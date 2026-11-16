Το Ιράν διαθέτει χιλιάδες πυραύλους και απειλεί βάσεις σε Βρετανία και Ευρώπη

Το Ιράν διαθέτει έως και 2.500 πυραύλους στο οπλοστάσιό του, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών που επικαλείται η Wall Street Journal. Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2026, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι τα όπλα της είναι ικανά να πλήξουν αμερικανικά αεροσκάφη που βρίσκονται στη βάση RAF Fairford στη Βρετανία. Οι ιρανικές απειλές και οι αναφορές για το μέγεθος του πυραυλικού του προγράμματος έρχονται λίγο μετά από ιρανική επίθεση σε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν το περασμένο σαββατοκύριακο.

Το ιρανικό οπλοστάσιο και οι εκτιμήσεις

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν διαθέτει από 1.500 έως 2.500 πυραύλους, αν και οι ίδιοι οι αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν αυτή την εκτίμηση ως χαμηλής βεβαιότητας. Η ακριβής μέτρηση του ιρανικού αποθέματος είναι δύσκολη, γεγονός που καθιστά τις εκτιμήσεις περίπλοκες.

Η Σιμόν Λεντίν, η οποία διετέλεσε αναπληρώτρια υφυπουργός Άμυνας για τη Μέση Ανατολή κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ακόμα και η χαμηλότερη εκτίμηση των 1.500 πυραύλων υποδηλώνει πως η Τεχεράνη έχει αναπληρώσει πάνω από το μισό του οπλοστασίου που διέθετε πριν από τον πόλεμο. Η ίδια πρόσθεσε ότι ο αριθμός αυτός συνάδει με τις πληροφορίες σχετικά με την παραγωγική ικανότητα του Ιράν σε πυραύλους.

Σύμφωνα με τη Λεντίν, το ιρανικό καθεστώς είχε ήδη ανακατασκευάσει ολόκληρο το οπλοστάσιό του από τον περσινό πόλεμο των 12 ημερών έως την τρέχουσα σύγκρουση. Αυτή η πληροφορία έρχεται σε αντίθεση με τις δηλώσεις της κυβέρνησης Τραμπ και της ισραηλινής κυβέρνησης, οι οποίες είχαν επανειλημμένα αναφέρει ότι το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν είχε αποδεκατιστεί.

Απειλές κατά αμερικανικών βάσεων

Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2026, το Ιράν προειδοποίησε ότι τα όπλα του μπορούν να πλήξουν αμερικανικά αεροσκάφη που σταθμεύουν στη βάση RAF Fairford της Βρετανίας. Αυτή η προειδοποίηση υπογραμμίζει την επέκταση της εμβέλειας των ιρανικών απειλών πέρα από την άμεση περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Παράλληλα, το Ιράν ανέβασε τους τόνους την ίδια ημέρα, προειδοποιώντας ότι ο βαλλιστικός του πύραυλος Khorramshahr μπορεί να φτάσει σε αμερικανικές βάσεις ακόμα και στην Ευρώπη. Ο βαλλιστικός πύραυλος Khorramshahr-4 θα μπορούσε δυνητικά να φτάσει αποστάσεις 3.000 έως 4.000 χιλιομέτρων, εάν μειωθεί το βάρος της κεφαλής του και εξοπλιστεί με ελαφρύτερη κεφαλή.

Πρόσφατες επιθέσεις και κλιμάκωση

Η Wall Street Journal δημοσίευσε το ρεπορτάζ της για τους πυραύλους λίγο μετά από μια ιρανική επίθεση σε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν το σαββατοκύριακο. Η Ισλαμική Δημοκρατία συνεχίζει να πλήττει με πυραύλους και drones αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, καθώς και πλοία που προσπαθούν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ, παρά τις προηγούμενες δηλώσεις περί αποδεκάτισης του πυραυλικού της προγράμματος.

Η ανησυχία δεν περιορίζεται μόνο στο μέγεθος του ιρανικού οπλοστασίου, αλλά και στο γεγονός ότι τα ιρανικά χτυπήματα γίνονται όλο και πιο ακριβή. Σύμφωνα με ανάλυση, οι επιθέσεις της Τεχεράνης τον Ιούνιο και τον Ιούλιο ήταν πιο εξελιγμένες και είχαν στόχο συγκεκριμένα τους κοιτώνες των στρατιωτών, υποδηλώνοντας αυξημένη ακρίβεια στις επιχειρήσεις.

Η επίθεση στο Μπαχρέιν

Η τελευταία επίθεση έλαβε χώρα νωρίς την Κυριακή. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν έξι drones κατά ενός αμερικανικού ραντάρ αεράμυνας στη βάση ελικοπτέρων Αρ Ρίφα, στο Μπαχρέιν. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Μπαχρέιν ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν τις επιθέσεις, αποτρέποντας πιθανές ζημιές.

Το Μπαχρέιν καταδίκασε το μπαράζ των πληγμάτων ως ξεκάθαρη πράξη κλιμάκωσης, τονίζοντας τη σοβαρότητα των ιρανικών ενεργειών στην περιοχή. Αυτό το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά από επιθέσεις που έχουν αυξήσει την ένταση στη Μέση Ανατολή.

Με πληροφορίες από: Newsit