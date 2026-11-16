Guardian: Η ψηφιακή παρακολούθηση Παλαιστινίων από το Ισραήλ μέσω της Amazon

Μία εκτενής έρευνα φέρνει στο φως τη συνεργασία μεταξύ Ισραήλ και Amazon, με σκοπό τη συστηματική ψηφιακή παρακολούθηση των Παλαιστινίων που διαβιούν στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν, ο ισραηλινός στρατός ανέβασε 3,5 εκατομμύρια φωτογραφίες στην πλατφόρμα cloud της Amazon, αξιοποιώντας την τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου της αμερικανικής εταιρείας για την ανάλυση των εικόνων.

Η αποκάλυψη αυτή αναδεικνύει τις πρακτικές ψηφιακής παρακολούθησης ανθρώπων, εστιάζοντας στη χρήση τεχνολογικών υποδομών για τη συγκέντρωση και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων. Η εν λόγω συνεργασία φέρεται να έχει ως στόχο τη «φακέλωμα» Παλαιστινίων, συμπεριλαμβανομένων όσων περνούσαν από κέντρα ελέγχου.

Η «σκοτεινή συνεργασία» και η σύμβαση Nimbus

Η έρευνα έφερε στο φως μία «σκοτεινή συνεργασία» μεταξύ του Ισραήλ και της Amazon, η οποία αποσκοπεί στον «φακέλωμα» των Παλαιστινίων. Αυτοί οι Παλαιστίνιοι φέρονται να περνούσαν από κέντρα ελέγχου, ενώ καταδιώκονταν από τις ισραηλινές βόμβες.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, αναφέρεται και η σύμβαση Nimbus, η οποία περιλαμβάνει ασυνήθιστους όρους που είναι υπέρ του Ισραήλ. Η αποκάλυψη αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας για τις πρακτικές ψηφιακής παρακολούθησης των κατοίκων της Γάζας και της Δυτικής Όχθης.

Η μεταφορά εκατομμυρίων φωτογραφιών στο cloud

Ο ισραηλινός στρατός προχώρησε στην αποστολή 3,5 εκατομμυρίων φωτογραφιών στην πλατφόρμα cloud της Amazon. Σκοπός αυτής της ενέργειας ήταν η αξιοποίηση της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου της αμερικανικής εταιρείας για την ανάλυση εικόνων Παλαιστινίων.

Έγγραφα που διέρρευσαν δείχνουν ότι ο εκτενής αυτός κατάλογος εικόνων μεταφέρθηκε στο cloud της Amazon κατά τους πρώτους μήνες των καταστροφικών αεροπορικών βομβαρδισμών και της χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα. Η μεταφορά των εικόνων έγινε από ένα τμήμα του ισραηλινού στρατού που διαθέτει μια τεράστια συλλογή φωτογραφιών που αφορούν τους Παλαιστίνιους στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Η τεχνολογία Rekognition και η τεχνητή νοημοσύνη

Το τμήμα του ισραηλινού στρατού ενημέρωσε την Amazon στις αρχές του 2024 για την απόφασή του να ανεβάσει τις εικόνες. Ο στόχος ήταν να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα ανάλυσης εικόνων της εταιρείας, γνωστή ως «Rekognition», η οποία βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, για ένα έργο αναγνώρισης προσώπου.

Τα έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή των ερευνητών αποτελούν μέρος μιας έρευνας που εξετάζει την εξάρτηση του ισραηλινού στρατού από την τεχνολογία και τις υποδομές του τομέα cloud computing της Amazon. Αυτή η εξάρτηση αφορά την παρακολούθηση των Παλαιστινίων.

Το τμήμα «Rolling Stone» και το κεντρικό αποθετήριο

Ο μεγάλος όγκος εικόνων μεταφέρθηκε σε ένα κέντρο δεδομένων της Amazon που βρίσκεται κοντά στο Τελ Αβίβ. Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε από ένα τμήμα, γνωστό με την ονομασία «Rolling Stone», το οποίο υπάγεται σε μία στρατιωτική μονάδα λογισμικού.

Το τμήμα «Rolling Stone» πήρε το όνομά του από ένα σύστημα που χρησιμοποιείται ευρέως από τον ισραηλινό στρατό. Το σύστημα αυτό λειτουργεί ως κεντρικό αποθετήριο πληροφοριών για τους Παλαιστίνιους που ζουν στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Αρκετές πηγές με γνώση της δραστηριότητάς του ανέφεραν ότι το τμήμα εξέταζε εκείνη την περίοδο τη χρήση τεχνολογιών αναγνώρισης προσώπου για την ανάλυση των εκτενών καταλόγων εικόνων Παλαιστινίων που έχει στην κατοχή του.

Μεταφορά ευαίσθητου υλικού πληροφοριών

Σύμφωνα με τα αρχεία και συνεντεύξεις με στρατιωτικές πηγές, τα τελευταία χρόνια το Ισραήλ έχει μεταφέρει τεράστιους όγκους δεδομένων στα κέντρα δεδομένων της Amazon. Αυτοί οι όγκοι δεδομένων περιλαμβάνουν ευαίσθητο υλικό πληροφοριών.

Επιπλέον, στα δεδομένα αυτά περιλαμβάνονται και στοιχεία για Παλαιστίνιους που ζουν υπό κατοχή. Η εξάρτηση του ισραηλινού στρατού από τις υποδομές cloud της Amazon για την παρακολούθηση των Παλαιστινίων αποτελεί κεντρικό στοιχείο της έρευνας.

Με πληροφορίες από: Topontiki