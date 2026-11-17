Αναστάτωση προκλήθηκε την Τρίτη στο διεθνές αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, όταν ένα αεροσκάφος Boeing 787 Dreamliner της British Airways βγήκε από τον τροχόδρομο και ακινητοποιήθηκε σε παρακείμενη έκταση με γρασίδι. Το περιστατικό έλαβε χώρα ενώ το αεροσκάφος κατευθυνόταν προς τον διάδρομο απογείωσης για πτήση με προορισμό το Λάγος της Νιγηρίας. Η πτήση, με κωδικό BA75, στην οποία επέβαιναν έως και 215 επιβάτες, ακυρώθηκε, προκαλώντας προβλήματα στις προγραμματισμένες αναχωρήσεις.

Το περιστατικό με το Boeing 787 Dreamliner

Το αεροσκάφος, τύπου Boeing 787 Dreamliner, ανήκε στον στόλο της British Airways και ήταν έτοιμο για αναχώρηση. Είχε απομακρυνθεί από τη θέση στάθμευσης και κινούνταν στον τροχόδρομο, με κατεύθυνση προς τον διάδρομο απογείωσης. Ο τελικός προορισμός της πτήσης BA75 ήταν το Λάγος της Νιγηρίας, μεταφέροντας έως και 215 επιβάτες.

Για ανεξήγητο λόγο, το αεροσκάφος βγήκε από τον ασφαλτοστρωμένο τροχόδρομο και κατέληξε σε μια έκταση με γρασίδι, όπου και ακινητοποιήθηκε. Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη στις 10:40 το πρωί τοπική ώρα, δηλαδή στις 12:40 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, στο αεροδρόμιο Χίθροου. Άμεσα κλήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του αεροδρομίου, ενώ η πτήση ακυρώθηκε.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για την αιτία

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το περιστατικό ενδέχεται να οφείλεται σε λάθος του πιλότου. Αυτή η εκτίμηση προέρχεται από πηγή που μίλησε στη βρετανική εφημερίδα The Sun, περιγράφοντας λεπτομερώς την εξέλιξη των γεγονότων.

Η πηγή δήλωσε συγκεκριμένα: «Το αεροσκάφος, γεμάτο επιβάτες, ήταν έτοιμο για αναχώρηση και είχε απομακρυνθεί από τη θέση στάθμευσης, κινούμενο στον τροχόδρομο προς τον διάδρομο απογείωσης για την πτήση προς το Λάγος. Για ανεξήγητο λόγο, φαίνεται ότι το αεροσκάφος βγήκε από τον ασφαλτοστρωμένο τροχόδρομο και κατέληξε σε έκταση με γρασίδι. Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς τι άλλο θα μπορούσε να ευθύνεται, πέρα από ένα στοιχειώδες λάθος του πιλότου».

Η δήλωση της British Airways

Μετά το περιστατικό, η British Airways προέβη σε επίσημη δήλωση προς την εφημερίδα The Sun, εκφράζοντας τη συγγνώμη της προς τους επιβάτες που επηρεάστηκαν. Η αεροπορική εταιρεία αναγνώρισε την αναστάτωση που προκλήθηκε στα ταξιδιωτικά τους σχέδια.

Στη δήλωσή της, η British Airways ανέφερε: «Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη από τους επιβάτες μας για την αναστάτωση που προκλήθηκε στην πτήση τους. Οι ομάδες μας εργάζονται για να εξασφαλίσουν τη μετακίνησή τους το συντομότερο δυνατό και βρίσκονται σε επικοινωνία μαζί τους για την αντιμετώπιση της κατάστασης».

Αναστάτωση και προηγούμενο περιστατικό

Το γεγονός προκάλεσε αναστάτωση στη λειτουργία του αεροδρομίου Χίθροου, ενός από τα πιο πολυσύχναστα του κόσμου. Η κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ήταν άμεση για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού.

Αυτό το περιστατικό έρχεται λίγες μόνο ημέρες μετά από ένα άλλο συμβάν που αφορούσε αεροσκάφος της British Airways στο ίδιο αεροδρόμιο. Εκείνο το προηγούμενο περιστατικό αφορούσε αεροσκάφος της εταιρείας που χτύπησε με την ουρά στον διάδρομο κατά την προσγείωση, προσθέτοντας μια νέα αναστάτωση στην πρόσφατη λειτουργία του Χίθροου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki