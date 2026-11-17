Μία σημαντική τριμερής σύνοδος κορυφής πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στην κινεζική πόλη Σεντζέν, όπου θα συναντηθούν οι ηγέτες της Ρωσίας, των ΗΠΑ και της Κίνας, Βλαντιμίρ Πούτιν, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, αντίστοιχα. Πρόκειται για την πρώτη τους κοινή συνάντηση σε αυτό το σχήμα. Η επικείμενη αυτή συνάντηση έχει ως βασικό στόχο να ενισχύσει το αφήγημα μιας Ρωσίας που, παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία και τις πολυάριθμες οικονομικές κυρώσεις που υφίσταται, διατηρεί τη θέση της ανάμεσα στις «μεγάλες δυνάμεις».

Η σημασία της συνόδου για τη Ρωσία

Η συνάντηση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη Ρωσία, καθώς επιδιώκει να καταδείξει ότι παραμένει ένας από τους βασικούς παράγοντες στη διαμόρφωση της νέας διεθνούς τάξης. Ο Ρώσος αναλυτής Ίλια Γκράτσενκοφ, σε δηλώσεις του, τόνισε ότι η σύνοδος θα είναι κυρίως συμβολική σε πολιτικό επίπεδο. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο στόχος είναι να καταστεί σαφές πως η Ρωσία διατηρεί τον ρόλο της, παρά την πίεση των κυρώσεων και τις προσπάθειες για διπλωματική απομόνωση.

Ο Γκράτσενκοφ διευκρίνισε επίσης ότι η σύνοδος δεν σηματοδοτεί μια «οριστική έξοδο από την απομόνωση», αλλά περισσότερο μια «σταδιακή αποκατάσταση ενός σημαντικού διαλόγου ανάμεσα στις παγκόσμιες μεγάλες δυνάμεις». Για τον Ρώσο ηγέτη, το γεγονός και μόνο ότι αυτή η συνάντηση θα λάβει χώρα αποτελεί ήδη μια νίκη, καθώς, όπως δήλωσε ο Γκράτσενκοφ, «για τον Πούτιν, είναι βασικό η Ρωσία να συμμετάσχει στις συζητήσεις για την παγκόσμια ασφάλεια».

Η ατζέντα των συζητήσεων

Από την πλευρά του, το Πεκίνο παρουσιάζει τη συνάντηση ως μια ευκαιρία για «εις βάθος ανταλλαγή απόψεων για τη διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης». Υψηλόβαθμοι Κινέζοι και Αμερικανοί διπλωμάτες έχουν ήδη αναφερθεί στην πιθανότητα οι συνομιλίες να επιτρέψουν να συζητηθεί ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα, αυτό του ελέγχου των πυρηνικών όπλων.

Η ατζέντα αναμένεται να περιλαμβάνει θέματα που αφορούν την παγκόσμια ασφάλεια και τις διεθνείς ισορροπίες, καθώς οι τρεις ηγέτες εκπροσωπούν χώρες με καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή. Η παρουσία τους σε ένα τραπέζι συζητήσεων, παρά τις υφιστάμενες εντάσεις και τις διαφορετικές προσεγγίσεις σε πολλά ζητήματα, υπογραμμίζει την ανάγκη για διάλογο μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

Το πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία

Παρά τη σημασία της συνόδου, παραμένει δύσκολο να παραβλεφθούν οι καταστροφικές συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος εξαπολύθηκε από τη Μόσχα. Αυτή η σύγκρουση έχει αναδειχθεί στην πλέον αιματηρή και καταστροφική στην Ευρώπη από το 1945.

Λίγο πριν από την επικείμενη σύνοδο, η Ουκρανία προχώρησε σε σφοδρό χτύπημα στη γέφυρα της Κριμαίας, μια υποδομή με ιδιαίτερο συμβολισμό που συνδέει τη Ρωσία με την προσαρτημένη περιοχή. Η συγκεκριμένη γέφυρα έχει στοχοποιηθεί από ουκρανικές επιθέσεις και κατά τα έτη 2022, 2023 και 2025.

Η στάση των διεθνών παραγόντων

Το διεθνές κλίμα γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία έχει επηρεάσει και τις σχέσεις της Ρωσίας με άλλες χώρες. Στα τέλη Αυγούστου, κατά τη διάρκεια συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (SCO), ο Βλαντιμίρ Πούτιν βρέθηκε σε εμφανώς άβολη θέση απέναντι στον Ινδό ηγέτη Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος του ζήτησε δημοσίως να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πραγματοποιήσει μια ξεκάθαρη στροφή προς τη Ρωσία. Αυτή η αλλαγή στάσης συνοδεύτηκε από αυξημένες επικρίσεις προς την Ουκρανία και τον πρόεδρό της, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Επιπλέον, ο Τραμπ υπέγραψε μια «συμφωνία» με τη Μόσχα για την παράδοση ρωσικού ντίζελ, παρά τις κυρώσεις που παραμένουν σε ισχύ εναντίον της Ρωσίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki