Ο Εμανουέλ Μακρόν σηματοδότησε πρόσφατα τη συμπλήρωση δέκα ετών από την ανακοίνωση της πρώτης του υποψηφιότητας για την προεδρία της Γαλλίας. Με ένα μήνυμα που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Χ, ο Γάλλος πρόεδρος προέβη σε έναν απολογισμό της πολιτικής του διαδρομής, αναγνωρίζοντας ότι έγιναν λάθη, αλλά τονίζοντας τη συνεχή προσπάθεια για το συμφέρον της χώρας. Η επέτειος αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου ο Μακρόν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα δύσκολες πολιτικές συνθήκες, με τη δημοτικότητά του να έχει υποχωρήσει σημαντικά.

Ο απολογισμός του γάλλου προέδρου

Στο μήνυμά του, ο Εμανουέλ Μακρόν απευθύνθηκε σε όσους δεν τον ψήφισαν, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Θέλω να πω σε όσους δεν με ψήφισαν ότι κάθε στιγμή έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα για το υπέρτατο συμφέρον της χώρας». Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι «υπήρξαν μερικές φορές λάθη», ωστόσο υπογράμμισε ότι η προσπάθεια συνεχίστηκε καθημερινά, μαζί με αξιόλογους συνεργάτες, στην υπηρεσία της Γαλλίας και των πολιτών της. Ο ίδιος και οι συνεργάτες του εργάστηκαν με όλες τους τις δυνάμεις για το συμφέρον της χώρας.

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, βασική του επιδίωξη ήταν η τήρηση των προεκλογικών δεσμεύσεων και η αντιμετώπιση των διαδοχικών κρίσεων μέσα από συλλογική προσπάθεια. Δήλωσε ότι εργάστηκε με γνώμονα «την τήρηση των δεσμεύσεων» και για «να ξεπεράσουμε μαζί τις κρίσεις», επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετώπισε η χώρα.

Η πορεία προς την προεδρία και η υπουργική θητεία

Το μήνυμα του Εμανουέλ Μακρόν δημοσιεύτηκε ακριβώς δέκα χρόνια μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για την προεδρία. Με αυτή την υποψηφιότητα, ο Μακρόν επιχείρησε να υπερβεί τον παραδοσιακό διαχωρισμό μεταξύ Δεξιάς και Αριστεράς στο γαλλικό πολιτικό σκηνικό. Η κίνησή του αυτή σηματοδότησε μια νέα προσέγγιση στην πολιτική ζωή της Γαλλίας, με στόχο τη γεφύρωση των ιδεολογικών χασμάτων.

Λίγους μήνες νωρίτερα από την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, ο Εμανουέλ Μακρόν είχε αποχωρήσει από την κυβέρνηση του σοσιαλιστή Φρανσουά Ολάντ. Στην κυβέρνηση αυτή, κατείχε τη θέση του υπουργού Οικονομίας, μια θητεία που του προσέφερε σημαντική εμπειρία και αναγνωρισιμότητα πριν από την απόφασή του να διεκδικήσει την προεδρία.

Η πτώση της δημοτικότητας και οι κοινωνικές πιέσεις

Η επέτειος των δέκα ετών βρίσκει τον Εμανουέλ Μακρόν αντιμέτωπο με ιδιαίτερα δύσκολες πολιτικές συνθήκες. Η δημοτικότητά του έχει υποχωρήσει σημαντικά, φτάνοντας τον Σεπτέμβριο στο χαμηλότερο επίπεδο από την ανάληψη της προεδρίας του το 2017. Συγκεκριμένα, μόλις το 15% των ερωτηθέντων εξέφραζε θετική γνώμη για το πρόσωπό του, γεγονός που υποδηλώνει μια ευρεία δυσαρέσκεια.

Την ίδια στιγμή, η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονες κοινωνικές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις. Η χώρα βιώνει πιέσεις από την άνοδο των τιμών των καυσίμων, οι οποίες έχουν σπάσει ρεκόρ, καθώς και από ένα κίνημα μαθητών Λυκείου. Αυτές οι εξελίξεις συνθέτουν ένα περιβάλλον έντονης συλλογικής δράσης διαμαρτυρίας, προσθέτοντας στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση Μακρόν.

Το τέλος της θητείας και η επόμενη εκλογική αναμέτρηση

Σήμερα, σε ηλικία 48 ετών, ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται στην τελική ευθεία της δεύτερης πενταετούς θητείας του. Σύμφωνα με το γαλλικό σύνταγμα, δεν έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει τρίτη συνεχόμενη θητεία. Η παραμονή του στο Μέγαρο των Ηλυσίων αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 13 Μαΐου, σηματοδοτώντας το τέλος μιας δεκαετούς πορείας στην κορυφή της γαλλικής πολιτικής.

Ενόψει των επόμενων προεδρικών εκλογών, οι οποίες θα διεξαχθούν σε έξι μήνες, το πολιτικό σκηνικό διαμορφώνεται με νέα δεδομένα. Η υποψήφια της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, εμφανίζεται ως ισχυρή διεκδικήτρια της προεδρίας. Παρόλο που έχει ηττηθεί δύο φορές από τον Μακρόν, στις αναμετρήσεις του 2017 και του 2022, οι σημερινές πολιτικές ισορροπίες προμηνύουν μια ιδιαίτερα κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, με τη Λεπέν να θεωρείται το μεγάλο φαβορί.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki