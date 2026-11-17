Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, έφερε στο προσκήνιο την παρουσία Γάλλων στρατιωτικών στην Ουκρανία, δηλώνοντας ότι η ανάπτυξή τους στο ουκρανικό έδαφος αποτελεί «άμεση συμμετοχή» στη σύγκρουση. Η δήλωση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Παρισιού, με την υφυπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Αλίς Ρουφό, να χαρακτηρίζει τις ρωσικές τοποθετήσεις «παράλογες» και να διαψεύδει οποιαδήποτε πρόθεση εμπλοκής σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Οι δηλώσεις του Σεργκέι Λαβρόφ

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στη Μανίλα των Φιλιππίνων, όπου διεξάγεται η σύνοδος κορυφής της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), εξέφρασε την ανησυχία της Ρωσίας για την παρουσία ξένων στρατιωτικών στην Ουκρανία. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η κατάσταση έχει εξελιχθεί πέρα από την απλή υποστήριξη προς το Κίεβο.

Συγκεκριμένα, ο Λαβρόφ δήλωσε: «Δεν είναι μόνο Γάλλοι, το ξέρουμε αυτό. Εκφράσαμε την ανησυχία μας, δεν πρόκειται πλέον για υποστήριξη στην Ουκρανία αλλά για άμεση συμμετοχή στον πόλεμο». Αυτή η τοποθέτηση υποδηλώνει μια σοβαρή κλιμάκωση στην ρητορική της Μόσχας σχετικά με τη συμμετοχή δυτικών χωρών στην ουκρανική σύγκρουση.

Η γαλλική παρουσία και ο ρόλος της

Σύμφωνα με πηγή με γνώση του θέματος, την οποία επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), μικρές ομάδες Γάλλων στρατιωτικών βρίσκονται στην Ουκρανία εδώ και αρκετούς μήνες. Η αποστολή τους, όπως διευκρινίζεται, περιλαμβάνει την εκπαίδευση Ουκρανών στρατιωτών και την παροχή υποστήριξης στη συντήρηση του στρατιωτικού εξοπλισμού που έχει παρασχεθεί στη χώρα.

Η ίδια πηγή επιβεβαίωσε πληροφορίες που είχαν μεταδοθεί και από τον ραδιοφωνικό σταθμό RFI, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται για ανάπτυξη μάχιμων μονάδων. Η Γαλλία εξακολουθεί να διαψεύδει την παρουσία μάχιμων στρατευμάτων της στην Ουκρανία, όπου η Ρωσία εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Η ίδια πηγή ανέφερε χαρακτηριστικά στο AFP: «Η κυκλική εναλλαγή Γάλλων εκπαιδευτών προς όφελος της Ουκρανίας στη Γαλλία, στην Πολωνία ή περιστασιακά στην Ουκρανία, είναι πραγματικότητα. Αλλά αυτό δεν αποτελεί στρατιωτική επιχείρηση. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση να εμπλακούμε σε στρατιωτικές ενέργειες». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη θέση του Παρισιού ότι οι ενέργειές του περιορίζονται στην εκπαίδευση και την υποστήριξη, χωρίς άμεση στρατιωτική εμπλοκή.

Η «παράλογη» αντίδραση του Παρισιού

Οι δηλώσεις του Σεργκέι Λαβρόφ προκάλεσαν την άμεση και έντονη αντίδραση της γαλλικής πλευράς. Η υφυπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Αλίς Ρουφό, χαρακτήρισε την τοποθέτηση του Ρώσου υπουργού ως «παράλογη». Με αυτή τη δήλωση, η Γαλλία απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Μόσχας περί άμεσης εμπλοκής της στον πόλεμο.

Η Αλίς Ρουφό υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση συμμετοχής Γάλλων στρατιωτικών σε πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Η δήλωσή της αποσκοπεί στο να διαψεύσει τους ρωσικούς ισχυρισμούς και να ξεκαθαρίσει τη θέση της Γαλλίας, η οποία επιμένει ότι οι δραστηριότητές της στην Ουκρανία έχουν καθαρά υποστηρικτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Η διαρκής υποστήριξη της Γαλλίας στην Ουκρανία

Η Γαλλία συγκαταλέγεται στους βασικούς υποστηρικτές της Ουκρανίας μεταξύ των δυτικών χωρών, παρέχοντας σημαντική βοήθεια στο Κίεβο από την έναρξη της ευρείας κλίμακας εισβολής της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022. Η υποστήριξη αυτή εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών της Ουκρανίας.

Συγκεκριμένα, το Παρίσι έχει παράσχει στο Κίεβο στρατιωτικό εξοπλισμό, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας. Παράλληλα, η Γαλλία προσφέρει οικονομική βοήθεια, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη στήριξη της ουκρανικής οικονομίας εν μέσω της σύγκρουσης. Επιπλέον, παρέχονται πληροφορίες, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ικανότητα των ουκρανικών δυνάμεων. Αυτές οι ενέργειες συνάδουν με τη γενικότερη στάση των δυτικών χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία.

Με πληροφορίες από: Newsit