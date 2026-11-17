Ο ισλαμικός σύνδεσμος Ελ Ιρσάντ και οι υποοργανώσεις του τέθηκαν εκτός νόμου στο Βερολίνο, έπειτα από απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών του κρατιδίου που ελήφθη σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026. Ο σύνδεσμος κατηγορείται ότι παρείχε οργανωτική και οικονομική βοήθεια στη Χεζμπολάχ, την οποία η Γερμανία χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση. Παράλληλα με την ανακοίνωση της απαγόρευσης, η αστυνομία πραγματοποίησε εκτεταμένες έρευνες σε 28 εγκαταστάσεις του συνδέσμου εντός της γερμανικής πρωτεύουσας.

Η απόφαση για την απαγόρευση

Η απόφαση για την απαγόρευση του ισλαμικού συνδέσμου Ελ Ιρσάντ και των υποοργανώσεών του ελήφθη από το υπουργείο Εσωτερικών του κρατιδίου του Βερολίνου. Η ενέργεια αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα των κατηγοριών που βαραίνουν τον σύνδεσμο σχετικά με τη στήριξή του προς τη Χεζμπολάχ.

Η αρμόδια υπηρεσία της κρατιδιακής κυβέρνησης όρισε ότι η απόφαση ισχύει αμέσως. Αυτό σημαίνει πως οι ιστοσελίδες των εν λόγω οργανώσεων πρέπει να κλείσουν άμεσα και απαγορεύεται πλέον η δημόσια χρήση των συμβόλων του συνδέσμου σε οποιαδήποτε μορφή.

Οι κατηγορίες κατά του συνδέσμου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γερουσίας του Βερολίνου, η Ελ Ιρσάντ κατηγορείται ότι προσέφερε τόσο οργανωτική όσο και οικονομική βοήθεια στη Χεζμπολάχ. Επιπλέον, ο σύνδεσμος φέρεται να έδινε στην οργάνωση βήμα για να διαδίδει την προπαγάνδα της στην πόλη του Βερολίνου.

Η Γερουσιαστής Εσωτερικών και Αθλητισμού, Ίρις Σπράνγκερ, δήλωσε ότι ο σύλλογος Ελ-Ιρσάντ δραστηριοποιείται στο Βερολίνο και αντιτίθεται στην έννοια της διεθνούς κατανόησης. Η ίδια εξήγησε πως ο σκοπός και οι δραστηριότητές του παραβιάζουν το ποινικό δίκαιο, ενώ καθοριστικό ρόλο στην αξιολόγηση έπαιξε η σταθερή στήριξη του συνδέσμου προς τη Χεζμπολάχ. Η οργάνωση, όπως ανέφερε, αρνείται το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ και καλεί σε ένοπλο αγώνα εναντίον του, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων και τρομοκρατικές μεθόδους.

Άμεσες συνέπειες και συνέχεια των ερευνών

Μαζί με τον κύριο σύνδεσμο Ελ Ιρσάντ, διαλύονται και οι υποοργανώσεις του, οι οποίες είναι οι Αλ-Καέμ, Αλ-Θακαλίν και το Κέντρο Εκπαίδευσης Καλάμ. Η διάλυση αυτών των δομών είναι άμεση και αποτελεί μέρος της συνολικής απαγόρευσης.

Οι αρχές του Βερολίνου συνεχίζουν την έρευνα τους με σκοπό να κρίνουν αν θα προχωρήσουν σε δέσμευση ή κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στον σύνδεσμο και τις υποοργανώσεις του. Αυτή η διαδικασία αποτελεί το επόμενο βήμα μετά την απαγόρευση των δραστηριοτήτων τους.

Η στάση του Συνδικάτου Αστυνομικών

Το Συνδικάτο Αστυνομικών του Βερολίνου (GdP) χαιρέτισε την απόφαση για την απαγόρευση του ισλαμικού συνδέσμου. Ο πρόεδρος του συνδικάτου, Στέφαν Βε, αναφέρθηκε στις συζητήσεις που γίνονται για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης του κρατιδίου, ανάμεσα στην Αριστερά, τους Πράσινους και το SPD.

Ο κ. Βε τόνισε ότι στις συζητήσεις αυτές, το συνδικάτο κατέστησε σαφές τι περιμένει από όσους επιθυμούν να αναλάβουν ευθύνη. Αυτό, όπως είπε, περιλαμβάνει μια σαφή στάση κατά του ισλαμισμού και του αντισημιτισμού, καθώς και την προθυμία να εξαχθούν τα απαραίτητα συμπεράσματα. Ο ίδιος χαιρέτισε ρητά την απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών να απαγορεύσει την Ελ-Ιρσάντ λόγω της εξακριβωμένης υποστήριξής της προς τη Χεζμπολάχ.

Με πληροφορίες από: Newsit