Ένας πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας της Σερβίας έχασε τραγικά τη ζωή του σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2026, μετά τη συντριβή ενός μαχητικού αεροσκάφους τύπου MiG-29. Το δυστύχημα σημειώθηκε σε αγροτική έκταση που βρίσκεται βόρεια του Βελιγραδίου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των τοπικών αρχών και των σωστικών συνεργείων. Η είδηση μεταδόθηκε από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Σερβίας (RTS), η οποία παρείχε τις πρώτες πληροφορίες για το τραγικό συμβάν.

Το σημείο της αεροπορικής τραγωδίας

Η συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους εκτυλίχθηκε σε μια αγροτική περιοχή, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στις τοποθεσίες Νόβα Πάζοβα και Στάρα Πάζοβα. Αυτές οι περιοχές είναι γνωστές για τον αγροτικό τους χαρακτήρα και εντοπίζονται βόρεια της πρωτεύουσας της Σερβίας, του Βελιγραδίου. Η πτώση του αεροσκάφους σε αυτή την έκταση είχε ως συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του πιλότου του.

Οι πρώτες αναφορές για το συμβάν προήλθαν από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Σερβίας (RTS), η οποία ενημέρωσε για την τραγική εξέλιξη. Η είδηση της συντριβής του μαχητικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας της Σερβίας προκάλεσε άμεσα την κινητοποίηση όλων των αρμόδιων φορέων στην ευρύτερη περιοχή του δυστυχήματος.

Χαρακτηριστικά και μονάδα του αεροσκάφους

Το αεροσκάφος που ενεπλάκη στο δυστύχημα ήταν ένα μαχητικό τύπου MiG-29, όπως επιβεβαιώθηκε από τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος αποτελούσε μέρος του στόλου της 204ης Αεροπορικής Ταξιαρχίας της Πολεμικής Αεροπορίας της Σερβίας, μιας μονάδας με σημαντικό ρόλο στην αεροπορική άμυνα της χώρας.

Η 204η Αεροπορική Ταξιαρχία έχει την έδρα της στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Μπατάινιτσα, ένα από τα κύρια αεροπορικά κέντρα της Σερβίας. Το γεγονός ότι το αεροσκάφος ανήκε σε αυτή τη μονάδα υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του περιστατικού, το οποίο αφορά στρατιωτικό εξοπλισμό και προσωπικό.

Ευρεία κινητοποίηση των αρχών

Μετά την αναφορά για τη συντριβή, ισχυρές δυνάμεις του σερβικού στρατού έσπευσαν άμεσα στο σημείο του δυστυχήματος. Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν κλιμάκια της αστυνομίας και της στρατονομίας, με σκοπό την ασφάλιση της περιοχής και τη διεξαγωγή των πρώτων ερευνών.

Στην αγροτική έκταση όπου έπεσε το αεροσκάφος έφτασαν επίσης κλιμάκια της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα οποία ανέλαβαν την αντιμετώπιση τυχόν εστιών πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων. Επιπλέον, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ βρέθηκαν στο σημείο, έτοιμα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, αν και δυστυχώς ο πιλότος είχε ήδη χάσει τη ζωή του.

Τα αίτια της πτώσης παραμένουν άγνωστα

Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα επίσημα στοιχεία σχετικά με τα αίτια που οδήγησαν στην πτώση του μαχητικού αεροσκάφους MiG-29. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα.

Η απουσία επίσημων ανακοινώσεων για τις αιτίες της συντριβής αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, καθώς οι ειδικοί αναμένεται να συλλέξουν και να αναλύσουν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα από το σημείο της τραγωδίας. Η κοινή γνώμη αναμένει με αγωνία τις επίσημες ανακοινώσεις που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του δυστυχήματος που κόστισε τη ζωή στον πιλότο της σερβικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit, Topontiki