Ένας Ιρανός υπήκοος, ο Νάτζι Σαρίφι Ζιντάστι, καταζητούμενος από το FBI για εγκληματικές ενέργειες και απόπειρες ανθρωποκτονίας, φέρεται να βρίσκεται πίσω από τον συντονισμό ενός σχεδίου δολοφονίας στην Ελλάδα. Η υπόθεση, η οποία αποτελεί προϊόν πολύμηνης έρευνας των ελληνικών και βορειομακεδονικών υπηρεσιών, οδήγησε σε πέντε συλλήψεις υπηκόων της Βόρειας Μακεδονίας. Ο φερόμενος στόχος της επίθεσης ήταν ένας Ιρανός ακτιβιστής και επικριτής του ιρανικού καθεστώτος.

Ο στόχος στην Ελλάδα: Ιρανός ακτιβιστής

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέκυψαν από την έρευνα, ο άνθρωπος για τον οποίο φέρεται να είχε δοθεί η εντολή δολοφονίας του στην Ελλάδα, ήταν Ιρανός επικριτής του καθεστώτος της Τεχεράνης. Ο συγκεκριμένος άνδρας είναι γνωστός ακτιβιστής, ωστόσο η ταυτότητά του δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν μια ομάδα ατόμων με διασυνδέσεις στο οργανωμένο έγκλημα. Αυτά τα άτομα, υπό τις οδηγίες ενός Ιρανού υπηκόου, είχαν αναλάβει την προετοιμασία και την υλικοτεχνική υποστήριξη για μια τρομοκρατική επίθεση ή στοχευμένη δολοφονία εναντίον του προσώπου αυτού στην Ελλάδα.

Ο ρόλος του Νάτζι Σαρίφι Ζιντάστι

Ο Νάτζι Σαρίφι Ζιντάστι, Ιρανός υπήκοος ηλικίας 52 ή 54 ετών, φέρεται να είναι ο άνθρωπος που βρήκε και στρατολόγησε τους συλληφθέντες για τη δολοφονία του ακτιβιστή. Ο Ζιντάστι περιγράφεται ως διαβόητος βαρόνος ναρκωτικών και καταζητείται από το FBI για τη φερόμενη συμμετοχή του σε εγκληματικές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων και απόπειρες δολοφονίας επί πληρωμή.

Το όνομά του περιλαμβάνεται στον κατάλογο καταζητούμενων του FBI, το οποίο τον συνδέει με ένα εγκληματικό δίκτυο που δραστηριοποιείται από το Ιράν. Στις 13 Δεκεμβρίου 2023, εκδόθηκε ομοσπονδιακό ένταλμα σύλληψης για τον Ζιντάστι από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ, στην Περιφέρεια της Μινεσότα. Οι κατηγορίες αφορούν «Συνωμοσία με σκοπό τη χρήση διαπολιτειακών εμπορικών υποδομών για τη διάπραξη δολοφονίας επί πληρωμή».

Στο παρελθόν, ο Νάτζι Σαρίφι Ζιντάστι έχει κατηγορηθεί ότι στρατολογούσε πρόσωπα με σκοπό να δημιουργήσει ομάδες, ώστε οι εκάστοτε απόπειρες δολοφονίας να παρουσιάζονται ως «ξεκαθάρισμα» μεταξύ ατόμων του ποινικού δικαίου. Αυτός φέρεται να ήταν και ο ρόλος του στην υπόθεση που αποκάλυψε η Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας.

Οι διασυνδέσεις του Έντρις Τζαχανγκίρι Μαβανέ

Στην υπόθεση που ερευνούν οι ελληνικές αρχές και οι υπηρεσίες ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας, ο Ζιντάστι συνδέεται με τον επίσης Ιρανό υπήκοο Έντρις Τζαχανγκίρι Μαβανέ. Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας, ο Μαβανέ διατηρεί επαφές με πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό των ιρανικών υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών.

Ο Έντρις Τζαχανγκίρι Μαβανέ φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στον συντονισμό του σχεδίου επίθεσης στην Ελλάδα. Οι αρχές εξετάζουν τις διασυνδέσεις του δικτύου με πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών και ασφαλείας.

Η πολύμηνη έρευνα και οι συλλήψεις

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ και των αρχών της Βόρειας Μακεδονίας, με τη συμμετοχή και άλλων ξένων υπηρεσιών ασφαλείας. Η συνεργασία των υπηρεσιών βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρχές του 2026, με αντικείμενο τον εντοπισμό προσώπων που συνδέονται με ιρανικά δίκτυα και ενδέχεται να συμμετέχουν στην προετοιμασία επιθέσεων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά πέντε υπήκοοι της Βόρειας Μακεδονίας. Ένας από τους συλληφθέντες εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Ελλάδα και στη συνέχεια εκδόθηκε στη χώρα του, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις συνελήφθησαν από τις αρχές της Βόρειας Μακεδονίας. Από τους πέντε συλληφθέντες, οι τέσσερις προφυλακίστηκαν και ο ένας τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό. Αναζητείται ακόμη ένα άτομο από τις αρχές.

Από την έρευνα προέκυψαν στοιχεία για μυστικές συναντήσεις των εμπλεκομένων σε τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων και το Ιράν. Η υπόθεση συνδέεται με εξελίξεις της 12ης Νοεμβρίου.

Προηγούμενες ενέργειες του δικτύου Ζιντάστι

Το εγκληματικό δίκτυο του Νάτζι Σαρίφι Ζιντάστι φέρεται να έχει εμπλακεί και σε άλλες διεθνείς εγκληματικές ενέργειες. Από τουλάχιστον τον Δεκέμβριο του 2020 και μέχρι περίπου τον Μάρτιο του 2021, συνεργάτες του δικτύου του Ζιντάστι, με έδρα το Ιράν, φέρονται να χρησιμοποίησαν κρυπτογραφημένες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων μέσω διαδικτύου.

Σκοπός ήταν η πρόσληψη εγκληματικών στοιχείων στη Βόρεια Αμερική με στόχο τη δολοφονία δύο ατόμων που είχαν διαφύγει από το Ιράν. Το εγκληματικό δίκτυο του Ζιντάστι φέρεται επίσης να παρείχε πόρους για τη διευκόλυνση της απόπειρας διακρατικής δολοφονίας ενός ατόμου εντός των ΗΠΑ. Μάλιστα, τον Ιούνιο του 2023, σε μια έκθεση υποστηρίχθηκε ότι ο Ιρανός κυβερνητικός αξιωματούχος Αλί Σαμχάνι αναγκάστηκε να παραιτηθεί, αφού αποκαλύφθηκε η συμμετοχή του ως βασικού μέλους του κυβερνητικού κύκλου που συνδέεται με τον Νάτζι Σαρίφι Ζιντάστι.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit