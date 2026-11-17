Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε την Τρίτη στην Κίνα, προκειμένου να συμμετάσχει στην επερχόμενη Σύνοδο Κορυφής των Οικονομικών Ηγετών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC). Η άφιξή του σηματοδοτεί την έναρξη μιας σημαντικής επίσκεψης, η οποία θα περιλαμβάνει πλήθος συναντήσεων υψηλού επιπέδου. Η σύνοδος κορυφής έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 18 και 19 Νοεμβρίου, με την πόλη Σεντζέν να αποτελεί τον οικοδεσπότη των εργασιών της.

Η άφιξη του Ρώσου προέδρου στη Σεντζέν

Ο πρόεδρος Πούτιν προσγειώθηκε συγκεκριμένα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπαοάν, το οποίο βρίσκεται στην πόλη Σεντζέν. Η πόλη αυτή έχει επιλεγεί για να φιλοξενήσει τις εργασίες της συνόδου κορυφής της APEC, η οποία θα διαρκέσει δύο ημέρες. Η άφιξη του Ρώσου ηγέτη στην κινεζική επικράτεια έλαβε χώρα την Τρίτη, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Η επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κίνα αναμένεται να διαρκέσει συνολικά δύο ημέρες, την Τετάρτη και την Πέμπτη. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, ο Ρώσος πρόεδρος θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει σε διάφορες συναντήσεις και συζητήσεις με άλλους ηγέτες, εστιάζοντας στην οικονομική συνεργασία και τις διεθνείς σχέσεις.

Η Σύνοδος Κορυφής της APEC

Η Σύνοδος Κορυφής των Οικονομικών Ηγετών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) αποτελεί ένα κεντρικό γεγονός στην παγκόσμια διπλωματία και οικονομία. Οι εργασίες της συνόδου θα διεξαχθούν στις 18 και 19 Νοεμβρίου, συγκεντρώνοντας σημαντικούς ηγέτες από την περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, καθώς και άλλους διεθνείς παράγοντες.

Η πόλη Σεντζέν, με το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπαοάν, αποτελεί το επίκεντρο αυτών των σημαντικών συζητήσεων. Η APEC είναι ένας οργανισμός που προωθεί την ελεύθερη και ανοιχτή περιφερειακή οικονομική συνεργασία, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ευημερίας μεταξύ των κρατών μελών της.

Σημαντικές διμερείς και τριμερείς συναντήσεις

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κίνα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αναμένεται να έχει μια κρίσιμη συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ. Η συνάντηση αυτή, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, έχει ως στόχο τον συντονισμό των θέσεων των δύο χωρών ενόψει των επικείμενων διεθνών εξελίξεων και των συζητήσεων στη σύνοδο.

Πέρα από τις διμερείς συνομιλίες, η επίσκεψη θα περιλαμβάνει και ένα γεγονός με ιδιαίτερη ιστορική σημασία: την πρώτη τριμερή συνάντηση μεταξύ των τριών ηγετών, του Βλαντιμίρ Πούτιν, του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ. Αυτή η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 19 Νοεμβρίου και αναμένεται να διαμορφώσει το μέλλον της παγκόσμιας διπλωματίας.

Ο συμβολισμός των συνομιλιών

Ο Γιούρι Ουσάκοφ, βοηθός εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, χαρακτήρισε τις επερχόμενες συνομιλίες ως «εξαιρετικά συμβολικές». Ο Ουσάκοφ τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των χωρών, παραπέμποντας στη συνεργασία τους κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Επιπλέον, ο βοηθός του Κρεμλίνου αναφέρθηκε στην επακόλουθη ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), υπογραμμίζοντας το ιστορικό βάθος και τις μακροχρόνιες σχέσεις που συνδέουν τους συμμετέχοντες. Η συνάντηση των τριών ηγετών θεωρείται κομβική για τον καθορισμό της πορείας της παγκόσμιας διπλωματίας στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Topontiki