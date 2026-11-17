Η Ιαπωνία προχώρησε σε αυστηρό διπλωματικό διάβημα προς τη Μόσχα, καταγγέλλοντας την είσοδο δύο φερόμενων ως ρωσικών αεροσκαφών στον εθνικό εναέριο χώρο της. Το περιστατικό καταγράφηκε κοντά στη νήσο Οκινοσίμα, με τις ιαπωνικές ένοπλες δυνάμεις να απογειώνουν άμεσα μαχητικά για την αναχαίτισή τους. Το Τόκιο χαρακτήρισε την ενέργεια απειλή για την ασφάλεια και σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας, ζητώντας από τη Ρωσία να λάβει μέτρα ώστε να μην επαναληφθούν ανάλογα συμβάντα.

Το περιστατικό και η ιαπωνική αντίδραση

Η έντονη αντίδραση της Ιαπωνίας προκλήθηκε από την είσοδο δύο αεροσκαφών, τα οποία εκτιμάται ότι ήταν ρωσικά, στον εθνικό εναέριο χώρο της χώρας. Σύμφωνα με την ιαπωνική κυβέρνηση, τα δύο αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο κοντά στη νήσο Οκινοσίμα, η οποία βρίσκεται στον νομό Φουκουόκα, στη νοτιοδυτική Ιαπωνία.

Το συμβάν έλαβε χώρα λίγο μετά τις 04:00 τοπική ώρα την Τρίτη. Άμεσα, οι ιαπωνικές ένοπλες δυνάμεις κινητοποιήθηκαν, απογειώνοντας μαχητικά αεροσκάφη με σκοπό να αναχαιτίσουν τα δύο αεροσκάφη που φέρονταν να παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο.

Δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Ιαπωνίας, Μινορού Κίχαρα, προέβη σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, τονίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ο Κίχαρα υπογράμμισε ότι η παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου από ρωσικά αεροσκάφη αποτελεί «όχι μόνο σοβαρή επίθεση εναντίον της εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας, αλλά επίσης απειλή για την ασφάλειά μας».

Ο εκπρόσωπος χαρακτήρισε την ενέργεια ως «απόλυτα απαράδεκτη», υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα του Τόκιο να προστατεύσει την εθνική του κυριαρχία και ασφάλεια. Οι δηλώσεις του Κίχαρα αντικατοπτρίζουν την έντονη ανησυχία της ιαπωνικής πλευράς για το περιστατικό.

Το διπλωματικό διάβημα

Σε συνέχεια των γεγονότων, το Τόκιο γνωστοποίησε ότι διατύπωσε «πολύ έντονη διαμαρτυρία» προς τη Μόσχα. Αυτή η διαμαρτυρία μεταφέρθηκε μέσω των καθιερωμένων διπλωματικών διαύλων, επιβεβαιώνοντας την επίσημη θέση της Ιαπωνίας.

Η ιαπωνική κυβέρνηση απαίτησε από τη ρωσική πλευρά τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Ο στόχος αυτών των μέτρων είναι η αποτροπή επανάληψης παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του εθνικού εναέριου χώρου της Ιαπωνίας και να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση των σχέσεων.

Επιδείνωση των σχέσεων Ιαπωνίας-Ρωσίας

Το συμβάν της παραβίασης του εναέριου χώρου καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις μεταξύ Ιαπωνίας και Ρωσίας βρίσκονται σε τροχιά περαιτέρω επιδείνωσης. Η ένταση μεταξύ των δύο χωρών έχει ενισχυθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες, δημιουργώντας ένα κλίμα αυξημένης διπλωματικής ευαισθησίας.

Μεταξύ των γεγονότων που έχουν συμβάλει στην κλιμάκωση αυτή είναι η σύλληψη ενός Ιάπωνα δημοσιογράφου στη Ρωσία, ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία. Επιπλέον, η δήμευση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας Japan Tobacco στη ρωσική επικράτεια έχει επίσης επιβαρύνει τις διμερείς σχέσεις, προσθέτοντας νέα σημεία τριβής μεταξύ Τόκιο και Μόσχας.

Με πληροφορίες από: Enikos