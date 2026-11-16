Ρώσοι ολιγάρχες σχεδιάζουν διακριτικά τη μετά-Πούτιν εποχή

Με ιδιαίτερα προσεκτικά και διακριτικά βήματα, Ρώσοι ολιγάρχες φαίνεται πως ετοιμάζουν τα επόμενα βήματά τους για μια Ρωσία χωρίς τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, οι κροίσοι αυτοί έχουν χάσει εδώ και χρόνια την επιρροή τους στα πολιτικά δρώμενα της χώρας και επιδιώκουν να ανακτήσουν την ισχύ τους. Στους κύκλους της οικονομικής ελίτ έχουν ήδη ξεκινήσει διακριτικές συζητήσεις για την αποχώρηση του Πούτιν από την εξουσία.

Οι διακριτικές κινήσεις της οικονομικής ελίτ

Οι μεγάλες επιχειρηματικές οικογένειες της Ρωσίας επιχειρούν να αποκτήσουν περισσότερη εξουσία, ώστε να έχουν λόγο στη διακυβέρνηση της χώρας. Οι συζητήσεις αυτές διεξάγονται με ιδιαίτερη προσοχή και διακριτικότητα, καθώς οι ολιγάρχες κινούνται σε ένα περιβάλλον όπου ο φόβος των συνεπειών είναι έντονος.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι διαμορφώνεται κάποιο οργανωμένο σχέδιο εναντίον του Ρώσου προέδρου. Ο φόβος μιας ανοιχτής αντιπαράθεσης εξακολουθεί να λειτουργεί αποτρεπτικά, ακόμη και για εκείνους που εκφράζουν δυσαρέσκεια για την τρέχουσα κατάσταση.

Η σχέση Κρεμλίνου και επιχειρηματιών: Η συνάντηση του 2022

Η σημερινή σχέση του Κρεμλίνου με τους μεγάλους επιχειρηματίες έγινε ιδιαίτερα εμφανής στις 24 Φεβρουαρίου 2022, την ημέρα που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Περισσότεροι από 36 δισεκακατομμυριούχοι κλήθηκαν τότε σε συνάντηση στο Κρεμλίνο.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, ο Πούτιν κάθισε σε μεγάλη απόσταση από τους παρευρισκόμενους και τους ζήτησε να συνεργαστούν με την κυβέρνηση για τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι κανείς από τους παρόντες δεν διατύπωσε δημόσια αντίρρηση στις οδηγίες του προέδρου.

Η χαμένη επιρροή: Από τη δεκαετία του '90 στην εποχή Πούτιν

Η εικόνα αυτή θύμιζε ελάχιστα τη δεκαετία του 1990, μια περίοδο κατά την οποία οι επιχειρηματίες είχαν πολύ διαφορετικό ρόλο και επιρροή. Τότε, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, μια ομάδα επιχειρηματιών απέκτησε τεράστια περιουσία μέσω των ιδιωτικοποιήσεων κρατικών εταιρειών.

Αυτή η ομάδα κατάφερε να αποκτήσει σημαντική επιρροή στην πολιτική ζωή της χώρας. Ωστόσο, από την ανάληψη της προεδρίας το 2000, ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιδίωξε να αλλάσει αυτές τις ισορροπίες, καθιστώντας σαφές ότι η οικονομική δύναμη δεν θα μπορούσε να μεταφράζεται αυτομάτως σε πολιτική εξουσία.

Το παράδειγμα του Μιχαήλ Χοντορκόφσκι

Μία χαρακτηριστική περίπτωση που ανέδειξε τη νέα αυτή πραγματικότητα ήταν αυτή του Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, ο οποίος τότε ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ρωσίας. Ο Χοντορκόφσκι προέβη σε δημόσια κριτική προς τον πρόεδρο και κατήγγειλε περιπτώσεις διαφθοράς.

Ως αποτέλεσμα των ενεργειών του, συνελήφθη και παρέμεινε στη φυλακή για δέκα χρόνια, έχοντας καταδικαστεί για οικονομικά αδικήματα. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν, αλλά η υπόθεσή του αποτέλεσε ένα ισχυρό μήνυμα για τη σχέση οικονομικής και πολιτικής εξουσίας στη Ρωσία.

Πλούτος χωρίς πολιτική δύναμη εν μέσω κυρώσεων

Σήμερα, παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία και τις δυτικές κυρώσεις, ο αριθμός των Ρώσων δισεκατομμυριούχων έχει φτάσει τους 155, σύμφωνα με στοιχεία του Forbes. Η συνολική περιουσία τους υπολογίζεται κοντά στα 700 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που αναδεικνύει τον τεράστιο οικονομικό τους όγκο.

Ωστόσο, τα οικονομικά τους μεγέθη δεν συνοδεύονται από αντίστοιχη πολιτική επιρροή, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Επιπλέον, οι διεθνείς κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία έχουν περιορίσει σημαντικά τις δυνατότητες δραστηριοποίησης και κινήσεων αυτών των μεγάλων επιχειρηματιών, ενισχύοντας την επιθυμία τους για αλλαγή στο πολιτικό τοπίο.

Με πληροφορίες από: Newsit