Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε ταξίδι στην Ασία, όπου αναμένεται να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC). Στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης, έχει προγραμματιστεί μια τριμερής συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν. Δύο ιδιαίτερα ευαίσθητα ζητήματα, με σημαντικές γεωπολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις, συνοδεύουν αυτό το ταξίδι: το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει γύρω από τη Nvidia και τις υποψίες για κινεζική κατασκοπεία, καθώς και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Το ταξίδι του Τραμπ στην Ασία και η τριμερής συνάντηση

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προγραμματίσει να βρεθεί στην Κίνα για τη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC). Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, έχει οριστεί μια τριμερής συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πριν ακόμη ξεκινήσουν οι συνομιλίες, η υπόθεση της Nvidia δημιουργεί ένα ιδιαίτερα λεπτό διπλωματικό περιβάλλον. Το ζήτημα αυτό αφορά την πρόσβαση της Κίνας σε αμερικανική τεχνολογία αιχμής, προσθέτοντας πολυπλοκότητα στις επικείμενες συζητήσεις μεταξύ των τριών ηγετών.

Το σκάνδαλο της Nvidia στο επίκεντρο

Στο επίκεντρο του σκανδάλου βρίσκεται ο Τζένσεν Χουάνγκ, συνιδρυτής της Nvidia. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε από τη θέση του έπειτα από αναφορές για εξωσυζυγικές σχέσεις.

Μία από αυτές τις σχέσεις φέρεται να αφορούσε την Άλις Χουάνγκ, ένα επιχειρηματικό στέλεχος που είχε διατελέσει ανώτατο στέλεχος της Megaspeed. Η Megaspeed είναι μια εταιρεία τεχνολογίας με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία έχει βρεθεί στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών.

Υποψίες για κινεζική κατασκοπεία και παραβίαση εξαγωγών

Η υπόθεση αποκτά πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις από ένα προσωπικό σκάνδαλο, καθώς η Άλις Χουάνγκ είχε βρεθεί στο επίκεντρο ερευνών των αμερικανικών αρχών. Οι έρευνες αυτές εξέταζαν το ενδεχόμενο να είχε σχέσεις με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Παράλληλα, η Megaspeed είχε μπει στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών για πιθανή εμπλοκή σε παράκαμψη των περιορισμών που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον στις εξαγωγές προηγμένων ημιαγωγών προς την Κίνα. Οι υποψίες αφορούσαν τη διοχέτευση ιδιαίτερα ισχυρών μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia σε κινεζικές εταιρείες, μέσω σύνθετων εμπορικών συναλλαγών και ενδιάμεσων επιχειρήσεων.

Οι ανησυχίες της Ουάσιγκτον και η τεχνολογική αντιπαράθεση

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει εκφράσει εδώ και καιρό ανησυχίες ότι η Κίνα αποκτά πρόσβαση σε τεχνολογία που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα μπορούσε να προμηθευτεί λόγω των περιορισμών στις εξαγωγές. Η συγκεκριμένη υπόθεση, επομένως, αγγίζει ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου: τον έλεγχο της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης και των προηγμένων ημιαγωγών.

Η Άλις Χουάνγκ είχε βρεθεί υπό έρευνα στη Σιγκαπούρη, ενώ οι αρχές είχαν προχωρήσει και στην κατάσχεση του διαβατηρίου της. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει αποδειχθεί ότι η ίδια εμπλέκεται σε κατασκοπεία ή ότι η εταιρεία έχει παραβιάσει τους αμερικανικούς κανόνες εξαγωγών.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία στην ατζέντα των συζητήσεων

Εκτός από το ζήτημα της Nvidia, ο πόλεμος στην Ουκρανία αποτελεί ένα ακόμη θέμα που ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι σκοπεύει να συζητήσει με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ. Η πρόθεση του Τραμπ να θέσει αυτό το ζήτημα υπογραμμίζει τη σημασία του στην τρέχουσα διεθνή ατζέντα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα της Nvidia στον Σι Τζινπίνγκ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κίνα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis