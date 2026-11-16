Θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που εντείνονται οι πιέσεις από ισχυρές προσωπικότητες της Σίλικον Βάλεϊ για την επαναφορά του πρώην διευθύνοντος συμβούλου. Ο Χουάνγκ παραιτήθηκε από την εταιρεία που ίδρυσε ο ίδιος, έπειτα από 33 χρόνια στη θέση του CEO, στη σκιά σκανδάλου με εξωσυζυγικές σχέσεις. Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia δεν εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς του, καθώς επικεντρώνεται σε έρευνα που αφορά τη συμπεριφορά του.

Η στάση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, ότι «σίγουρα δεν θα τον πείραζε» να δει τον Τζένσεν Χουάνγκ να επιστρέφει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia. Αυτή η δήλωση έρχεται σε συνέχεια των επανειλημμένων κολακευτικών λόγων που έχει εκφράσει ο Τραμπ για τον Χουάνγκ μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου.

Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι πίστεψε τον πρώην επικεφαλής της Nvidia όταν εκείνος του είπε ότι «δεν είχε ιδέα πως ήταν κατάσκοπος». Η αναφορά αυτή αφορούσε την Άλις Χουάνγκ, με την οποία ο Τζένσεν Χουάνγκ διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση και η οποία θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Όταν ερωτήθηκε σχετικά με τις ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, ο Τραμπ δήλωσε ότι «τίποτα δεν τέθηκε σε κίνδυνο και η χώρα μας είναι πλέον ισχυρότερη από ποτέ».

Οι πιέσεις από τη Σίλικον Βάλεϊ

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστό ότι ο Έλον Μασκ και ο διευθύνων σύμβουλος της Epic Games, Τιμ Σουίνι, στηρίζουν την εκστρατεία «Bring Jensen Back» («Φέρτε πίσω τον Τζένσεν»). Η διαδικτυακή αυτή αίτηση έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 180.000 υπογραφές, ενώ τη στήριξή τους έχουν εκφράσει και άλλες σημαντικές προσωπικότητες του χώρου της τεχνολογίας, όπως ο διευθύνων σύμβουλος της Y Combinator, Γκάρι Ταν.

Οι υποστηρικτές του Χουάνγκ ζητούν από το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia να τον επαναφέρει στη θέση του ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη η εσωτερική έρευνα. Εκφράζουν ανησυχίες ότι ο πρώην CEO απομακρύνθηκε χωρίς να ακολουθηθεί η δέουσα διαδικασία, γεγονός που έχει προκαλέσει ευρεία συζήτηση στον τεχνολογικό κόσμο.

Η άρνηση του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia

Παρά τις ισχυρές πιέσεις και τη στήριξη από πολιτικές και τεχνολογικές προσωπικότητες, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia δεν εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Σύμφωνα με πηγή με γνώση του θέματος, το συμβούλιο επικεντρώνεται αποκλειστικά στην έρευνα που αφορά τον Χουάνγκ και δεν διεξάγει συζητήσεις για την επιστροφή του.

Η Nvidia έχει προσλάβει τη δικηγορική εταιρεία Wachtell Lipton για να διενεργήσει έρευνα σχετικά με τη συμπεριφορά του Χουάνγκ και το κατά πόσον αυτή έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια ή εταιρικά μυστικά. Την Παρασκευή, εκπρόσωπος του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia ανέφερε ότι η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία επιλογής εξωτερικού συνεργάτη, μιας εταιρείας αναζήτησης στελεχών, για την πλήρωση της θέσης του διευθύνοντος συμβούλου. Προσωρινά καθήκοντα επικεφαλής ασκεί η Κολέτ Κρες.

Το παρασκήνιο της παραίτησης και οι κατηγορίες

Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε από την Nvidia την περασμένη εβδομάδα, μετά από 33 χρόνια στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας που ίδρυσε ο ίδιος. Η παραίτηση ήρθε λίγες ημέρες αφότου παραδέχθηκε ότι διατηρούσε εξωσυζυγικές σχέσεις. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, φέρεται να είχε σχέση με την Άλις Χουάνγκ, η οποία εργαζόταν για πελάτη της εταιρείας και φέρεται να διατηρεί επαφές με κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών, καθώς και με εργαζόμενες στην Nvidia.

Το σκάνδαλο έχει προκαλέσει εντάσεις μεταξύ των υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου των ΗΠΑ σχετικά με τις αποστολές προηγμένων μικροτσίπ της Nvidia στη Megaspeed, μια εταιρεία με την οποία συνδεόταν στο παρελθόν η Άλις Χουάνγκ. Στο επίκεντρο των ερεβνών βρίσκεται το ενδεχόμενο τα μικροτσίπ να κατέληξαν στην Κίνα, παρά τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές. Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος αναμένεται να καταθέσει στο Κογκρέσο για ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Οικονομικές και πολιτικές προεκτάσεις

Την ίδια στιγμή που εξελίσσονται οι διεργασίες για την ηγεσία της Nvidia, η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας καταγράφει τεράστιες απώλειες. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν νέοι αμερικανικοί κανόνες για τις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ, ενόψει της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ.

Η στάση του Αμερικανού προέδρου έρχεται σε αντίθεση με εκείνη του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος έχει ζητήσει από τη Nvidia να επιλέξει τον επόμενο διευθύνοντα σύμβουλό της εκτός του δυναμικού της εταιρείας. Οι εξελίξεις αυτές υπογραμμίζουν την πολυπλοκότητα της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί γύρω από τον τεχνολογικό κολοσσό και τον πρώην επικεφαλής του.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki