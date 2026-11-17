Η Γαλλίδα υφυπουργός Ενόπλων Δυνάμεων, Αλίς Ρουφό, χαρακτήρισε «παράλογους» τους ισχυρισμούς της Ρωσίας περί άμεσης συμμετοχής Γάλλων στρατιωτικών στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η δήλωση αυτή ήρθε ως απάντηση στις σχετικές δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ. Η κυρία Ρουφό ξεκαθάρισε ότι οι στρατιωτικοί της Γαλλίας εκτελούν αποκλειστικά αποστολές εκπαίδευσης και συντήρησης εξοπλισμού, οι οποίες πραγματοποιούνται σε απόσταση από τη γραμμή του μετώπου.

Οι δηλώσεις του Σεργκέι Λαβρόφ

Λίγες ώρες πριν την απάντηση της Γαλλίδας υφυπουργού, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, είχε προβεί σε δηλώσεις από τη Μανίλα των Φιλιππίνων. Εκεί, ο κ. Λαβρόφ συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής της ASEAN. Στην τοποθέτησή του, υποστήριξε ότι η παρουσία ξένων στρατιωτικών στην Ουκρανία δεν αποτελεί πλέον απλή υποστήριξη προς το Κίεβο.

Αντιθέτως, ο Σεργκέι Λαβρόφ χαρακτήρισε αυτή την παρουσία ως «άμεση συμμετοχή» στη σύγκρουση. Οι δηλώσεις του Ρώσου υπουργού προκάλεσαν την άμεση αντίδραση της γαλλικής πλευράς, η οποία έσπευσε να διευκρινίσει τον χαρακτήρα των γαλλικών αποστολών στην ουκρανική επικράτεια.

Η απάντηση της Αλίς Ρουφό

Σε απάντηση των ρωσικών ισχυρισμών, η Γαλλίδα υφυπουργός Ενόπλων Δυνάμεων, Αλίς Ρουφό, απέρριψε κατηγορηματικά την ερμηνεία του κ. Λαβρόφ. Διευκρίνισε ότι η παρουσία Γάλλων στρατιωτικών στην Ουκρανία περιορίζεται σε αποστολές εκπαίδευσης και συντήρησης εξοπλισμού. Η κυρία Ρουφό τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση εμπλοκής των Γάλλων στρατιωτικών σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την ίδια, ο χαρακτηρισμός της συγκεκριμένης παρουσίας από τη Γαλλία ως άμεσης συμμετοχής στον πόλεμο είναι εντελώς αβάσιμος. Η γαλλική πλευρά επιμένει ότι οι δραστηριότητες των στρατιωτικών της έχουν σαφώς ορισμένο αντικείμενο και δεν συνιστούν άμεση ανάμειξη στις μάχες.

Ο ρόλος των Γάλλων στρατιωτικών στην Ουκρανία

Η παρουσία μικρών ομάδων Γάλλων στρατιωτικών στο ουκρανικό έδαφος επιβεβαιώθηκε τη Δευτέρα από γαλλικές πηγές. Οι αποστολές τους επικεντρώνονται στην εκπαίδευση Ουκρανών στρατιωτικών. Παράλληλα, αναλαμβάνουν τη συντήρηση του εξοπλισμού που έχει προμηθεύσει η Γαλλία στο Κίεβο, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατιωτικής υποστήριξης.

Η Αλίς Ρουφό αποκάλυψε ότι στην Ουκρανία λειτουργεί μια συντονιστική δομή. Αυτή η δομή συνεργάζεται στενά με τη γαλλική στρατιωτική αντιπροσωπεία και είναι υπεύθυνη για την οργάνωση εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης. Επίσης, επιβλέπει τις εργασίες συντήρησης του στρατιωτικού εξοπλισμού. Η υφυπουργός διευκρίνισε ότι ο αριθμός των Γάλλων στρατιωτικών που συμμετέχουν σε αυτές τις αποστολές είναι ιδιαίτερα περιορισμένος. Επιπλέον, οι δραστηριότητές τους διεξάγονται σε μεγάλη απόσταση από τη γραμμή του μετώπου, διασφαλίζοντας ότι δεν εμπλέκονται άμεσα σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Γιατί δεν απαιτείται ενημέρωση του γαλλικού κοινοβουλίου

Η Γαλλίδα υφυπουργός υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες αποστολές δεν συνιστούν ένοπλη στρατιωτική επέμβαση. Κατά συνέπεια, δεν αποτελούν άμεση συμμετοχή στη σύγκρουση. Για να τεκμηριώσει τη θέση της, επικαλέστηκε το άρθρο 35 του γαλλικού Συντάγματος. Το άρθρο αυτό καθορίζει το πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου των στρατιωτικών επιχειρήσεων της χώρας εκτός των συνόρων της.

Σύμφωνα με την κυρία Ρουφό, ο περιορισμένος αριθμός του προσωπικού, ο εξειδικευμένος χαρακτήρας των αποστολών και η απόστασή τους από τις πολεμικές επιχειρήσεις, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν στρατιωτική επέμβαση στο πλαίσιο πολέμου. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η ενημέρωση του γαλλικού κοινοβουλίου για τις εν λόγω δραστηριότητες.

Αντιπαράθεση με τον Μελανσόν

Στο πλαίσιο των διευκρινίσεων της, η Αλίς Ρουφό τοποθετήθηκε και απέναντι στον επικεφαλής της γαλλικής αντιπολίτευσης, Ζαν-Λυκ Μελανσόν. Η υφυπουργός απάντησε στις δηλώσεις του κ. Μελανσόν σχετικά με την παρουσία Γάλλων στρατιωτικών στην Ουκρανία. Η τοποθέτηση της Ρουφό αποσκοπούσε στην αποσαφήνιση της γαλλικής θέσης και στην απόρριψη των όποιων αμφισβητήσεων ή επικρίσεων είχαν εκφραστεί από την πλευρά του Μελανσόν.

Με πληροφορίες από: Newsit