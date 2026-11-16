Αναστάτωση προκλήθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς χιλιάδες πελάτες μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να συνδεθούν στους λογαριασμούς τους. Τα προβλήματα αφορούσαν την αδυναμία ελέγχου κινήσεων, την πραγματοποίηση πληρωμών και τη μεταφορά χρημάτων, δημιουργώντας εκτεταμένες δυσκολίες.

Η αρχή των δυσλειτουργιών

Οι πρώτες αναφορές για δυσλειτουργίες άρχισαν να εμφανίζονται το πρωί της Δευτέρας, με τους χρήστες να καταγγέλλουν ότι αδυνατούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των τραπεζών τους. Η αναστάτωση προκάλεσε άμεσα ανησυχία σε μεγάλο αριθμό πολιτών που βασίζονται στις ψηφιακές πλατφόρμες για τις καθημερινές τους οικονομικές συναλλαγές.

Τα προβλήματα αυτά δεν περιορίστηκαν σε μία μόνο τράπεζα, αλλά καταγράφηκαν σε αρκετά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ψηφιακές υπηρεσίες πληρωμών. Οι αναφορές στην πλατφόρμα Downdetector, η οποία παρακολουθεί τις διακοπές λειτουργίας διαδικτυακών υπηρεσιών, αυξήθηκαν σημαντικά μέσα σε λίγες ώρες, υποδεικνύοντας την ευρεία έκταση του ζητήματος.

Οι τράπεζες που επηρεάστηκαν

Ανάμεσα στους οργανισμούς που αντιμετώπισαν δυσλειτουργίες ήταν η Chase και η Bank of America, δύο από τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας. Επιπλέον, προβλήματα αναφέρθηκαν και για τις U.S. Bank, Wells Fargo, καθώς και για τις υπηρεσίες JPMorgan και Zelle. Η λίστα των επηρεαζόμενων ιδρυμάτων υπογραμμίζει το μέγεθος του μπλακάουτ που σημειώθηκε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Downdetector, οι καταγγελίες για την Chase έφτασαν σε χιλιάδες, με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ότι σε ορισμένες χρονικές στιγμές ο αριθμός των αναφορών ξεπέρασε τις 6.000. Αυτό δείχνει την ένταση και την ταχύτητα με την οποία εξαπλώθηκαν οι δυσκολίες πρόσβασης στις τραπεζικές υπηρεσίες.

Είδος προβλημάτων και επιβεβαίωση

Τα συχνότερα προβλήματα που ανέφεραν οι πελάτες αφορούσαν τη σύνδεση στις ιστοσελίδες και τις εφαρμογές των τραπεζών. Πολλοί χρήστες δεν μπορούσαν να δουν το υπόλοιπο και τις κινήσεις των λογαριασμών τους, να πραγματοποιήσουν μεταφορές χρημάτων ή να ολοκληρώσουν πληρωμές, επηρεάζοντας άμεσα την οικονομική τους δραστηριότητα.

Η Chase επιβεβαίωσε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα στις ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες της. Η τράπεζα ενημέρωσε τους πελάτες της ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια για την αποκατάσταση της λειτουργίας του online banking, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επίλυση των ζητημάτων.

Η σημασία της Chase στο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Η Chase αποτελεί τον καταναλωτικό και εμπορικό τραπεζικό βραχίονα της JPMorgan Chase, η οποία είναι η μεγαλύτερη τράπεζα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η έκταση των υπηρεσιών της είναι τεράστια, διαθέτοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων και ΑΤΜ σε όλη τη χώρα.

Μέσω της Chase, παρέχονται υπηρεσίες καταθέσεων, πιστωτικών καρτών, στεγαστικών δανείων και πληθώρας άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Η δυσλειτουργία σε έναν τόσο κεντρικό παίκτη του τραπεζικού συστήματος είχε αναμενόμενα ευρείες επιπτώσεις στην καθημερινότητα χιλιάδων Αμερικανών πολιτών.

Άγνωστα αίτια και έκταση

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία της διακοπής των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών. Οι αρμόδιες αρχές και οι ίδιες οι τράπεζες δεν έχουν ανακοινώσει συγκεκριμένους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την εκτεταμένη δυσλειτουργία.

Επίσης, η ακριβής έκταση των προβλημάτων και ο συνολικός αριθμός των πελατών που επηρεάστηκαν δεν είχαν αποσαφηνιστεί πλήρως. Οι προσπάθειες για την πλήρη αποκατάσταση των υπηρεσιών συνεχίζονται, με την αγωνία των χρηστών να παραμένει.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis