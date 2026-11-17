Η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA) της Βόρειας Μακεδονίας ανακοίνωσε την αποκάλυψη ενός δικτύου μεσαζόντων, το οποίο συνδέεται με έναν Ιρανό υπήκοο στη χώρα. Το δίκτυο αυτό φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση ή στοχευμένη δολοφονία εναντίον προσώπου στην Ελλάδα. Η ανακοίνωση των αρχών της γειτονικής χώρας έγινε γνωστή την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026.

Η αποκάλυψη του δικτύου

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας, αποκαλύφθηκε ένα εγχώριο δίκτυο μεσαζόντων. Αυτό το δίκτυο συνδέεται με τον Ιρανό υπήκοο Edris Jahangiri Mavaneh, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί ως πρόσωπο συνδεδεμένο με άλλους μεσάζοντες των ιρανικών υπηρεσιών ασφάλειας και πληροφοριών.

Άτομα εγκληματικών οργανώσεων εντός της Βόρειας Μακεδονίας, υπό τις άμεσες οδηγίες του Ιρανού υπηκόου, ανέλαβαν προπαρασκευαστικές δραστηριότητες υλικοτεχνικής υποστήριξης. Σκοπός αυτών των δραστηριοτήτων ήταν η διάπραξη τρομοκρατικής ενέργειας ή δολοφονίας εναντίον προσώπου στην Ελλάδα.

Ο ρόλος του Edris Jahangiri Mavaneh και οι διασυνδέσεις

Ο Edris Jahangiri Mavaneh φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό της επίθεσης. Οι πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας τον συνδέουν με δίκτυο προσώπων που λειτουργούν ως ενδιάμεσοι και συνεργάτες των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών και ασφαλείας.

Μεταξύ των διασυνδέσεών του αναφέρεται και ο Naji Sharifi Zindashti, ο οποίος συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα και τη διακίνηση ναρκωτικών. Ο Zindashti έχει χαρακτηριστεί ως βαρόνος των ναρκωτικών. Η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας εκτιμά ότι ο Mavaneh διαθέτει ευρύ δίκτυο συνεργατών και πληρεξουσίων, μέσω των οποίων μπορεί να οργανώνει και να συντονίζει δραστηριότητες σε διαφορετικές χώρες.

Συνεργασία υπηρεσιών και μέθοδοι δράσης

Από τις αρχές του 2026, η NSA της Βόρειας Μακεδονίας συνεργάζεται στενά με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) της Ελλάδας, καθώς και με άλλες ξένες υπηρεσίες ασφαλείας. Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι ο εντοπισμός προσώπων που συνδέονται με ιρανικά δίκτυα και ενδέχεται να σχεδιάζουν τρομοκρατικές ενέργειες. Στις έρευνες συμμετείχαν επίσης οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών της γειτονικής χώρας.

Ο τρόπος δράσης του δικτύου περιελάμβανε τη διεξαγωγή συνωμοτικών συναντήσεων στο έδαφος τρίτων χωρών, μεταξύ των οποίων και το Ιράν. Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, επιβεβαιώθηκαν οι συνδέσεις με τον Mavaneh. Η δράση τους δεν περιοριζόταν σε μεμονωμένες επαφές, αλλά είχε αναπτυχθεί ένας μηχανισμός επικοινωνίας και συντονισμού.

Συλλήψεις και το ευρύτερο πλαίσιο

Για την υπόθεση αυτή, αναφέρθηκε ότι πραγματοποιήθηκαν συνολικά πέντε συλλήψεις σε Σκόπια και Αθήνα. Οι πέντε συλληφθέντες, με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, φέρονται να είχαν λάβει εντολές από Ιρανούς. Οι πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο έφτασαν στις μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου ή στις αρχές Μαρτίου του ίδιου έτους.

Η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας εκτιμά ότι η συγκεκριμένη υπόθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πρακτική των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Αυτές φέρονται να αξιοποιούν εγκληματικά δίκτυα σε άλλες χώρες για την οργάνωση επιθέσεων, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να αποκρύψουν την εμπλοκή τους. Παρόμοιες απειλές και επιθέσεις που έχουν αποδοθεί σε δίκτυα συνδεόμενα με το Ιράν έχουν απασχολήσει το προηγούμενο διάστημα τις Αρχές και άλλων χωρών. Η ανακοίνωση των αρχών της Βόρειας Μακεδονίας δεν διευκρινίζει την ταυτότητα του προσώπου που αποτελούσε στόχο του δικτύου.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit, Ieidiseis