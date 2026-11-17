Δύο τρένα συγκρούστηκαν το πρωί της Τρίτης, 17 Νοεμβρίου 2026, πολύ κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Πράγας, προκαλώντας τον τραυματισμό δεκάδων ατόμων. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 7 το πρωί, στην περιοχή Πράγα 3, κοντά στην οδό Seifertova. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι περισσότεροι τραυματίες φέρουν ελαφρά τραύματα, ωστόσο υπάρχουν και σοβαρά περιστατικά που χρήζουν νοσοκομειακής περίθαλψης.

Το χρονικό της σύγκρουσης

Η σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών έλαβε χώρα το πρωί της Τρίτης, 17 Νοεμβρίου 2026, γύρω στις 7:00, στην πρωτεύουσα της Τσεχίας. Το σημείο του ατυχήματος εντοπίζεται στην περιοχή Πράγα 3, συγκεκριμένα στην οδό Seifertova, σε ένα πρεμογέφυρα που βρίσκεται πολύ κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες που δόθηκαν από τις πυροσβεστικές αρχές, οι δύο αμαξοστοιχίες κινούνταν με σχετικά χαμηλή ταχύτητα τη στιγμή της σύγκρουσης. Αυτό το γεγονός, όπως εκτιμάται, συνέβαλε στο να είναι τα τραύματα των περισσοτέρων επιβατών ελαφρά, αποφεύγοντας έτσι σοβαρότερες συνέπειες για πολλούς από τους εμπλεκόμενους.

Ο απολογισμός των τραυματιών

Οι αναφορές για τον αριθμό των τραυματιών ποικίλλουν, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 15 άτομα. Ωστόσο, η πυροσβεστική υπηρεσία και άλλες πηγές ανέφεραν ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν, με την πλειονότητα αυτών να φέρει ελαφρά τραύματα.

Παρόλα αυτά, δεν έλειψαν και οι περιπτώσεις σοβαρών τραυματισμών. Κάποιοι εκ των επιβατών υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς και κρίθηκε απαραίτητη η άμεση μεταφορά τους σε νοσοκομεία της Πράγας, όπου και λαμβάνουν την κατάλληλη ιατρική φροντίδα.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Αμέσως μετά το συμβάν, σήμανε συναγερμός στην πρωτεύουσα της Τσεχίας και όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (IZS) κινητοποιήθηκαν άμεσα. Στο σημείο της σύγκρουσης έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα, πολλά ασθενοφόρα για τη μεταφορά των τραυματιών, καθώς και ειδικό μηχάνημα εκκένωσης για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται στο δεύτερο επίπεδο συναγερμού, γεγονός που υποδηλώνει την έκταση και τη σοβαρότητα του περιστατικού. Βασική προτεραιότητα των σωστικών συνεργείων είναι η διαλογή των τραυματιών ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασής τους, ώστε να παρασχεθεί η κατάλληλη και ταχύτερη ιατρική βοήθεια σε όσους το έχουν ανάγκη.

Επιπτώσεις στη σιδηροδρομική κυκλοφορία

Ως άμεσο αποτέλεσμα της σύγκρουσης των δύο τρένων, η σιδηροδρομική κυκλοφορία στην συγκεκριμένη γραμμή έχει διακοπεί πλήρως. Το σημείο του ατυχήματος έχει αποκλειστεί από τις αρχές, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργασίες των σωστικών συνεργείων και να διασφαλιστεί η ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.

Επιπλέον, η διοίκηση των τσεχικών σιδηροδρόμων ανακοίνωσε ότι τα τρένα μεγάλων αποστάσεων που κατευθύνονταν προς τον κεντρικό σταθμό της Πράγας εκτρέπονται πλέον προς άλλους σιδηροδρομικούς σταθμούς της πρωτεύουσας. Αυτή η ενέργεια κρίθηκε απαραίτητη για την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων, καθυστερήσεων και την ομαλή ροή της σιδηροδρομικής κίνησης στην υπόλοιπη πόλη.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis, Newsit