Ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Κιμ Γιονγκ Ουν στην Κίνα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας συνάντησης με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιοδείας του στην Ασία. Όπως διευκρίνισε ο ίδιος, μια τέτοια επαφή θα μπορούσε να λάβει χώρα στην Κίνα. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν από τον Λευκό Οίκο, λίγο πριν την αναχώρησή του για τη Μανίλα, όπου θα συμμετάσχει σε σημαντική σύνοδο.

Το ενδεχόμενο συνάντησης στην Ασία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα μπορούσε να συναντηθεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας επαφής των δύο πλευρών. Αυτή η πιθανή συνάντηση θα εντασσόταν στο πλαίσιο του ταξιδιού του στην Ασία. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε πως, αν πραγματοποιηθεί, η συνάντηση με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη θα γινόταν στην Κίνα.

Οι δηλώσεις του έγιναν από τον Λευκό Οίκο, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, λίγο πριν αναχωρήσει αεροπορικώς για τη Μανίλα. Εκεί, ο Αμερικανός πρόεδρος πρόκειται να συμμετάσχει στη σύνοδο της ASEAN, της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας, η οποία ξεκινά την Τρίτη.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε εκτενώς στις επαφές που αναμένεται να έχει κατά τη διάρκεια της ασιατικής περιοδείας του. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Θα είμαστε με τον πρόεδρο Σι (…) θα συναντηθούμε επίσης με τον πρόεδρο Πούτιν και επιπλέον θα μπορούσαμε να συναντηθούμε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν».

Πρόσθεσε επίσης τη φράση «Οπότε, αυτό θα είναι καλό», υπογραμμίζοντας τη σημασία που θα είχε μια τέτοια συνάντηση. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ανακοίνωσε ότι έχει οριστικοποιηθεί κάποια συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, αλλά παρουσίασε το ενδεχόμενο ως μια πιθανότητα στο πλαίσιο των διπλωματικών του επαφών στην Ασία.

Το πλαίσιο της ασιατικής περιοδείας

Η περιοδεία του Ντόναλντ Τραμπ στην Ασία περιλαμβάνει μια σειρά από σημαντικές διπλωματικές επαφές. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, καθώς και με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν. Αυτές οι συναντήσεις αποτελούν κεντρικό μέρος της ατζέντας του.

Η πιθανότητα συνάντησης με τον Κιμ Γιονγκ Ουν προσθέτει μια ακόμη σημαντική διπλωματική διάσταση στο ταξίδι του. Η συμμετοχή του στη σύνοδο της ASEAN στη Μανίλα, η οποία αρχίζει την Τρίτη, αποτελεί τον επίσημο λόγο της παρουσίας του στην περιοχή.

Προηγούμενες συναντήσεις και τρέχον ενδιαφέρον

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συναντηθεί στο παρελθόν με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν. Αυτές οι συναντήσεις είχαν πραγματοποιηθεί κατά την πρώτη προεδρική θητεία του, η οποία διήρκεσε από το 2017 έως το 2021. Μάλιστα, μια από τις σημαντικές επαφές των δύο ηγετών είχε λάβει χώρα στην Αποστρατιωτικοποιημένη Ζώνη που χωρίζει τις δύο Κορέες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του για μια νέα συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας του. Αυτό το ενδιαφέρον έχει διατυπωθεί επανειλημμένα, υποδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη επιθυμία του για απευθείας διπλωματία με τη Βόρεια Κορέα.

Η θέση των Αμερικανών αξιωματούχων

Παρά το εκφρασμένο ενδιαφέρον του Ντόναλντ Τραμπ για μια νέα συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, ανώτατοι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει στο παρελθόν ότι μια τέτοια συνάντηση δεν περιλαμβανόταν στα άμεσα σχέδιά του. Αυτή η πληροφορία είχε δοθεί πριν από τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου από τον Λευκό Οίκο.

Οι δηλώσεις των αξιωματούχων υποδείκνυαν ότι, μέχρι πρότινος, δεν υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος προγραμματισμός για μια απευθείας συνάντηση των δύο ηγετών, αν και ο πρόεδρος Τραμπ διατηρεί την πιθανότητα ανοιχτή.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit