Νέα φωτογραφικά στιγμιότυπα από τη Βόρεια Κορέα δόθηκαν στη δημοσιότητα, απεικονίζοντας την έφηβη κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Τζου-Αε, σε μια ασυνήθιστη χειμερινή εξόρμηση. Οι εικόνες αυτές έχουν αναζωπυρώσει τις συζητήσεις σχετικά με το μέλλον της και την ενδεχόμενη ανάληψη θέσης στην πολιτική σκηνή της χώρας. Η Κιμ Τζου-Αε έχει ήδη χαρακτηριστεί ως η «πιο επικίνδυνη έφηβη στον κόσμο», με τις δημόσιες εμφανίσεις της να πληθαίνουν.

Η χειμερινή εξόρμηση με τον πατέρα της

Νέες εικόνες που κοινοποιήθηκαν από πρακτορείο ειδήσεων στη Βόρεια Κορέα δείχνουν την Κιμ Τζου-Αε να χαμογελά και να απολαμβάνει μια ημέρα σκι μαζί με τον πατέρα της, Κιμ Γιονγκ Ουν. Στις δραστηριότητες αυτές φαίνεται να συμμετέχουν και αξιωματούχοι που βρίσκονταν μαζί τους, προσδίδοντας έναν επίσημο τόνο στην προσωπική αυτή στιγμή.

Η εμφάνιση της Τζου-Αε σε μια τέτοια εκδήλωση, μακριά από τις συνήθεις στρατιωτικές επιθεωρήσεις, θεωρείται ασυνήθιστη και προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ της δημόσιας εικόνας της. Αυτή η «χειμερινή εξόρμηση» ενισχύει την παρουσία της στην κοινή γνώμη της Βόρειας Κορέας και διεθνώς.

Από την πρώτη εμφάνιση στον τίτλο της «σεβαστής κόρης»

Η έφηβη Κιμ Τζου-Αε έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση ως μικρότερο παιδί το 2022, σε μια περίσταση όπου ο πατέρας της επιθεωρούσε ορισμένους πυραύλους. Έκτοτε, έχει αναφερθεί ως η «σεβαστή κόρη», ένας τίτλος που υποδηλώνει την ιδιαίτερη θέση της εντός του καθεστώτος.

Η Τζου-Αε παραμένει το μόνο παιδί του Βορειοκορεάτη ηγέτη που εμφανίζεται τακτικά δημοσίως. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν και η σύζυγός του, Ρι Σολ-Τζου, πιστεύεται πως έχουν τρία παιδιά συνολικά, ωστόσο κανένα από τα υπόλοιπα δεν έχει εμφανιστεί ποτέ δημόσια, καθιστώντας την Τζου-Αε μοναδική στην προβολή της.

Προετοιμασία για τη διαδοχή και κρατικές τιμές

Ήδη είχε αναφερθεί ότι ο Βορειοκορεάτης δικτάτορας την είχε προετοιμάσει ως τη διάδοχό του, κάτι που φαίνεται από την αυξανόμενη συμμετοχή της σε διπλωματικές συναντήσεις υψηλού επιπέδου και δημόσιες εμφανίσεις. Θεωρείται ότι είναι πλέον έτοιμη να αναλάβει το τιμόνι στην οικογενειακή δυναστεία, υποδηλώνοντας μια σταδιακή μετάβαση εξουσίας.

Η θέση της Τζου-Αε έχει ενισχυθεί περαιτέρω από το γεγονός ότι υψηλόβαθμα στελέχη του στρατού έχουν ήδη θεαθεί να γονατίζουν δίπλα της, μια πράξη που υποδηλώνει σεβασμό και αναγνώριση της αυθεντίας της. Επιπλέον, έχει παρουσιαστεί σε κρατικές τελετές, ενώ η χώρα έχει ήδη αρχίσει να εκδίδει γραμματόσημα που την απεικονίζουν, εντάσσοντάς την επίσημα στη δημόσια εικονογραφία του κράτους.

Η «πιο επικίνδυνη 13χρονη στον κόσμο» και οι εκτιμήσεις της Νότιας Κορέας

Η φράση «πιο επικίνδυνη 13χρονη στον κόσμο» κέρδισε μεγάλη απήχηση στα μέσα ενημέρωσης έπειτα από αναφορές της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (NIS) της Νότιας Κορέας. Οι αναφορές αυτές έδειχναν ότι η Κιμ Τζου-Αε είχε ολοκληρώσει την προετοιμασία της και είχε τοποθετηθεί επίσημα ως «ορισθείσα διάδοχος» του πατέρα της, Κιμ Γιονγκ Ουν.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Νότιας Κορέας έχουν υποστηρίξει ότι η Κιμ Τζου-Αε εκπαιδεύεται ως κληρονόμος του Κιμ Γιονγκ Ουν και μια μέρα θα κυβερνήσει τη Βόρεια Κορέα στη θέση του. Αυτό θα σήμαινε ότι μια μέρα θα είναι υπεύθυνη για τα πυρηνικά όπλα και έναν από τους μεγαλύτερους στρατούς του κόσμου, σε μια δικτατορία που υπομένουν οι Βορειοκορεάτες εδώ και δεκαετίες.

Η άποψη των ειδικών για τις δημόσιες εμφανίσεις

Ο Μέισον Ρίτσι, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ξένων Σπουδών Χανκούκ στη Σεούλ, δήλωσε στο Reuters το 2025 σχετικά με τις δημόσιες εμφανίσεις της Κιμ Τζου-Αε. Σύμφωνα με τον καθηγητή Ρίτσι, «Από όσα γνωρίζουμε, αυτό μπορεί απλώς να είναι ο ίδιος που δείχνει αδυναμία στο αγαπημένο του παιδί».

Ωστόσο, ο ίδιος πρόσθεσε ότι «όσο περισσότερο εμφανίζεται, τόσο περισσότερο φαίνεται ότι είτε προετοιμάζεται πλήρως για την ηγεσία είτε τουλάχιστον προβάλλεται ως πιθανότητα». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη διττή ερμηνεία των κινήσεων του Κιμ Γιονγκ Ουν και την αβεβαιότητα γύρω από τον πραγματικό σκοπό των συχνών εμφανίσεων της κόρης του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta