη σταθερότητα στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit, Topontiki