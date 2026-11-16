Νέα βιογραφία του Εμανουέλ Μακρόν: «Είμαι ακόμα παιδί»

Μια νέα βιογραφία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν φέρνει στο φως άγνωστες πτυχές της ζωής του, λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Το βιβλίο περιλαμβάνει εξομολογήσεις του ίδιου του προέδρου, ο οποίος δηλώνει ότι παραμένει «ακόμα παιδί», καθώς και της συζύγου του, Μπριζίτ. Η πρώτη κυρία της Γαλλίας αναφέρει πως ο σύζυγός της έχει «θέματα με τη γιαγιά του» και πως χρειάζεται «ψυχανάλυση».

Ο ρόλος της γιαγιάς και η παιδική ηλικία

Ο 48χρονος ηγέτης παραδέχθηκε στη βιογράφο του, Κατρίν Νε, ότι τα πρώτα του χρόνια καθορίστηκαν από την παρουσία δύο γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας: της γιαγιάς του, Μανέτ, και αργότερα της Μπριζίτ, η οποία είναι 24 χρόνια μεγαλύτερή του. Ο ίδιος εκτιμά πως αυτό τον στέρησε την παιδική ηλικία. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Εγώ είμαι ακόμα παιδί. Δεν υπήρξα ποτέ έφηβος. Δεν μου αρέσουν οι έφηβοι. Δεν τους καταλαβαίνω. Η σύζυγός μου, όμως, τους καταλαβαίνει».

Η Μανέτ, πρώην διευθύντρια σχολείου, περιγράφεται ως αυταρχική προσωπικότητα, η οποία ήθελε να κάνει τον εγγονό της ένα προσωπικό της «αριστούργημα». Η βιογράφος αναφέρει ότι η γιαγιά τον κρατούσε σχεδόν αποκλειστικά στα βιβλία και θύμωσε όταν, στα 14 του, εκείνος άρχισε να έχει σχέση με ένα κορίτσι. Τη συμπάθειά της την ξανακέρδισε μόνο αφού της υποσχέθηκε: «Δεν θα ξανακοιτάξω κορίτσια». Ο δεσμός του με τη Μανέτ ήταν πολύ ισχυρότερος από εκείνον με τους γονείς του.

Τον καθοριστικό ρόλο της Μανέτ αναγνωρίζει και η ίδια η Μπριζίτ. «Ο Εμανουέλ δεν έχει ακόμα θάψει τη γιαγιά του. Δεν την έχει καν αντικαταστήσει. Θα έπρεπε να κάνει ψυχανάλυση», δήλωσε στη συγγραφέα.

Η σχέση με την Μπριζίτ

Το βιβλίο επιστρέφει και στην ιστορία του προεδρικού ζευγαριού, η οποία ξεκίνησε όταν ο Μακρόν ήταν 15 ετών και η Μπριζίτ 39. Εκείνη ήταν η καθηγήτριά του στο θέατρο, παντρεμένη με τρία παιδιά, ενώ ο Εμανουέλ ήταν συμμαθητής ενός από αυτά.

Κατά τη συγγραφέα Κατρίν Νε, την πρωτοβουλία για την προσέγγιση την πήρε ο ίδιος ο Μακρόν. Το βιβλίο χαρακτηρίζει τα συναισθήματά του για την καθηγήτριά του «αποπλάνηση ενός ενήλικα» και αναφέρει ότι της πρότεινε να γράψουν μαζί ένα θεατρικό έργο, ώστε να βρίσκουν χρόνο για να είναι οι δυο τους. Η Μπριζίτ είπε αργότερα σε φίλη της ότι είχε ρωτήσει τον Μακρόν αν επιθυμούσε να κάνει δικά του παιδιά, με την απάντησή του να ξεκινά με «Όχι».

Η προσωπικότητα του προέδρου

Για τις ανάγκες του βιβλίου, η Κατρίν Νε, έμπειρη πολιτική δημοσιογράφος, συνομίλησε με τον πρόεδρο, με την Μπριζίτ, αλλά και με φίλους του από την παιδική του ηλικία. Στις σελίδες της βιογραφίας ξεπροβάλλει ένας άνθρωπος εξαιρετικά έξυπνος, που όμως μένει μόνος και δυσκολεύεται να σηκώσει την κριτική ή να θέσει υπό αμφισβήτηση τις επιλογές του.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr