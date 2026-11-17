Η δικαστική διαμάχη για το διαζύγιο του Βλαντίμιρ Ποτάνιν φτάνει στο ανώτατο δικαστήριο του Λονδίνου

Μια από τις μεγαλύτερες δικαστικές διαμάχες διαζυγίου στην ιστορία της Βρετανίας φτάνει στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου. Η Ναταλία Ποτανίνα, πρώην σύζυγος του Ρώσου ολιγάρχη Βλαντίμιρ Ποτάνιν, διεκδικεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από την περιουσία του πρώην συζύγου της. Η υπόθεση, που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον διεθνώς, αναμένεται να εκδικαστεί αύριο, 18 Νοεμβρίου 2026.

Η δικαστική διαμάχη στο Λονδίνο

Η Ναταλία Ποτανίνα βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της από το 2018, ζητώντας ένα μεγαλύτερο μερίδιο από την περιουσία του. Η υπόθεση αυτή έχει χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη δίκη διαζυγίου που έχει γίνει ποτέ στη Βρετανία, λόγω του ύψους των διεκδικήσεων και της εκτιμώμενης περιουσίας του ολιγάρχη.

Η δικαστική διαμάχη, η οποία θα εκδικαστεί στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, αφορά τις οικονομικές απαιτήσεις της πρώην συζύγου, οι οποίες, σύμφωνα με τους δικηγόρους του Βλαντίμιρ Ποτάνιν, είναι «εντελώς δυσανάλογες».

Οι οικονομικές απαιτήσεις της Ναταλίας Ποτανίνα

Η Ναταλία Ποτανίνα διεκδικεί εναλλακτικά 719 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 600 εκατομμύρια λίρες. Αυτό το ποσό, όπως υποστηρίζει, θα καλύψει τις «οικονομικές και στεγαστικές της ανάγκες». Συγκεκριμένα, ζητά 150 εκατομμύρια λίρες για την αγορά ενός νέου σπιτιού και 441 εκατομμύρια λίρες για διατροφή, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η συνολική περιουσία του Βλαντίμιρ Ποτάνιν εκτιμάται στα 26,4 δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονός που καθιστά τις διεκδικήσεις της πρώην συζύγου του ένα σημαντικό ποσοστό αυτής της αμύθητης περιουσίας.

Το ιστορικό του γάμου και το διαζύγιο στη Ρωσία

Το πρώην ζευγάρι γνωρίστηκε όταν ήταν ακόμη έφηβοι και παρέμεινε παντρεμένο για περίπου 30 χρόνια. Η δικαστική τους διαμάχη ξεκίνησε μετά την έκδοση του διαζυγίου τους στη Ρωσία, το 2014. Από τον γάμο τους απέκτησαν τρία παιδιά.

Τα ρωσικά δικαστήρια είχαν επιδικάσει στη Ναταλία Ποτανίνα το 50% της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονταν απευθείας στην κατοχή του πρώην συζύγου της. Ωστόσο, από αυτόν τον υπολογισμό εξαιρέθηκαν μεγάλα τμήματα της περιουσίας του ολιγάρχη, τα οποία βρίσκονταν υπό τον έλεγχο εταιρειών και καταπιστευμάτων.

Η επιχειρηματική αυτοκρατορία του Βλαντίμιρ Ποτάνιν

Ο 65χρονος Βλαντίμιρ Ποτάνιν δημιούργωσε την τεράστια περιουσία του μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Σήμερα, ελέγχει μια εκτεταμένη επιχειρηματική αυτοκρατορία, η οποία περιλαμβάνει ένα σημαντικό μερίδιο στον μεταλλευτικό κολοσσό Nornickel.

Πέρα από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ο Βλαντίμιρ Ποτάνιν είχε διατελέσει για σύντομο διάστημα αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας κατά τη δεκαετία του 1990, επί προεδρίας Μπόρις Γέλτσιν. Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι οι οικονομικές απαιτήσεις της πρώην συζύγου του είναι «εντελώς δυσανάλογες» σε σχέση με την πραγματικότητα.

Οι λόγοι της διεκδίκησης και οι ισχυρισμοί της πρώην συζύγου

Η Ναταλία Ποτανίνα υποστηρίζει ότι δικαιούται ένα μεγαλύτερο μερίδιο από την οικογενειακή περιουσία, λαμβάνοντας υπόψη τις δεκαετίες του γάμου τους και το γεγονός ότι ανέλαβε το μεγαλύτερο μέρος της φροντίδας των τριών παιδιών τους. Η ίδια έχει αναφέρει ότι η διάλυση του γάμου τους αποτέλεσε ένα καταστροφικό προσωπικό πλήγμα, καθώς ο σύζυγός της διατηρούσε παράλληλη σχέση.

Ειδικότερα, η πρώην σύζυγος ζητά το 50% της αξίας των δικαιωμάτων που διατηρεί ο πρώην σύζυγός της στις μετοχές της Nornickel. Επιπλέον, διεκδικεί το μισό των μερισμάτων που εκείνος έλαβε από το 2014, καθώς και την κυριότητα ενός πολυτελούς ακινήτου που βρίσκεται στη Ρωσία.

Με πληροφορίες από: Newsit