Τεράστιος βράχος καταπλάκωσε αυτοκίνητο στην Κίνα: Σώοι οι επιβάτες από θαύμα

Στο τσακ γλίτωσαν επιβάτες αυτοκινήτου στην Κίνα όταν ένας τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε από το βουνό και έπεσε με ορμή πάνω στο πίσω μέρος του οχήματος. Η συγκλονιστική στιγμή, που συνέβη το περασμένο Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2026, στην επαρχία Σιτσουάν, καταγράφηκε καρέ-καρέ από κάμερα καταγραφής οχήματος. Ο βράχος καταπλάκωσε το πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου, μόλις λίγα εκατοστά μακριά από τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο σημείο, προσφέροντας μια εικόνα οριακής διάσωσης.

Η δραματική πτώση του βράχου και οι εκτεταμένες ζημιές

Ο τεράστιος βράχος κατρακύλησε με ορμή από την απόκρημνη πλαγιά του βουνού, στην περιοχή Λι της επαρχίας Σιτσουάν. Η πορεία του τον οδήγησε απευθείας πάνω σε ένα λευκό Peugeot 308, το οποίο βρισκόταν στον δρόμο.

Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο όχημα. Ο βράχος ισοπέδωσε πλήρως το πίσω μέρος του αυτοκινήτου, ενώ το πίσω παρμπρίζ έγινε κομμάτια από την πίεση και τη δύναμη της σύγκρουσης.

Το μέγεθος του βράχου και η ορμή της πτώσης του ήταν τέτοια που, μετά την αρχική πρόσκρουση στο Peugeot, αναπήδησε και κατέληξε λίγα μέτρα μακρύτερα, μαρτυρώντας την ένταση του συμβάντος.

Η θαυματουργή διάσωση των επιβατών

Παρά την καταστροφική σύγκρουση και τις σοβαρές ζημιές στο όχημα, όλοι οι επιβάτες του αυτοκινήτου κατάφεραν να βγουν σώοι. Κανείς δεν υπέστη ούτε γρατζουνιά, γεγονός που χαρακτηρίζεται ως θαύμα από τις τοπικές αναφορές.

Σύμφωνα με την κινεζική εφημερίδα The Beijing News, ακόμα και δύο μέλη της οικογένειας που κάθονταν στο πίσω κάθισμα τη στιγμή που ο βράχος έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο, δεν τραυματίστηκαν. Η θέση τους, ακριβώς στο σημείο της πρόσκρουσης, καθιστά την απουσία τραυματισμών ακόμα πιο εντυπωσιακή.

Η οριακή τους διάσωση αποτελεί το κεντρικό σημείο του περιστατικού, δεδομένης της καταστροφής που υπέστη το όχημα.

Οι προειδοποιήσεις και η άμεση αντίδραση

Λίγο πριν την πτώση του βράχου, μια γυναίκα που στεκόταν δίπλα στο αυτοκίνητο αντιλήφθηκε τον κίνδυνο. Μόλις είδε τον τεράστιο βράχο να κατρακυλά προς το μέρος της, αντέδρασε άμεσα.

Πρόλαβε να απομακρυνθεί την τελευταία στιγμή, φωνάζοντας έντρομη στους υπόλοιπους παρευρισκόμενους: «Τρέξτε, τρέξτε!». Οι φωνές της λειτούργησαν ως κρίσιμη προειδοποίηση για όσους βρίσκονταν κοντά.

Στη συνέχεια, η γυναίκα ακούστηκε να φωνάζει με αγωνία: «Ωχ, όχι! Αυτό το αυτοκίνητο κινδυνεύει! Τρέξτε, τρέξτε, τρέξτε!», λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν ο βράχος χτυπήσει το όχημα.

Η συγκλονιστική καταγραφή από κάμερα οχήματος

Η όλη ακολουθία των γεγονότων, από την αποκόλληση του βράχου μέχρι την πρόσκρουση και την αναπήδησή του, καταγράφηκε καρέ-καρέ. Το βίντεο προέρχεται από κάμερα καταγραφής οχήματος, προσφέροντας μια πλήρη οπτική μαρτυρία του συμβάντος.

Οι εικόνες αποτυπώνουν με λεπτομέρεια την ταχύτητα και τη δύναμη με την οποία ο βράχος έπεσε, καθώς και την οριακή απόσταση από τους ανθρώπους.

Το συγκλονιστικό αυτό υλικό επιβεβαιώνει την ακολουθία των γεγονότων που έλαβαν χώρα το περασμένο Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2026, στην επαρχία Σιτσουάν της Κίνας.

Με πληροφορίες από: Newsit