Νέα στοιχεία για τον θάνατο του Έπσταϊν: «Ίσως να μην αυτοκτόνησε» υποστηρίζει κορυφαίος εμπειρογνώμονας

Μια δεύτερη έκθεση, η οποία συντάχθηκε από ανεξάρτητο ιατροδικαστικό εμπειρογνώμονα, έρχεται να αμφισβητήσει το επίσημο πόρισμα περί αυτοκτονίας για τον Τζέφρι Έπσταϊν. Ο δρ. Μάικλ Φρίμαν, αρχισυντάκτης του επιστημονικού περιοδικού Journal of Forensic and Legal Medicine, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του Έπσταϊν είναι πιθανότερο να οφειλόταν σε ανθρωποκτονία, έρχοντας σε αντίθεση με το πόρισμα του Γραφείου του Επικεφαλής Ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης από το 2019.

Η παρέμβαση του δρ. Φρίμαν έρχεται να ενισχύσει την ευρέως διαδεδομένη υποψία σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ένα μεγάλο ποσοστό Αμερικανών πιστεύει ότι ο Έπσταϊν δεν πέθανε από αυτοκτονία, παρά την έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων. Ο εμπειρογνώμονας υποστηρίζει ότι αυτή η υποψία ενδέχεται να είναι βάσιμη, βασιζόμενος σε νέα στοιχεία που εξέτασε.

Η νέα έκθεση και τα ευρήματα του δρ. Φρίμαν

Ο δρ. Μάικλ Φρίμαν αφιέρωσε μήνες στην εξέταση νεκροτομικών αρχείων που δεν είχαν δημοσιευθεί ποτέ στο παρελθόν. Τα αρχεία αυτά παραχωρήθηκαν στον ίδιο και στο CBS News από τον αδελφό του Τζέφρι Έπσταϊν. Η ενδελεχής αυτή εξέταση οδήγησε τον Φρίμαν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του Έπσταϊν ήταν πιθανότερο να προήλθε από ανθρωποκτονία, παρά από αυτοκτονία, όπως είχε αποφανθεί το Γραφείο του Επικεφαλής Ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης το 2019.

Για την εκπόνηση της έκθεσής του, ο δρ. Φρίμαν συνεργάστηκε με τον Άντερς Έρικσον, καθηγητή Ιατροδικαστικής στο Πανεπιστήμιο του Ουμέο στη Σουηδία, καθώς και με τον Ιτιέλ Ντρορ, ερευνητή που ειδικεύεται στον εντοπισμό προκαταλήψεων κατά τη λήψη ιατροδικαστικών αποφάσεων. Τα ευρήματα της ομάδας παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο.

Οι τραυματισμοί που εγείρουν ερωτήματα

Σύμφωνα με τον δρ. Φρίμαν, οι τραυματισμοί που καταγράφηκαν από τον ιατροδικαστή δεν συνάδουν με τον απαγχονισμό στο πλαίσιο αυτοκτονίας. Ο ίδιος δήλωσε στο CBS News ότι οι τραυματισμοί που αποδόθηκαν σε κάτι διαφορετικό από μια πιθανή σωματική πάλη ή επίθεση απλώς αγνοήθηκαν. Αυτά τα συμπεράσματα βασίζονται στην εξέταση των νεκροτομικών αρχείων, των φωτογραφιών και μιας βιοϊατρικής ανακατασκευής που δημιούργησε ο ίδιος.

Ο δρ. Φρίμαν εξέφρασε την πεποίθησή του ότι, τον Αύγουστο του 2019, ο διαβόητος δράστης σεξουαλικών κακοποιήσεων πιθανότατα δέχθηκε επίθεση και δολοφονήθηκε από κάποιο άλλο άτομο. Η ανάλυσή του υποδεικνύει ότι τα ευρήματα δεν υποστηρίζουν το σενάριο της αυτοχειρίας.

Προηγούμενη αμφισβήτηση και ο δρ. Μπέιντεν

Η έκθεση του δρ. Φρίμαν αποτελεί τη δεύτερη ανεξάρτητη ιατροδικαστική γνωμάτευση που αμφισβητεί το επίσημο πόρισμα για τον θάνατο του Έπσταϊν. Ήδη από το 2020, ο αδελφός του Τζέφρι Έπσταϊν είχε προσλάβει τον ιατροδικαστή παθολογοανατόμο δρα Μάικλ Μπέιντεν για να διερευνήσει τις συνθήκες του θανάτου του, μια πληροφορία που είχε αποκαλυφθεί αρχικά από την εκπομπή «60 Minutes».

Εκείνη την περίοδο, ο δρ. Μπέιντεν είχε δηλώσει ότι οι τραυματισμοί που εντοπίστηκαν στον λαιμό του Έπσταϊν δημιουργούσαν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με το επίσημο πόρισμα. Είχε αναφέρει στην εκπομπή «60 Minutes» ότι τα στοιχεία που είχε εξετάσει παρέπεμπαν περισσότερο σε δολοφονία παρά σε αυτοκτονία, ενισχύοντας τις αμφιβολίες που υπήρχαν ήδη.

Η απόρριψη της έκθεσης και τα επόμενα βήματα

Ο δρ. Φρίμαν παραδέχθηκε ότι η έκθεσή του απορρίφθηκε προς δημοσίευση από ένα επιστημονικό περιοδικό. Όπως ανέφερε, οι αξιολογητές του περιοδικού θεώρησαν ότι δεν ήταν κατάλληλο να ασκηθεί κριτική στα ευρήματα ενός ιατροδικαστή μέσα από μια δημοσίευση που υπόκειται σε αξιολόγηση από ομοτίμους.

Παρά την αρχική απόρριψη, ο δρ. Φρίμαν δήλωσε ότι σκοπεύει να υποβάλει ξανά την έκθεση, επιμένοντας στην επιστημονική του ανάλυση και στα συμπεράσματα που προέκυψαν από την εξέταση των αρχείων και των φωτογραφιών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis