Το Κρεμλίνο απέρριψε το ενδεχόμενο μιας ιστορικής συνάντησης που θα καθορίσει τις παγκόσμιες ισορροπίες, απορρίπτοντας παράλληλα οποιονδήποτε παραλληλισμό με τη Διάσκεψη της Γιάλτας. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ξεκαθάρισε ότι η επικείμενη συνάντηση των ηγετών της Κίνας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της APEC, δεν αποσκοπεί στο να «αποφασιστεί το πεπρωμένο του κόσμου». Η Μόσχα τόνισε ότι δεν επιθυμεί κανείς να αποφασίζει για την τύχη της, ούτε θα καταπατούσε το δικαίωμα άλλων να αποφασίζουν για τη δική τους.

Διαψεύδονται οι παραλληλισμοί με τη Γιάλτα

Η Μόσχα απέρριψε κατηγορηματικά τους παραλληλισμούς με τη Διάσκεψη της Γιάλτας, χαρακτηρίζοντάς τους ως «ασκήσεις πολιτικής επιστήμης, που δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα». Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «όταν λέγεται πως κάποιοι συναντώνται για να “αποφασίσουν το πεπρωμένο του κόσμου”, σίγουρα αυτό δεν αφορά τη Ρωσία, και σίγουρα δεν αφορά την Κίνα».

Ο κ. Πεσκόφ υπογράμμισε τη θέση της Ρωσίας, τονίζοντας ότι «δεν θέλουμε κανένας να αποφασίσει για την τύχη μας στον τόπο μας, και δεν θα καταπατούσαμε ποτέ το δικαίωμα άλλων να αποφασίζουν για το δική τους». Αυτή η δήλωση έγινε τη Δευτέρα το βράδυ, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η επικείμενη συνάντηση των ηγετών

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να συναντηθούν την Πέμπτη. Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα στη Σεντζέν, μια πόλη στη νοτιοανατολική Κίνα.

Οι τρεις ηγέτες θα συναντηθούν στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC). Η συγκεκριμένη σύνοδος αποτελεί το πλαίσιο για τις συνομιλίες τους.

Στόχοι και διπλωματικές προσδοκίες

Η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ, σχολίασε χθες ότι οι ηγέτες θα έχουν «συνομιλίες σε βάθος για τη διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης και την προώθηση της στρατηγικής σταθερότητας στις σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων». Η κ. Νινγκ χαρακτήρισε τη συνάντηση ως κάτι με «ιστορική σημασία».

Διπλωμάτες, τόσο Κινέζοι όσο και Αμερικανοί, έχουν αναφερθεί στο ενδεχόμενο στις τριμερείς συνομιλίες να θιγεί το ευαίσθητο ζήτημα του ελέγχου των πυρηνικών εξοπλισμών. Το θέμα αυτό αποτελεί σημείο ενδιαφέροντος και πιθανής συζήτησης μεταξύ των τριών μεγάλων δυνάμεων.

Οι φόβοι για «νέα Γιάλτα»

Κυβερνήσεις στην Ευρώπη, καθώς και αυτή της Ουκρανίας, εκφράζουν φόβους ότι η Μόσχα επιδιώκει ένα είδος «νέας Γιάλτας». Ο όρος αυτός παραπέμπει στη σύνοδο του 1945, η οποία είχε καθοριστική σημασία για τις διεθνείς σχέσεις.

Κατά τη σύνοδο της Γιάλτας, οι ηγέτες της άλλοτε Σοβιετικής Ένωσης, των ΗΠΑ και της Βρετανίας μοίρασαν την ευρωπαϊκή ήπειρο σε σφαίρες επιρροής. Αυτή η διαίρεση έθεσε τα θεμέλια του ψυχρού πολέμου, διαμορφώνοντας την παγκόσμια γεωπολιτική σκηνή για δεκαετίες.

Με πληροφορίες από: Enikos