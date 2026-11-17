Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έφτασε την Τρίτη στη Μανίλα των Φιλιππίνων, συνεχίζοντας την περιοδεία του στη Νοτιοανατολική Ασία. Η άφιξή του στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων συνοδεύτηκε από διαδηλώσεις, ενώ ο ίδιος απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει πρωτοφανές τίμημα σε περίπτωση επίθεσης στις ΗΠΑ, επικαλούμενος πληροφορίες για σχέδιο «βρώμικης βόμβας».

Η άφιξη του προέδρου Τραμπ στις Φιλιππίνες

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε στις Φιλιππίνες με το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, το οποίο του δωρήθηκε από το Κατάρ. Κατά την έξοδό του από το αεροσκάφος, φορώντας σκούρο κοστούμι, χαιρέτησε το άγημα υποδοχής και χορευτές με παραδοσιακές φιλιππινέζικες φορεσιές, σηκώνοντας κατά στιγμές το χέρι του με σφιγμένη γροθιά. Στο υπόβαθρο ακουγόταν το αγαπημένο προεκλογικό του τραγούδι, το «YMCA» των Village People, υπό τους ήχους του οποίου ο Τραμπ χόρεψε για λίγο πριν κατευθυνθεί προς το ελικόπτερό του, Marine One.

Η περιοδεία του Αμερικανού προέδρου στη Νοτιοανατολική Ασία περιλαμβάνει τη σύνοδο του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) και τη σύγκληση του σχήματος Quad. Επιπλέον, το πρόγραμμά του περιλαμβάνει το φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στο Σεντζέν, καθώς και μια πολυαναμενόμενη τριμερή συνάντηση με τους ομολόγους του από την Κίνα και τη Ρωσία.

Αυστηρή προειδοποίηση προς το Ιράν

Από τη Μανίλα, ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε μια ξεκάθαρη προειδοποίηση προς το Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι το Ιράν θα πληρώσει ένα πρωτοφανές τίμημα αν επιχειρήσει επίθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η προειδοποίηση έρχεται στον απόηχο πληροφοριών που κάνουν λόγο για σχέδιο «βρώμικης βόμβας».

Σχετικά με το Ιράν, εξακολουθούν να αιωρούνται ερωτήματα για αναβαθμίσεις στο Air Force One, οι οποίες, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, κρίθηκαν απαραίτητες. Οι αναβαθμίσεις αυτές έγιναν αφότου μια απειλή ασφαλείας από το Ιράν ανάγκασε τον Αμερικανό πρόεδρο να επιστρέψει αεροπορικώς στην πατρίδα του από την Τουρκία με μυστικό στρατιωτικό αεροσκάφος τον Ιούλιο.

Συζητήσεις για την ασφάλεια και το εμπόριο

Στο πλαίσιο της ασιατικής περιοδείας του, ο πρόεδρος Τραμπ προχωρά σε συνομιλίες που αφορούν την ασφάλεια και το εμπόριο στην ευρύτερη περιοχή. Οι συνομιλίες αυτές αποτελούν κεντρικό πυλώνα της παρουσίας του στην Νοτιοανατολική Ασία, με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων και την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν στην Κίνα. Η πιθανή αυτή συνάντηση προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο διπλωματικού ενδιαφέροντος στην ήδη φορτωμένη ατζέντα της περιοδείας του.

Διαδηλώσεις και πολιτικό παρασκήνιο

Η άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στη Μανίλα συνοδεύτηκε από εκτεταμένες διαδηλώσεις, οι οποίες αποτελούν την πέμπτη ημέρα κινητοποιήσεων στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων. Οι διαδηλωτές προχώρησαν σε ενέργειες όπως το κάψιμο ομοιωμάτων του Αμερικανού προέδρου, εκφράζοντας τη διαφωνία τους με την πολιτική του.

Μεταξύ των αιτημάτων των διαδηλωτών ήταν οι εκκλήσεις για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς και ένα αίτημα για κατάργηση της υποστηριζόμενης από τις ΗΠΑ πρωτοβουλίας εφοδιαστικής αλυσίδας Pax Silica. Η ασιατική περιοδεία του Τραμπ πραγματοποιείται επίσης μετά την ήττα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές, καθώς και έπειτα από καταγγελίες για κατασκοπεία και νέους αμερικανικούς περιορισμούς στην πρόσβαση της Κίνας σε τσιπ τεχνητής νοημοσύνης (AI). Αυτά τα γεγονότα ενδέχεται να περιπλέξουν μια εύθραυστη εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμο.

Το πρόγραμμα του προέδρου στη Μανίλα

Ο πρόεδρος Τραμπ έφτασε στη Μανίλα προς το τέλος της συνόδου κορυφής του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN). Παρόλα αυτά, έχει προγραμματιστεί να συμμετάσχει σε μια «Ειδική Σύνοδο» ΗΠΑ-ASEAN αργότερα την Τρίτη, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.

Πριν από την ειδική σύνοδο με την ASEAN, ο Αμερικανός πρόεδρος θα πραγματοποιήσει σύνοδο του σχήματος Quad. Αυτή η συνάντηση αναμένεται να επικεντρωθεί σε θέματα περιφερειακής ασφάλειας και συνεργασίας, ενισχύοντας τη στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ στην Ασία.

Με πληροφορίες από: Enikos