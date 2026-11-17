Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφτασε σήμερα το πρωί (ώρα Ελλάδας) στη Μανίλα, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ασία, η οποία περιλαμβάνει στην ατζέντα του βασικά θέματα όπως οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας και η τεχνητή νοημοσύνη. Η υποδοχή του στις Φιλιππίνες ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, με τελετές και μουσική, ενώ παράλληλα χιλιάδες διαδηλωτές εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην επίσκεψη.

Η άφιξη στις Φιλιππίνες

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Νινόι Ακίνο, ολοκληρώνοντας μια πτήση περίπου 18 ωρών από την Ουάσινγκτον με το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One. Κατά τη διάρκεια του μακροχρόνιου ταξιδιού, πραγματοποιήθηκε μια ενδιάμεση στάση στην Αλάσκα, προκειμένου να ανεφοδιαστούν τα καύσιμα του αεροσκάφους.

Η άφιξη του Αμερικανού προέδρου στις Φιλιππίνες αποτελεί μέρος της ευρύτερης περιοδείας του στην Ασία, κατά την οποία αναμένεται να συζητηθούν κρίσιμα ζητήματα. Στην ατζέντα του βρίσκονται οι σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, καθώς και η ανάπτυξη και οι προκλήσεις που θέτει η τεχνητή νοημοσύνη.

Εντυπωσιακή τελετή υποδοχής

Η υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο αεροδρόμιο της Μανίλα χαρακτηρίστηκε από μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή τελετή. Ειδικότερα, είχε στρωθεί ένα κόκκινο χαλί για την άφιξη του προέδρου, ενώ μια μπάντα έπαιζε το γνωστό τραγούδι «YMCA».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ομάδες χορευτών, οι οποίοι ήταν ντυμένοι με παραδοσιακές φορεσιές των Φιλιππίνων. Μόλις ο Αμερικανός πρόεδρος κατέβηκε από το Air Force One, ένα παιδί του παρέδωσε δύο μικρές σημαίες, μία των Ηνωμένων Πολιτειών και μία των Φιλιππίνων, τις οποίες ο ίδιος ύψωσε και κούνησε, πριν χαιρετήσει τους αξιωματούχους που τον περίμεναν.

Το μαλλί του προέδρου και οι παρευρισκόμενοι

Ένα από τα στοιχεία που σχολιάστηκαν ιδιαίτερα κατά την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ ήταν η εμφάνιση των μαλλιών του. Συγκεκριμένα, το μαλλί του προέδρου των ΗΠΑ φάνηκε να είναι αρκετά πιο σκούρο από το συνηθισμένο, προκαλώντας συζητήσεις.

Στην τελετή υποδοχής παρευρέθηκαν διάφοροι αξιωματούχοι. Μεταξύ αυτών ήταν ο Αμερικανός πρέσβης στις Φιλιππίνες, Λι Λίπτον, καθώς και μια αντιπροσωπεία Φιλιππινέζων αξιωματούχων. Στην αντιπροσωπεία αυτή περιλαμβανόταν και ο επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Βουλή, Φερδινάνδος Αλεξάντερ Μάρκος Γ’, ο οποίος είναι γιος του σημερινού προέδρου των Φιλιππίνων, Φερδινάνδου Μάρκος Τζούνιορ, και εγγονός του πρώην ηγέτη της χώρας, Φερδινάνδου Μάρκος.

Διαδηλώσεις κατά της επίσκεψης

Παρά την επίσημη και πανηγυρική υποδοχή, η άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στη Μανίλα δεν ήταν χωρίς αντιδράσεις. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου.

Οι διαδηλώσεις αυτές έλαβαν χώρα ταυτόχρονα με την επίσημη τελετή, υπογραμμίζοντας τις διαφορετικές απόψεις και τις αντιδράσεις που προκάλεσε η παρουσία του Τραμπ στις Φιλιππίνες.

Επόμενα βήματα μετά την τελετή

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής υποδοχής στο διεθνές αεροδρόμιο Νινόι Ακίνο, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβιβάστηκε στο προεδρικό ελικόπτερο Marine One. Από εκεί, αναχώρησε για το ξενοδοχείο όπου θα διαμείνει κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Μανίλα.

Η μεταφορά του με το Marine One σηματοδότησε το τέλος της επίσημης υποδοχής και την έναρξη των εργασιών και των συναντήσεων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της περιοδείας του στις Φιλιππίνες.

Με πληροφορίες από: Topontiki