Τραγικό τέλος είχε η πτήση ενός στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους τύπου Antonov An-12, το οποίο συνετρίβη την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026 στην περιφέρεια Κεμέροβο της νοτιοδυτικής Σιβηρίας. Το αεροσκάφος φέρεται να τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ βρισκόταν στον αέρα, προτού καταπέσει σε αγροτική περιοχή. Ρωσικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πληροφορίες για 17 νεκρούς, αν και δεν έχει εκδοθεί ακόμη επίσημος απολογισμός από τις ρωσικές αρχές. Ο περιφερειάρχης του Κεμέροβο, Ίλια Σερέντιουκ, επιβεβαίωσε το αεροπορικό δυστύχημα, ενώ οι αρμόδιες ρωσικές υπηρεσίες έχουν ήδη κινητοποιηθεί στο σημείο της πτώσης για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών.

Οι συνθήκες της τραγωδίας και η πορεία της πτήσης

Το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος Antonov An-12 εκτελούσε πτήση από το Νοβοσιμπίρσκ προς το Κανσκ, δύο πόλεις που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Σιβηρίας. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, το αεροσκάφος φέρεται να αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα, με αποτέλεσμα να ζητήσει αναγκαστική προσγείωση στο Κεμέροβο. Ωστόσο, δεν κατάφερε να φτάσει στον προορισμό του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, οι οποίες μεταδόθηκαν από το ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο REN TV, λίγο πριν από την πτώση του αεροσκάφους, είδαν στον ουρανό ένα φλεγόμενο ίχνος. Το ρωσικό κανάλι Telegram SHOT μετέδωσε ότι ένας από τους κινητήρες του An-12 φέρεται να έπιασε φωτιά κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην απώλεια ύψους του αεροσκάφους και τελικά στη συντριβή του.

Η ίδια πηγή, το SHOT, υποστηρίζει επίσης ότι το πλήρωμα του αεροσκάφους προσπάθησε να απομακρύνει το φλεγόμενο Antonov An-12 από κατοικημένες περιοχές, σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν περαιτέρω απώλειες ή ζημιές στο έδαφος, πριν από την τελική πτώση του σε αγροτική περιοχή, κοντά στο χωριό Γιαγκούνοβο.

Ο απολογισμός των θυμάτων και οι πληροφορίες για τους νεκρούς

Οι πρώτες πληροφορίες που μεταδόθηκαν από ρωσικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με τον αριθμό των θυμάτων ήταν αρχικά αντικρουόμενες, κάνοντας λόγο για 13 έως 17 νεκρούς. Ωστόσο, τόσο η ρωσική εφημερίδα Izvestia όσο και το ρωσικό κανάλι SHOT στο Telegram, ανέφεραν ότι όλοι οι επιβαίνοντες, συνολικά 17 άτομα, έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή του στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει εκδοθεί επίσημος και τελικός απολογισμός από τις ρωσικές αρχές, οι οποίες συνεχίζουν τις έρετσυνθήκες του περιστατικού. Η επιβεβαίωση του θανάτου όλων των επιβαινόντων από τις προαναφερθείσες πηγές, υπογραμμίζει το μέγεθος της τραγωδίας που έπληξε την περιοχή της Σιβηρίας.

Το σημείο της πτώσης και η κινητοποίηση των αρχών

Η συντριβή του στρατιωτικού αεροσκάφους An-12 σημειώθηκε στην περιφέρεια Κεμέροβο, στη νοτιοδυτική Σιβηρία, κοντά στο χωριό Γιαγκούνοβο. Το συγκεκριμένο χωριό βρίσκεται αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το αεροδρόμιο του Κεμέροβο, γεγονός που ενδεχομένως να σχετίζεται με την προσπάθεια του πληρώματος να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση ή να απομακρυνθεί από κατοικημένες περιοχές.

Τα συντρίμμια του αεροσκάφους διασκορπίστηκαν σε μεγάλη έκταση, με το ρωσικό κανάλι SHOT να αναφέρει συγκεκριμένα ότι αυτά βρέθηκαν σε ακτίνα 500 μέτρων από το σημείο της πτώσης. Ο περιφερειάρχης του Κεμέροβο, Ίλια Σερέντιουκ, επιβεβαίωσε το αεροπορικό δυστύχημα στην περιοχή, δηλώνοντας ότι μεταβαίνει ο ίδιος στο σημείο. Πρόσθεσε επίσης ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν κινητοποιηθεί άμεσα και επιχειρούν στο σημείο για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit