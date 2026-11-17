Σοβαρές αποκαλύψεις για τις οικονομικές δραστηριότητες του Ντόναλντ Τραμπ και τις σχέσεις του με ύποπτα δίκτυα μεταφοράς κεφαλαίων από το Αζερμπαϊτζάν φέρνει στο φως η διεθνής δημοσιογραφική έρευνα «Inside Deutsche Bank». Για πρώτη φορά, απορρήτα έγγραφα τεκμηριώνουν την ύπαρξη άμεσης και επίσημης σύνδεσης εταιρειών του Αμερικανού προέδρου με το αποκαλούμενο «Azerbaijani Laundromat». Η έρευνα βασίζεται σε διαρροή περισσότερων από 15 εκατομμυρίων τραπεζικών εγγράφων της γερμανικής τράπεζας, αποκαλύπτοντας παρασκηνιακές λεπτομέρειες για τη διαχείριση ενός προβληματικού πελάτη.

Διεθνής έρευνα φέρνει στο φως απόρρητα στοιχεία

Η διεθνής δημοσιογραφική έρευνα «Inside Deutsche Bank» βασίζεται σε διαρροή δεδομένων που περιλαμβάνουν περισσότερα από 15 εκατομμύρια τραπεζικά αρχεία της γερμανικής τράπεζας. Το υλικό αυτό καλύπτει τη δραστηριότητα της Deutsche Bank από τις αρχές της δεκαετίας του 2010 και εξασφαλίστηκε από δύο πληροφοριοδότες, περιερχόμενο στην κατοχή της γαλλικής εφημερίδας Le Monde.

Τα αρχεία αυτά, σε συνδυασμό με δικαστικά έγγραφα, παρέχουν για πρώτη φορά άμεσες αποδείξεις ύποπτων συναλλαγών. Τα ευρήματα της έρευνας τεκμηριώνουν τη σύνδεση εταιρειών ιδιοκτησίας του Ντόναλντ Τραμπ με το «ξέπλυμα χρήματος του Αζερμπαϊτζάν», γνωστό και ως «Azerbaijani Laundromat».

Το «Αζερμπαϊτζάν Laundromat» και οι διασυνδέσεις

Το «Azerbaijani Laundromat» αποτελεί ένα εκτεταμένο δίκτυο ξεπλύματος χρήματος, το οποίο αποκαλύφθηκε το 2017 από το Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), μια διεθνή κοινοπραξία ερευνητικής δημοσιογραφίας, και τη Le Monde. Πρόκειται για ένα μυστικό ταμείο ύψους σχεδόν 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αυτό το δίκτυο χρησιμοποιήθηκε καθ’ όλη τη δεκαετία του 2010 για τη διοχέτευση δισεκατομμυρίων δολαρίων, την εξαγορά πολιτικής επιρροής και την υπεξαίρεση δημόβιων πόρων. Οι ενέργειες αυτές φέρεται να έγιναν προς όφελος της πολιτικής και οικονομικής ελίτ του Αζερμπαϊτζάν στην πρωτεύουσα Μπακού.

Το δίλημμα της Deutsche Bank μετά την εκλογή Τραμπ

Στις 9 Νοεμβρίου 2016, η απρόσμενη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές έφερε την Deutsche Bank αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές δίλημμα. Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος είχε ανεξόφλητες οφειλές προς την τράπεζα που ξεπερνούσαν τα 300 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 270 εκατομμύρια ευρώ.

Η τράπεζα βρέθηκε σε δύσκολη θέση, καθώς έπρεπε να αποφασίσει πώς θα αντιδρούσε σε τυχόν νέα αιτήματα δανειοδότησης από τον Τραμπ. Η έγκρισή τους θα μπορούσε να την εκθέσει σε κατηγορίες ευνοϊκής μεταχείρισης, ενώ η άρνηση θα μπορούσε να βλάψει τις σχέσεις της με την επερχόμενη αμερικανική κυβέρνηση.

Ειδικό καθεστώς εμπιστευτικότητας για τον Αμερικανό πρόεδρο

Αντιμέτωπη με αυτή την πρωτοφανή σύγκρουση συμφερόντων, η Deutsche Bank δημιούργωσε ήδη από τον Δεκέμβριο του 2016 ένα ειδικά διαμορφωμένο καθεστώς για τον Ντόναλντ Τραμπ και τους συνεργάτες του. Το καθεστώς αυτό ονομάστηκε «πελάτης υπό ειδικό καθεστώς εμπιστευτικότητας» («covered client»).

Στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος, θεσπίστηκαν αυστηρές διαδικασίες και αυξημένα μέτρα προστασίας των πληροφοριών. Αυτά περιλάμβαναν τη δημιουργία ειδικής επιτροπής, κρυπτογραφημένες επικοινωνίες, αρχεία προσβάσιμα μόνο σε ελάχιστους υπαλλήλους, απόκρυψη των ονομάτων των δικαιούχων και χρήση χρηματοκιβωτίου για τη φύλαξη έντυπων εγγράφων. Η διαρροή των αρχείων αναδεικνύει πώς εξαιρετικά ευαίσθητες χρηματοοικονομικές ροές που αφορούσαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ διέφευγαν επί μακρόν από τους μηχανισμούς συμμόρφωσης και εποπτείας της τράπεζας.

Το σχέδιο για το Trump International Hotel & Tower Baku

Την άνοιξη του 2015, μόλις λίγες εβδομάδες πριν ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών, ο Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε σε ένα σχέδιο κατασκευής πολυτελούς ξενοδοχείου στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν. Το έργο αφορούσε το Trump International Hotel & Tower Baku.

Στις 16 Απριλίου, η εταιρεία DT Marks Baku LLC, με έδρα το Ντέλαγουερ και ιδιοκτησίας του Τραμπ, φέρεται να είχε ενεργό ρόλο σε αυτό το σχέδιο. Η συμμετοχή του Τραμπ σε ένα τέτοιο έργο λίγο πριν την είσοδό του στην προεκλογική αρένα προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας στις οικονομικές του δραστηριότητες που πλέον έρχονται στο φως.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki