Ευρωπαϊκή συμφωνία για κέντρα επιστροφής μεταναστών στη Ρουάντα και οι πιέσεις για την επιστροφή του Χουάνγκ στη Nvidia

Πέντε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προχωρούν σε ανακοινώσεις σχετικά με σχέδια για την αποστολή απορριφθέντων αιτούντων άσυλο σε κέντρο επιστροφής στη Ρουάντα, με το πιλοτικό σχέδιο να αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία από το 2027. Η συμφωνία αυτή έρχεται έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση του Κιγκάλι και αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής προσπάθειας για τον περιορισμό της παράτυπης μετανάστευσης. Την ίδια στιγμή, στον κόσμο της τεχνολογίας, ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia φέρεται να εξετάζει την επιστροφή του στην ηγεσία της εταιρείας, μόλις τέσσερις ημέρες μετά την παραίτησή του, με σημαντικούς υποστηρικτές στο πλευρό του και αυξανόμενες πιέσεις για τη διερεύνηση του σκανδάλου που προηγήθηκε.

Η ευρωπαϊκή συμφωνία για κέντρα επιστροφής στη Ρουάντα

Σύμφωνα με πληροφορίες, πέντε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένα η Γερμανία, η Αυστρία, η Ελλάδα, η Δανία και η Ολλανδία, πρόκειται να ανακοινώσουν τη Δευτέρα τα σχέδιά τους για την αποστολή απορριφθέντων αιτούντων άσυλο σε ένα κέντρο επιστροφής μεταναστών στη Ρουάντα. Οι χώρες αυτές είχαν ήδη δηλώσει από τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι εργάζονται πάνω σε μια συμφωνία με μια τρίτη χώρα εκτός ΕΕ, με σκοπό τη φιλοξενία αυτών των κέντρων. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής που στοχεύει στην αύξηση των απελάσεων και στον περιορισμό της παράτυπης μετανάστευσης.

Η συμφωνία αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα στη Βιέννη και έρχεται σε συνέχεια της έγκρισης του νέου Κανονισμού Επιστροφών της ΕΕ. Ο εν λόγω κανονισμός έχει ως στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών απέλασης και παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να δημιουργούν κόμβους επιστροφής εκτός των συνόρων του μπλοκ. Οι διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του Κιγκάλι διήρκεσαν αρκετούς μήνες πριν καταλήξουν στην παρούσα συμφωνία.

Το πιλοτικό σχέδιο και οι εκφρασμένες ανησυχίες

Το πρώτο κέντρο επιστροφής μεταναστών που θα δημιουργηθεί στη Ρουάντα θα λειτουργήσει ως ένα «πιλοτικό έργο». Σχεδιάζεται να φιλοξενήσει λίγες εκατοντάδες ανθρώπους, οι οποίοι θα απελαθούν από τις πέντε συνεργαζόμενες χώρες της ΕΕ, με την έναρξη της λειτουργίας να τοποθετείται χρονικά από την άνοιξη ή το καλοκαίρι του 2027. Οι δομές φιλοξενίας θα είναι ανοικτές, προσφέροντας στους μετανάστες άδεια παραμονής και την ελευθερία να κυκλοφορούν εντός της αφρικανικής χώρας, με στόχο την ένταξή τους στην τοπική αγορά εργασίας, εφόσον έχουν εξαντλήσει όλα τα νόμιμα μέσα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρά τις προβλέψεις για ανοικτές δομές και ένταξη, εκπρόσωποι ανθρωπιστικών οργανώσεων, καθώς και το Συμβούλιο της Ευρώπης, έχουν εκφράσει σοβαρές ανησυχίες. Οι ανησυχίες αυτές εστιάζουν σε ζητήματα νομιμότητας της συμφωνίας και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων που θα μεταφερθούν στη Ρουάντα. Τα ζητήματα αυτά παραμένουν στο επίκεντρο των συζητήσεων που συνοδεύουν το σχέδιο.

Οι συμμετέχοντες στην ανακοίνωση και οι εγκαταστάσεις

Στη σύνοδο που θα πραγματοποιηθεί στην αυστριακή πρωτεύουσα, τη Βιέννη, θα συμμετάσχουν οι υπουργοί Εσωτερικών και Μετανάστευσης των πέντε κρατών-μελών, δηλαδή της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Ελλάδας, της Δανίας και της Ολλανδίας. Τους Ευρωπαίους αξιωματούχους θα πλαισιώσει ο υπουργός Εσωτερικών της Ρουάντα, Βίνσεντ Μπιρούτα, υπογραμμίζοντας τη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Η επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας θα γίνει σε συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσουν ο καγκελάριος της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ, και η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν.

Στο πλαίσιο των προετοιμασιών, δύο ευρωβουλευτές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το Κιγκάλι τον Σεπτέμβριο. Εκεί, είδαν τις εγκαταστάσεις που είχαν αρχικά προοριστεί για ένα εγκαταλελειμμένο βρετανικό σχέδιο, συμπεριλαμβανομένου ενός ξενοδοχείου. Αυτές οι εγκαταστάσεις θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση των μεταναστών που θα μεταφερθούν από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχοντας μια πρώτη εικόνα για τις συνθήκες διαμονής.

Εξελίσεις στην Nvidia μετά την παραίτηση του Χουάνγκ

Τέσσερις ημέρες έχουν περάσει από την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, και ο ίδιος φέρεται να σχεδιάζει ήδη την επιστροφή του στην ηγεσία του τεχνολογικού κολοσσού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χουάνγκ έχει ήδη συζητήσει το ενδεχόμενο επιστροφής του με πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος. Παράλληλα, στην Ουάσινγκτον, πληθαίνουν οι πιέσεις για τη διενέργεια πλήρους διερεύνησης του σκανδάλου που οδήγησε στην αποχώρησή του από την εταιρεία.

Μια ανοιχτή επιστολή προς το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia, η οποία έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 165.000 υπογραφές, ζητά την επαναφορά του Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Η επιστολή αυτή ζητά την επανατοποθέτησή του μέχρι να ολοκληρωθεί μια ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του. Μεταξύ των υπογραφόντων, περισσότεροι από 7.500 δηλώνουν εργαζόμενοι της Nvidia, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 18% του συνολικού προσωπικού της εταιρείας.

Ισχυροί υποστηρικτές και η στάση της αμερικανικής κυβέρνησης

Ο Τζένσεν Χουάνγκ έχει στο πλευρό του ισχυρούς παράγοντες της Silicon Valley, οι οποίοι τον υποστηρίζουν ενεργά στην προσπάθειά του να επιστρέψει στην Nvidia. Μεταξύ των υποστηρικτών του βρίσκονται ο Έλον Μασκ, ο ιδρυτής της Epic Games, Τιμ Σουίνι, και ο επικεφαλής της Y Combinator, Γκάρι Ταν. Σύμμαχοί του φέρονται να οργανώνουν ένα «στρατηγείο» στελεχών της Silicon Valley, με στόχο να ασκήσουν πιέσεις για την επαναφορά του, επιδιώκοντας ακόμη και τη στήριξη του Λευκού Οίκου.

Ωστόσο, παρά το κύμα υποστήριξης, η αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στο ενδεχόμενο επιστροφής του Χουάνγκ. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, υποστήριξε ότι η Nvidia χρειάζεται «ριζική αναδιάρθρωση» και ότι ο επόμενος διευθύνων σύμβουλος θα πρέπει να προέρχεται εκτός της εταιρείας. Επιπλέον, ο Μπέσεντ ζήτησε να διερευνηθεί εάν η Nvidia επέτρεψε εν γνώσει της τη μεταφορά προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, ενέργεια που ενδεχομένως παραβιάζει τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis