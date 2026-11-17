Πολλές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Τουρκία η έφοδος της αστυνομίας της Κωνσταντινούπολης στις εγκαταστάσεις του αντιπολιτευόμενου τηλεοπτικού σταθμού Sözcü TV και του ομίλου του μέσων ενημέρωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και μονάδες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις και η κυβέρνηση διόρισε δικό της διαχειριστή στον σταθμό.

Η τουρκική αντιπολίτευση έχει εκφράσει την οργή της, με πολιτικούς αρχηγούς να καταγγέλλουν ανοιχτά την προσπάθεια περιορισμού της ελευθερίας του Τύπου στη χώρα. Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο πριν τις 05:00 τοπική ώρα, δηλαδή 04:00 ώρα Ελλάδας, όταν ο όμιλος ενημέρωσε μέσω του λογαριασμού του στο X για την εξέλιξη.

Η επιχείρηση της αστυνομίας και οι συλλήψεις

Η αστυνομία της Κωνσταντινούπολης πραγματοποίησε έρευνα στο κτίριο του Sözcü TV κατόπιν εντολής δικαστηρίου, ενώ παράλληλα απέκλεισε τις εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ομίλου, οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του σταθμού, Φούντα Τουντζέρ Σινταλί, καθώς και ο πρώην γενικός διευθυντής, Ασίμ Ακγκιούλ. Η παρουσία μονάδων της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας στην έφοδο ενέτεινε τις αντιδράσεις και τις ανησυχίες για την κατάσταση της ελευθερίας του Τύπου στην Τουρκία.

Ο διορισμός διαχειριστή και οι αντιδράσεις

Ένα από τα βασικά σημεία της επιχείρησης ήταν ο διορισμός δικαστικού διαχειριστή στον τηλεοπτικό σταθμό Sözcü TV. Αυτή η κίνηση έχει προκαλέσει την έντονη καταδίκη από την τουρκική αντιπολίτευση, η οποία κάνει λόγο για ευθεία επίθεση στην ελευθεροτυπία.

Ο διορισμός διαχειριστή καλύπτει αυτή τη στιγμή το Sözcü TV και την ιστοσελίδα sozcu.com.tr, ωστόσο δεν περιλαμβάνει την εφημερίδα Sözcü Gazetesi. Οι πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις τέτοιων ενεργειών στο δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας.

Προηγούμενα περιστατικά και η κυβερνητική εκστρατεία

Η συγκεκριμένη επιχείρηση κατά του Sözcü TV έρχεται μόλις ένα μήνα μετά από μία ανάλογη έφοδο της αστυνομίας σε ένα άλλο αντιπολιτευόμενο ενημερωτικό κανάλι, το Halk TV. Το Halk TV, το οποίο διαθέτει τη μεγαλύτερη θεαματικότητα στη χώρα, είχε δει τις αρχές να διακόπτουν τις εκπομπές του και να διορίζουν επίσης διαχειριστή.

Τότε, η αστυνομία είχε θέσει υπό τον έλεγχό της την έδρα του τηλεοπτικού σταθμού και είχε συλλάβει έντεκα εργαζομένους. Αυτά τα περιστατικά εντάσσονται σε μία ευρύτερη εκστρατεία της κυβέρνησης, η οποία στοχεύει δημοσιογραφικούς, πολιτικούς και συνδικαλιστικούς κύκλους στη χώρα. Δημοσιογράφοι και αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης βρίσκονται διαρκώς στο στόχαστρο της τουρκικής δικαιοσύνης για ένα ευρύ φάσμα παραβάσεων, που περιλαμβάνουν από δυσφήμηση και εξύβριση, μέχρι και κατηγορίες για διαφθορά.

Το νομικό πλαίσιο της έρευνας

Ο δικηγόρος του Sözcü Medya Grubu, Έρσαν Μπαρκίν, δήλωσε ότι η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα στο κτίριο του Sözcü TV βάσει εντολής του Εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης. Ωστόσο, ο ίδιος διευκρίνισε ότι η εντολή αυτή βασίζεται σε ένα φάκελο που το Ανώτατο Δικαστήριο είχε προηγουμένως ανατρέψει.

Συγκεκριμένα, το Ανώτατο Δικαστήριο είχε κρίνει ότι δεν υπήρχε παρανομία και είχε αποφανθεί ότι δεν συνιστά έγκλημα η υπόθεση στην οποία αναφέρεται η τρέχουσα εντολή έρευνας. Αυτή η νομική διάσταση προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας στην ήδη τεταμένη κατάσταση.

Με πληροφορίες από: Newsit