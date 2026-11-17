Νέα διάσταση στην αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν: Φόβοι για «βρώμικη βόμβα» στην Ουάσιγκτον και μυστήριο με τη νέα B94

Η αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν λαμβάνει μια νέα, ιδιαίτερα ανησυχητική διάσταση, καθώς αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να έχουν εντοπίσει ιρανικά σχέδια για πιθανή επίθεση με «βρώμικη βόμβα» ή χημικά όπλα στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα, αποκαλύπτεται η ύπαρξη μιας νέας αμερικανικής πυρηνικής βόμβας, της B94, η οποία ενδέχεται να προορίζεται για την καταστροφή βαθιά οχυρωμένων υπόγειων εγκαταστάσεων, χωρίς ωστόσο να προκύπτει ότι συνδέονται επιχειρησιακά.

Υπόνοιες για ιρανικά σχέδια στην Ουάσιγκτον

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του CNN, το οποίο επικαλείται επτά Αμερικανούς αξιωματούχους, οι υπηρεσίες πληροφοριών έχουν συγκεντρώσει στοιχεία που υποδεικνύουν ότι η Τεχεράνη εξετάζει επιθέσεις εναντίον υψηλόβαθμων στελεχών της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ. Τα πιθανά σενάρια που εξετάζονται περιλαμβάνουν τη χρήση αυτοσχέδιου μηχανισμού διασποράς ραδιενεργού υλικού, γνωστού ως «βρώμικη βόμβα», ή χημικών όπλων.

Δεν υπάρχουν, πάντως, στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι το Ιράν έχει λάβει την απόφαση να πραγματοποιήσει μια τέτοια επίθεση. Παράλληλα, παραμένει αμφίβολο εάν διαθέτει την επιχειρησιακή δυνατότητα να υλοποιήσει ένα σχέδιο τέτοιου μεγέθους και πολυπλοκότητας. Ωστόσο, δύο πηγές του CNN επισημαίνουν ότι οι πληροφορίες περιλαμβάνουν συγκεκριμένους στόχους και τοποθεσίες, γεγονός που έχει προκαλέσει κινητοποίηση των αμερικανικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Κινητοποίηση των αμερικανικών υπηρεσιών ασφαλείας

Η αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί διαδοχικές συσκέψεις με στόχο την αξιολόγηση της απειλής και την προετοιμασία σχεδίων έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί κάθε πιθανό σενάριο. Η ανησυχία για τις πιθανές απειλές αποτυπώθηκε και σε συγκεκριμένες ενέργειες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η απόφαση της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (Secret Service) να μεταφέρει την περασμένη εβδομάδα τον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, σε στρατιωτική κατοικία, εν μέσω αυξημένων μέτρων προστασίας. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος διαβεβαιώνει ότι παρακολουθεί στενά τις πιθανές απειλές, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, πως δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή αξιόπιστες απειλές κατά της αμερικανικής επικράτειας.

Το μυστήριο της νέας πυρηνικής βόμβας B94

Την ίδια περίοδο που αναδύονται οι φόβοι για ιρανικές επιθέσεις, αποκαλύπτεται η ύπαρξη μιας νέας αμερικανικής πυρηνικής βόμβας, η οποία φέρει την ονομασία B94. Η συγκεκριμένη βόμβα ενδέχεται να προορίζεται για την καταστροφή βαθιά οχυρωμένων υπόγειων εγκαταστάσεων, γεγονός που προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο στην ήδη τεταμένη κατάσταση.

Οι πληροφορίες σχετικά με την B94 καταγράφονται ενώ συνεχίζεται η στρατιωτική και διπλωματική αντιπαράθεση γύρω από το Ιράν. Ωστόσο, οι πηγές τονίζουν ότι δεν προκύπτει επιχειρησιακή σύνδεση μεταξύ της αποκάλυψης για την B94 και των φερόμενων ιρανικών σχεδίων για επιθέσεις.

Τι είναι η «βρώμικη βόμβα»

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι μια «βρώμικη βόμβα» δεν αποτελεί πυρηνικό όπλο με την κλασική έννοια. Πρόκειται για έναν μηχανισμό που χρησιμοποιεί συμβατικά εκρηκτικά για τη διασπορά ραδιενεργών υλικών. Η έκρηξη σκορπίζει τα ραδιενεργά στοιχεία σε μια ευρεία περιοχή, προκαλώντας μόλυνση.

Οι δυνητικές συνέπειες μιας τέτοιας επίθεσης είναι σοβαρές και αφορούν τη δημόσια υγεία, καθώς η μόλυνση μιας περιοχής από ραδιενεργά υλικά μπορεί να την καταστήσει ακατάλληλη για ασφαλή χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η απειλή αυτή, αν και δεν είναι πυρηνική, εγείρει σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια και την προστασία του πληθυσμού.

Με πληροφορίες από: Topontiki