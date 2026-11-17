Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν εντοπίσει στοιχεία που υποδηλώνουν ότι το Ιράν εξετάζει σχέδια για πιθανή επίθεση στην Ουάσινγκτον, χρησιμοποιώντας «βρώμικη βόμβα» ή χημικό όπλο. Στόχος των φερόμενων σχεδιασμών είναι ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, όπως αναφέρει δημοσίευμα του CNN, το οποίο επικαλείται επτά Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Παρόλο που οι πληροφορίες αυτές έχουν προκαλέσει έντονη κινητοποίηση στις αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας, πηγές διευκρινίζουν ότι δεν συνιστούν ένδειξη επικείμενης επίθεσης. Ο σχεδιασμός αποσκοπεί προς το παρόν στη δημιουργία εναλλακτικών επιλογών για το Ιράν και όχι στην επιβεβαίωση απόφασης για την εκτέλεση ενός τέτοιου χτυπήματος στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Οι πληροφορίες των αμερικανικών υπηρεσιών

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, το Ιράν φέρεται να εξετάζει ενεργά το ενδεχόμενο επιθέσεων εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η εκτίμηση βασίζεται στην πίεση που δέχεται η Τεχεράνη από τις συνεχιζόμενες αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις και τον οικονομικό αποκλεισμό.

Δύο από τις πηγές που επικαλείται το CNN ανέφεραν ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες έχουν εντοπίσει συγκεκριμένες τοποθεσίες και πιθανούς στόχους εντός της Ουάσινγκτον. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει τις ΗΠΑ στην κατάρτιση σχεδίων έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας απειλής.

Το στάδιο του σχεδιασμού και οι επιφυλάξεις

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι, παρά τα στοιχεία σχεδιασμού, δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η ιρανική ηγεσία έχει λάβει οριστική απόφαση να προχωρήσει στην υλοποίηση κάποιου σχεδίου. Ο σχεδιασμός θεωρείται ως μια προσπάθεια του Ιράν να διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές του.

Μία από τις πηγές δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «το αν έχουν πράγματι το προσωπικό για να εκτελέσουν τις επιχειρήσεις είναι θέμα συζήτησης». Η αξιοπιστία των ισχυρισμών σχετικά με την απόκρυψη υλικών για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών στις ΗΠΑ, που φέρονται να έχουν υποκλαπεί από ιρανικές επικοινωνίες, αμφισβητείται επίσης από ορισμένους αξιωματούχους.

Ενέργειες των ΗΠΑ και προηγούμενες απειλές

Την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν αρκετές συσκέψεις Αμερικανών αξιωματούχων για την αντιμετώπιση της πιθανής απειλής. Παράλληλα, οι απειλές από το Ιράν οδήγησαν τη Μυστική Υπηρεσία να μεταφέρει την προηγούμενη εβδομάδα τον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, σε στρατιωτική εγκατάσταση για λόγους ασφαλείας.

Σε ανακοίνωσή της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Λόρεν Μπις, δήλωσε ότι οι αμερικανικές αρχές «παρακολουθούν όλες τις πιθανές απειλές», υπογραμμίζοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιόπιστες απειλές κατά της αμερικανικής επικράτειας.

Οι ιρανικές απειλές κατά νυν και πρώην Αμερικανών αξιωματούχων δεν είναι καινούργιες. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανάμεσά τους περιλαμβάνεται και σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ έναντι αμοιβής, το οποίο είχε αποκαλυφθεί το 2024.

Τι είναι η «βρώμικη βόμβα»

Οι «βρώμικες βόμβες» διαφέρουν σημαντικά από τα πυρηνικά όπλα. Πρόκειται για συμβατικούς εκρηκτικούς μηχανισμούς στους οποίους ενσωματώνονται ραδιενεργά υλικά, με στόχο τη διασπορά ραδιενέργειας στο περιβάλλον κατά την έκρηξη.

Σε αντίθεση με μια πυρηνική βόμβα, δεν προκαλούν πυρηνική έκρηξη ούτε έχουν την καταστροφική ισχύ μιας πυρηνικής βόμβας. Ωστόσο, μπορούν να διασπείρουν επικίνδυνα ραδιενεργά υλικά σε μεγάλη έκταση, προκαλώντας μόλυνση. Αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των ανθρώπων και να καταστήσει αναγκαία την εκκένωση περιοχών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis